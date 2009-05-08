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Сырники с тертым яблоком

Пятница, 13 Января 2023 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

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Очень вкусные сырники с добавлением тёртого яблока.

Ингредиенты (на 8-9 штук):

  • творог - 250 г
  • яблоко среднее  - 1 шт.
  • желток (или половина яйца) - 1 шт.
  • сахар - 2 ст.л.
  • соль - треть чайной ложки
  • мука (в тесто) - 2-3 ст.л. (с верхом)
  • мука (для разделки сырников) - 2 ст.л.
  • растительное масло - для жарки

Приготовление:

Для приготовления сырников лучше брать сухой рассыпчатый творог.

Творог протереть через сито или пробить блендером. Яблоко очистить и натереть на мелкой терке. Добавить в творог сахар, соль, половину яйца или желток и тертое яблоко. Перемешать. Добавить в творожную смесь муку и хорошо перемешать. Можно использовать пшеничную или рисовую муку.

На блюдце насыпать муку. Отделить ложкой кусочек теста и обвалять в муке. Придать кусочку шарообразную форму и приплюснуть рукой.

Можно придать сырникам идеальную форму с помощью полезного лайфхака. :-) Чтобы получить идеально круглую форму, нужно накрыть сырник стаканом и энергично вращать стакан на доске, чтобы сырник оставался внутри стакана. Потом донышком стакана немного приплюснуть сырник сверху.

Выложить сырники в нагретую сковороду с растительным маслом и обжарить с двух сторон.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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