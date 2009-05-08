В копилке рецептов морковной выпечки у меня есть и рецепт постного тортика. Ни для кого не секрет, что и без яиц получаются подходящие для тортов коржи или бисквиты, сливочное масло легко заменяется на растительное, а в качестве доступного и бюджетного крема для промазки годится варенье или фруктовое пюре.

В этот раз использую яблочное варенье с корицей и коньяком, а в планах - приготовить торт с морковным вареньем!

Такой торт подходит для праздников в период поста (дни рождения, Новый год) или для вегетарианского меню.

Для быстрого и вкусного постного морковного торта подготовьте ингредиенты по списку.

Натрите очищенную сырую морковь и отмерьте полный стакан. Не утрамбовывайте.

Соедините и перемешайте морковь с сахаром, солью и растительным маслом.

Если морковь суховатая, то добавьте в неё воды.

Сверху на морковную массу добавьте муку с корицей и разрыхлителем. Слегка перемешайте сухие ингредиенты между собой.

Для пышности теста при замесе добавьте пищевую соду, гашеную уксусом.

Замесите тесто ложкой или лопаточкой. Оно получится густым, тяжелым, но пышным.

На смазанный или проложенный пекарской бумагой противень распределите равномерно морковное тесто. Старайтесь не приминать, а сохранить его пышность. Размер этой формы - 20х30 см.

Запекайте корж при 170-180 градусах до готовности. Время зависит от свойств духовки, но ориентируйтесь на 20-25 минут и начинайте проверять. Желательно не пересушивать!

Разделите корж на две заготовки и одну промажьте сверху яблочным вареньем с корицей и коньяком. Тут - варенье, сваренное по рецепту, указанному во вступлении, а можно просто любое яблочное варенье перемешать с корицей и по желанию добавьте коньяк.

Если кусочки яблок в вашем варенье крупные, то подавите их вилкой или даже пюрируйте всё или часть варенья в блендере. Посыпьте яблочный крем смесью из целых и дробленых орехов.

Если хотите более влажный, сочный торт, то пропитайте его сладким сиропом (из варенья с водой или сваренным из сахара с водой). Но хочу предложить другой вариант. Яблочное варенье довольно-таки сочное. Сначала дайте торту вылежаться одной стороной, а затем переверните и дайте пропитаться с другой стороны. Сам торт на это время поместите в пакет, в контейнер или в пекарскую бумагу, на которой он пекся, чтобы он не подсыхал.

Подготовленный таким образом торт можно потом как-то украсить. Для постных вариантов выбор оформления ограничен и проще всего - посыпать поверхность сахарной пудрой.

Постный морковный торт готов!

Посмотрела на мой "рисунок" морковки и подумала, что... торт подходит на день космонавтики ))

Приятного чаепития и будьте здоровы!