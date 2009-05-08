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Практически каждый пробовал торт медовик, ведь он очень популярный и вкусный. Его можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Причем, когда вы готовите дома, получается свежий торт с хорошей пропиткой. Определенно стоит уметь готовить эту нежную и тающую во рту сладость.
Десерт появился еще 200 лет назад и по сей день пользуется огромной любовью. Еще в древнем Египте, Греции и Риме стали добавлять мед в выпечку. Правда это делали не для вкуса, а для того, чтобы продлить свежесть продуктов. Муку соединяли с медом и ждали несколько недель. Затем из теста делали обычные лепешки. Только через века появился знакомый нам медовик. Сейчас мы расскажем вам о рецепте приготовления вкусного торта.
Ингредиенты:
3 столовые ложки меда;
280 гр муки;
4 яйца;
180 гр сливочного масла;
1 чайная ложка соды;
180 гр сахара.
Ингредиенты для крема:
750 гр сметаны 25%;
360 гр сгущенного молока;
50 мл сока лимона.
Приготовление:
Возьмем кастрюлю и отправим в нее 3 столовые ложки меда. Затем кладем большой кусок сливочного масла. Ставим на огонь, помешивая ингредиенты, чтобы масло полностью растопилось. Добавляем одну чайную ложку соды. Не доводя до кипения, снимаем с плиты.
В глубокую миску разбиваем 4 яйца и с помощью миксера перемешиваем. Добавляем 180 гр сахара, взбиваем до белого цвета. Понемногу вливаем нашу приготовленную на плите заготовку.
Пропускаем через сито 280 гр муки. Смешиваем сухие и жидкие ингредиенты.
На противень укладываем пергамент и на него выливаем получившееся тесто. Равномерно распределяем и выпекаем при температуре 160 градусов 18 минут.
Протыкаем корж с помощью зубочистки, чтобы проверить его на готовность.
Приступаем к приготовлению крема. В чашу кладем сметану, к ней вливаем сгущенное молоко. С помощью миксера перемешиваем. Выжимаем из лимона 50 мл сока и добавляем его тоже.
Теперь аккуратно снимаем корж с пергамента и делим на две части. Чтобы сделать коржи более тонкими, разрежем их вдоль. У нас получилось четыре заготовки. Крошку сохраняем на верхушку торта.
Укладываем коржи слоями, смазывая кремом.
Верхний слой медовика посыпаем крошкой.
Нарезаем торт на части и отправляем в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался. Выставляем на стол и радуем гостей.
Приятного аппетита!
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