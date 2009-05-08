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Сырники с тертым яблоком
Очень вкусные сырники с добавлением тёртого яблока.
Ингредиенты (на 8-9 штук):
Приготовление:
Для приготовления сырников лучше брать сухой рассыпчатый творог.
Творог протереть через сито или пробить блендером. Яблоко очистить и натереть на мелкой терке. Добавить в творог сахар, соль, половину яйца или желток и тертое яблоко. Перемешать. Добавить в творожную смесь муку и хорошо перемешать. Можно использовать пшеничную или рисовую муку.
На блюдце насыпать муку. Отделить ложкой кусочек теста и обвалять в муке. Придать кусочку шарообразную форму и приплюснуть рукой.
Можно придать сырникам идеальную форму с помощью полезного лайфхака. Чтобы получить идеально круглую форму, нужно накрыть сырник стаканом и энергично вращать стакан на доске, чтобы сырник оставался внутри стакана. Потом донышком стакана немного приплюснуть сырник сверху.
Выложить сырники в нагретую сковороду с растительным маслом и обжарить с двух сторон.
Приятного аппетита!
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