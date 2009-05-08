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Ленивый "Муравейник" без выпечки (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")

Вторник, 17 Января 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")

Этот торт я готовлю уже очень давно! Люблю ленивый "Муравейник" за то, что по вкусу он совершенно не отличается от оригинала и при этом, готовится за считанные минуты! Все, кто пробовали приготовить данный торт по моему ловкому рецепту, остались в полнейшем восторге.

Продукты для приготовления этого бесхитростного тортика есть практически на каждой кухне. Торт получается довольно бюджетным. Духовку включать не требуется, и посуды вы "замараете" минимум. Красота - одним словом. Просто обожаю такие простые, быстрые и вкусные рецепты. Из всех ленивых тортов "Муравейник", пожалуй, мой фаворит!

Ингредиенты:

- печенье "Юбилейное" - 500 г
- грецкие орехи - 200 г
- сгущенное молоко (вареное) - 1 банка
- сметана - 2 ст.л.
- сливочное масло - 100 г
- шоколад молочный - 2/3 плитки
Приготовление:
Печенье измельчаю руками в крошку среднего размера (величину кусочков регулируйте по своему усмотрению).
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Грецкие орехи режу мелко и добавляю к печенью. Все тщательно перемешиваю.
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Выкладываю в глубокую тарелку вареную сгущенку, сметану и сливочное масло.
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Крем тщательно взбиваю венчиком до однородной консистенции. Затем выливаю крем на печенье с орехами.
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Перемешиваю крем с печеньем тщательно большой ложкой.
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Выкладываю будущий торт в глубокую тарелку, выстланную пищевой пленкой. Ставлю торт в холодильник пропитаться на некоторое время (вполне хватит и 20 минут, но если время позволяет, торт можно подержать в холодильнике 2-3 часа).
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
После того как торт пропитается, снимаю с него пищевую пленку.
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Торт выкладываю на блюдо для подачи. Молочный шоколад достаю из холодильника и натираю его на мелкой терке.
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Посыпаю муравейник со всех сторон натертым шоколадом. Протираю края тарелки салфеткой и подаю торт к столу.
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")
Получается очень вкусный торт. Как видите, готовится он действительно очень быстро и просто. Даже если вы вообще никогда не готовили торты, этот торт получится у вас с первого раза!
Приятного аппетита!
Пока закипает чайник, готовлю ленивый "Муравейник" без выпечки уже 12 лет (он вкуснее "Рыжика" и даже "Наполеона")

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Рубрики:  торты/торты без выпечки
Моя_кулинарная_книга
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