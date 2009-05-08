Очень вкусные сырники с добавлением тёртого яблока.

Ингредиенты (на 8-9 штук):

творог - 250 г

яблоко среднее - 1 шт.

желток (или половина яйца) - 1 шт.

сахар - 2 ст.л.

соль - треть чайной ложки

мука (в тесто) - 2-3 ст.л. (с верхом)

мука (для разделки сырников) - 2 ст.л.

растительное масло - для жарки

Приготовление:

Для приготовления сырников лучше брать сухой рассыпчатый творог.

Творог протереть через сито или пробить блендером. Яблоко очистить и натереть на мелкой терке. Добавить в творог сахар, соль, половину яйца или желток и тертое яблоко. Перемешать. Добавить в творожную смесь муку и хорошо перемешать. Можно использовать пшеничную или рисовую муку.

На блюдце насыпать муку. Отделить ложкой кусочек теста и обвалять в муке. Придать кусочку шарообразную форму и приплюснуть рукой.

Можно придать сырникам идеальную форму с помощью полезного лайфхака. Чтобы получить идеально круглую форму, нужно накрыть сырник стаканом и энергично вращать стакан на доске, чтобы сырник оставался внутри стакана. Потом донышком стакана немного приплюснуть сырник сверху.

Выложить сырники в нагретую сковороду с растительным маслом и обжарить с двух сторон.

Приятного аппетита!



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