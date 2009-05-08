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Салат "Дачный" из сельди. Получается очень вкусный и готовится просто

Четверг, 19 Января 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

304

Такой салат с сельдью всегда в лидерах на праздничном или ежедневном столе. Отзывы гостей всегда восторженные, так как салат легкий и очень вкусный.

Ингредиенты в этом салате сочетаются превосходно, да и готовится буквально за считанные минуты.

Ингредиенты:

  • филе сельди - половинка
  • капуста пекинская - 100 г
  • оливковое масло или растительное
  • яйцо - 2 шт.
  • лук салатный - 0,5 шт.
  • горошек консервированный - 150 г
  • укроп - по вкусу

Приготовление:

Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто

Слабосоленую сельдь очистить от костей, внутренностей и шкурки. После нарезать на небольшие кусочки и отправить в чашу.

Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто

Пекинскую капусту нашинковать мелкой соломкой и отправить в чашу.
Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто
Салатный лук (крымский) нарезать тонкими перьями и добавить к капусте.
Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто
Добавить консервированный горошек (мозговых сортов он более мягкий).
Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто
Заранее отварить яйца, очистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.
Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто
Заправить оливковым или растительным маслом, добавить филе сельди, хорошо перемешать и подать на стол.
Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто
Приятного аппетита!
Готовлю такой салат "Дачный"из сельди по любому поводу. Получается очень вкусный и готовится просто

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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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