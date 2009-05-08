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Постный морковный торт

Вторник, 10 Января 2023 г. 09:54 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Рецепт вкусного постного торта из моркови, крем для которого - это просто варенье из яблок с корицей и молотыми орехами.
Ингредиенты
Морковь тёртая - 1 стакан
 
Мука - 1,5 стакана
 
Сахар - 0,5 стакана
 
Растительное масло - 0,3 стакана
 
Вода - 2-3 ст.л. при необходимости
 
Разрыхлитель - 1 ч.л.
 
Сода - 0,3 ч.л.
 
Соль - 1 щепотка
 
Яблочный уксус - 1 ч.л.
 
Орехи любые - до 0,5 стакана
 
Варенье яблочное - до 1 стакана
 
Корица - 0,5 ч.л.
 
Коньяк - 2 ч.л.
 
Сахарная пудра - для оформления
 
Примечание:
Стакан - 200 мл

Пошаговый рецепт с фото

В копилке рецептов морковной выпечки у меня есть и рецепт постного тортика. Ни для кого не секрет, что и без яиц получаются подходящие для тортов коржи или бисквиты, сливочное масло легко заменяется на растительное, а в качестве доступного и бюджетного крема для промазки годится варенье или фруктовое пюре.

 

В этот раз использую яблочное варенье с корицей и коньяком, а в планах - приготовить торт с морковным вареньем!

 

Такой торт подходит для праздников в период поста (дни рождения, Новый год) или для вегетарианского меню.

 

Для быстрого и вкусного постного морковного торта подготовьте ингредиенты по списку.

Ингредиенты для постного морковного торта

 

Натрите очищенную сырую морковь и отмерьте полный стакан. Не утрамбовывайте.

Натереть морковь

 

Соедините и перемешайте морковь с сахаром, солью и растительным маслом.

 

Если морковь суховатая, то добавьте в неё воды.

Всыпать сахар

 

Сверху на морковную массу добавьте муку с корицей и разрыхлителем. Слегка перемешайте сухие ингредиенты между собой.

Добавить муку, корицу и разрыхлитель

 

Для пышности теста при замесе добавьте пищевую соду, гашеную уксусом.

Погасить соду уксусом

 

Замесите тесто ложкой или лопаточкой. Оно получится густым, тяжелым, но пышным.

Размешать тесто

 

На смазанный или проложенный пекарской бумагой противень распределите равномерно морковное тесто. Старайтесь не приминать, а сохранить его пышность. Размер этой формы - 20х30 см.

Выложить тесто в форму

 

Запекайте корж при 170-180 градусах до готовности. Время зависит от свойств духовки, но ориентируйтесь на 20-25 минут и начинайте проверять. Желательно не пересушивать!

Испечь корж

 

Разделите корж на две заготовки и одну промажьте сверху яблочным вареньем с корицей и коньяком. Тут - варенье, сваренное по рецепту, указанному во вступлении, а можно просто любое яблочное варенье перемешать с корицей и по желанию добавьте коньяк.

 

Если кусочки яблок в вашем варенье крупные, то подавите их вилкой или даже пюрируйте всё или часть варенья в блендере. Посыпьте яблочный крем смесью из целых и дробленых орехов.

Положить на корж варенье и орехи

 

Если хотите более влажный, сочный торт, то пропитайте его сладким сиропом (из варенья с водой или сваренным из сахара с водой). Но хочу предложить другой вариант. Яблочное варенье довольно-таки сочное. Сначала дайте торту вылежаться одной стороной, а затем переверните и дайте пропитаться с другой стороны. Сам торт на это время поместите в пакет, в контейнер или в пекарскую бумагу, на которой он пекся, чтобы он не подсыхал.

Накрыть вторым коржом

 

Готовый постный морковный торт

 

Подготовленный таким образом торт можно потом как-то украсить. Для постных вариантов выбор оформления ограничен и проще всего - посыпать поверхность сахарной пудрой.

Постный морковный торт

 

Постный морковный торт готов!

Фото постного морковного торта

 

Посмотрела на мой "рисунок" морковки и подумала, что... торт подходит на день космонавтики ))

Рецепт постного морковного торта

 

Приятного чаепития и будьте здоровы!

Рубрики:  Просто ПОСТ
Моя_кулинарная_книга
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