Такой салат с сельдью всегда в лидерах на праздничном или ежедневном столе. Отзывы гостей всегда восторженные, так как салат легкий и очень вкусный.

Ингредиенты в этом салате сочетаются превосходно, да и готовится буквально за считанные минуты.

Ингредиенты:

филе сельди - половинка

капуста пекинская - 100 г

оливковое масло или растительное

яйцо - 2 шт.

лук салатный - 0,5 шт.

горошек консервированный - 150 г

укроп - по вкусу

Приготовление:

Слабосоленую сельдь очистить от костей, внутренностей и шкурки. После нарезать на небольшие кусочки и отправить в чашу.

Пекинскую капусту нашинковать мелкой соломкой и отправить в чашу.

Салатный лук (крымский) нарезать тонкими перьями и добавить к капусте.

Добавить консервированный горошек (мозговых сортов он более мягкий).

Заранее отварить яйца, очистить от скорлупы и нарезать мелкими кубиками.

Заправить оливковым или растительным маслом, добавить филе сельди, хорошо перемешать и подать на стол.

Приятного аппетита!

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