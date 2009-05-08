Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны баклажаны на зиму бисквит бисквитное пирожное бисквитный рулет блинчики на молоке блины блюда из курицы блюда из мяса блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша булочки варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашний хлеб жареные пирожки заварные пирожные завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог запеканка израильская кухня итальянская кухня кабачки картофель кекс кекс на кефире кефир консервирование королевская ватрушка котлеты круассаны куличи куриная грудка куриное филе курица ленивые пирожки лимонный пирог манник на кефире маринованные огурцы масленица мед медовик молоко морковь напитки начинка немецкая кухня нисуаз орехи пасха паштет из куриной печени первые блюда песочный пирог печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки без дрожжей пирожки на кефире пирожки с капустой пирожное буше пирожные помидоры на зиму праздничное блюдо приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт торта рыба в сливках рыба за 15 минут салат салат с курицей салаты сливки сливочное масло слоеные салаты сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожный пирог тонкие блины торт торт «королевский» торт «прага» торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт на сковороде торт наполеон торты турецкая кухня узбекская кухня фарш форшмак французская кухня хинкали чизкейк без выпечки шампиньоны шницель шницель в особой панировке шоколад шоколадный манник шоколадный торт эклеры яблоки яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68326
Комментариев: 169938
Написано: 255132


Картофельное тесто для пирожков

Среда, 04 Января 2023 г. 10:12 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Kartofelnoe_testo_dlya_pirojkov1 (700x354, 44Kb)

Картофельное тесто настолько мягкое, воздушное и вкусное, что хочется съесть все изделия в один присест. Кроме этого, оно очень бюджетное, так как в рецепте нет молочных продуктов и яиц. Пробуйте, друзья! Из картофельного теста я довольно часто делаю пончики с яйцом и зеленью. Так получаешь хрустящую корочку сверху и нежную начинку внутри. Если любите, можете также потереть в начинку сыр. Тесто на основе картофельного пюре долго сохраняет презентабельный вид, при этом совершенно не черствеет. Рекомендую делать сразу двойную порцию, чтобы точно досталось всем.

 
Ингредиенты
Картофель 4 шт.
Вода 1 л
Дрожжи 11 г
Подсолнечное масло 2 ст. л.
Сахар 1 ст. л.
Пшеничная мука 250 г
Приготовление.

Залейте картофель холодной водой и варите до готовности. Затем разомните его вместе с отваром.картофельное пюре

В еще теплое пюре добавьте дрожжи и сахар. Влейте подсолнечное масло и размешайте ложкой.

Затем просейте муку. Тесто месите до мягкого эластичного состояния. Если получается жидковатым, добавьте еще муки.мука в картофельном пюре

Оставьте тесто в теплом месте на 20 минут. Накройте полотенцем.

Сформируйте на столе пирожки с начинкой.

2835299_Kartofelnoe_testo_dlya_pirojkov2 (700x366, 47Kb)

Оставьте их на столе еще на 20–30 минут (чтобы поднялись).

Затем влейте в сковородку растительное масло и на среднем огне обжаривайте изделия с обеих сторон до румяной корочки.подача жареных пирожков

Такое картофельное тесто очень выручает, когда не хочешь заморачиваться с ингредиентами. Ведь картошка, мука и дрожжи есть на кухне буквально у каждой хозяйки

Источник

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 9 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте