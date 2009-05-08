Этот торт я готовлю уже очень давно! Люблю ленивый "Муравейник" за то, что по вкусу он совершенно не отличается от оригинала и при этом, готовится за считанные минуты! Все, кто пробовали приготовить данный торт по моему ловкому рецепту, остались в полнейшем восторге.

Продукты для приготовления этого бесхитростного тортика есть практически на каждой кухне. Торт получается довольно бюджетным. Духовку включать не требуется, и посуды вы "замараете" минимум. Красота - одним словом. Просто обожаю такие простые, быстрые и вкусные рецепты. Из всех ленивых тортов "Муравейник", пожалуй, мой фаворит!

Ингредиенты:

- печенье "Юбилейное" - 500 г

- грецкие орехи - 200 г

- сгущенное молоко (вареное) - 1 банка

- сметана - 2 ст.л.

- сливочное масло - 100 г

- шоколад молочный - 2/3 плитки

Приготовление:

Печенье измельчаю руками в крошку среднего размера (величину кусочков регулируйте по своему усмотрению).

Грецкие орехи режу мелко и добавляю к печенью. Все тщательно перемешиваю.

Выкладываю в глубокую тарелку вареную сгущенку, сметану и сливочное масло.

Крем тщательно взбиваю венчиком до однородной консистенции. Затем выливаю крем на печенье с орехами.

Перемешиваю крем с печеньем тщательно большой ложкой.

Выкладываю будущий торт в глубокую тарелку, выстланную пищевой пленкой. Ставлю торт в холодильник пропитаться на некоторое время (вполне хватит и 20 минут, но если время позволяет, торт можно подержать в холодильнике 2-3 часа).

После того как торт пропитается, снимаю с него пищевую пленку.

Торт выкладываю на блюдо для подачи. Молочный шоколад достаю из холодильника и натираю его на мелкой терке.

Посыпаю муравейник со всех сторон натертым шоколадом. Протираю края тарелки салфеткой и подаю торт к столу.

Получается очень вкусный торт. Как видите, готовится он действительно очень быстро и просто. Даже если вы вообще никогда не готовили торты, этот торт получится у вас с первого раза!

Приятного аппетита!

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