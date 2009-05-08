Картофельное тесто настолько мягкое, воздушное и вкусное, что хочется съесть все изделия в один присест. Кроме этого, оно очень бюджетное, так как в рецепте нет молочных продуктов и яиц. Пробуйте, друзья! Из картофельного теста я довольно часто делаю пончики с яйцом и зеленью. Так получаешь хрустящую корочку сверху и нежную начинку внутри. Если любите, можете также потереть в начинку сыр. Тесто на основе картофельного пюре долго сохраняет презентабельный вид, при этом совершенно не черствеет. Рекомендую делать сразу двойную порцию, чтобы точно досталось всем.

Ингредиенты

Картофель 4 шт.

Вода 1 л

Дрожжи 11 г

Подсолнечное масло 2 ст. л.

Сахар 1 ст. л.

Пшеничная мука 250 г

Приготовление.