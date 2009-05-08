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Кекс творожный Всегда удачный
Очень простой и надежный рецепт вкусного творожного кекса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Творог протереть через сито. Изюм промыть и обсушить на полотенце.
Мягкое сливочное масло ложкой растереть с сахаром и ванильным сахаром. По одному добавить яйца, взбивая смесь после каждого добавления блендером на небольших оборотах. Затем добавить протертый творог, щепотку соли и цедру. Взбить блендером до получения однородной массы.
Для того, чтобы изюм при выпечке не опустился на низ кекса, его необходимо обвалять в муке. Для этого изюм сложить в небольшую миску и всыпать в нее столовую ложку муки из общего количества. Перемешать изюм, чтобы он обвалялся в муке.
Остальную муку просеять с разрыхлителем и добавить в приготовленную творожную смесь. Перемешать тесто ложкой. Всыпать изюм и еще раз перемешать. Тесто должно получиться густое.
Форму для кекса застелить полоской бумаги для выпечки и смазать маслом. Ложкой выложить тесто в форму и разровнять его. Сделать углубление посередине, тогда кекс при выпечке не будет сильно трескаться сверху.
Выпекать при температуре 170С 50 - 60 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Остывший кекс посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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