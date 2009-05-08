Четверг, 19 Января 2023 г. 11:00
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Салат "Дачный" из сельди. Получается очень вкусный и готовится просто
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Galche все записи автора
Метки:
салаты
салат Дачный
филе сельди
пекинская капуста
Такой салат с сельдью всегда в лидерах на праздничном или ежедневном столе. Отзывы гостей всегда восторженные, так как салат легкий и очень вкусный.
Ингредиенты в этом салате сочетаются превосходно, да и готовится буквально за считанные минуты.
Ингредиенты:
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филе сельди - половинка
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капуста пекинская - 100 г
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оливковое масло или растительное
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яйцо - 2 шт.
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лук салатный - 0,5 шт.
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горошек консервированный - 150 г
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укроп - по вкусу
Приготовление:
Слабосоленую сельдь очистить от костей, внутренностей и шкурки. После нарезать на небольшие кусочки и отправить в чашу.
Пекинскую капусту нашинковать мелкой соломкой и отправить в чашу.
Салатный лук (крымский) нарезать тонкими перьями и добавить к капусте.
Добавить консервированный горошек (мозговых сортов он более мягкий).
Заранее отварить яйца, очистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.
Заправить оливковым или растительным маслом, добавить филе сельди, хорошо перемешать и подать на стол.
Приятного аппетита!
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