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Картофельное тесто для пирожков
Картофельное тесто настолько мягкое, воздушное и вкусное, что хочется съесть все изделия в один присест. Кроме этого, оно очень бюджетное, так как в рецепте нет молочных продуктов и яиц. Пробуйте, друзья! Из картофельного теста я довольно часто делаю пончики с яйцом и зеленью. Так получаешь хрустящую корочку сверху и нежную начинку внутри. Если любите, можете также потереть в начинку сыр. Тесто на основе картофельного пюре долго сохраняет презентабельный вид, при этом совершенно не черствеет. Рекомендую делать сразу двойную порцию, чтобы точно досталось всем.
Залейте картофель холодной водой и варите до готовности. Затем разомните его вместе с отваром.
В еще теплое пюре добавьте дрожжи и сахар. Влейте подсолнечное масло и размешайте ложкой.
Затем просейте муку. Тесто месите до мягкого эластичного состояния. Если получается жидковатым, добавьте еще муки.
Оставьте тесто в теплом месте на 20 минут. Накройте полотенцем.
Сформируйте на столе пирожки с начинкой.
Оставьте их на столе еще на 20–30 минут (чтобы поднялись).
Затем влейте в сковородку растительное масло и на среднем огне обжаривайте изделия с обеих сторон до румяной корочки.
Такое картофельное тесто очень выручает, когда не хочешь заморачиваться с ингредиентами. Ведь картошка, мука и дрожжи есть на кухне буквально у каждой хозяйки
|Рубрики:
|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
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