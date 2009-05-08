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Кекс творожный Всегда удачный

Среда, 18 Января 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора


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Очень простой и надежный рецепт вкусного творожного кекса.

Ингредиенты:

  • творог - 170 г
  • сливочное масло - 80 г
  • сахар - 160 г
  • ванильный сахар - пакетик
  • 2 яйцо - 2 шт.
  • цедра лимона или апельсина
  • соль - щепотка
  • мука - 200 г
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • изюм - 100 г
  • сахарная пудра - 2 ст.л. (для посыпки)

Приготовление:

Творог протереть через сито. Изюм промыть и обсушить на полотенце.

Мягкое сливочное масло ложкой растереть с сахаром и ванильным сахаром. По одному добавить яйца, взбивая смесь после каждого добавления блендером на небольших оборотах. Затем добавить протертый творог, щепотку соли и цедру. Взбить блендером до получения однородной массы.

Для того, чтобы изюм при выпечке не опустился на низ кекса, его необходимо обвалять в муке. Для этого изюм сложить в небольшую миску и всыпать в нее столовую ложку муки из общего количества. Перемешать изюм, чтобы он обвалялся в муке.

Остальную муку просеять с разрыхлителем и добавить в приготовленную творожную смесь. Перемешать тесто ложкой. Всыпать изюм и еще раз перемешать. Тесто должно получиться густое.

Форму для кекса застелить полоской бумаги для выпечки и смазать маслом. Ложкой выложить тесто в форму и разровнять его. Сделать углубление посередине, тогда кекс при выпечке не будет сильно трескаться сверху.

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Выпекать при температуре 170С 50 - 60 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

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Остывший кекс посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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