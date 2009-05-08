



Очень простой и надежный рецепт вкусного творожного кекса.

Ингредиенты:

творог - 170 г

сливочное масло - 80 г

сахар - 160 г

ванильный сахар - пакетик

2 яйцо - 2 шт.

цедра лимона или апельсина

соль - щепотка

мука - 200 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

изюм - 100 г

сахарная пудра - 2 ст.л. (для посыпки)

Приготовление:

Творог протереть через сито. Изюм промыть и обсушить на полотенце.

Мягкое сливочное масло ложкой растереть с сахаром и ванильным сахаром. По одному добавить яйца, взбивая смесь после каждого добавления блендером на небольших оборотах. Затем добавить протертый творог, щепотку соли и цедру. Взбить блендером до получения однородной массы.

Для того, чтобы изюм при выпечке не опустился на низ кекса, его необходимо обвалять в муке. Для этого изюм сложить в небольшую миску и всыпать в нее столовую ложку муки из общего количества. Перемешать изюм, чтобы он обвалялся в муке.

Остальную муку просеять с разрыхлителем и добавить в приготовленную творожную смесь. Перемешать тесто ложкой. Всыпать изюм и еще раз перемешать. Тесто должно получиться густое.

Форму для кекса застелить полоской бумаги для выпечки и смазать маслом. Ложкой выложить тесто в форму и разровнять его. Сделать углубление посередине, тогда кекс при выпечке не будет сильно трескаться сверху.

Выпекать при температуре 170С 50 - 60 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Остывший кекс посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!



Источник

Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт