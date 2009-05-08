Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны баклажаны на зиму бисквит бисквитное пирожное бисквитный рулет блинчики на молоке блины блюда из курицы блюда из мяса блюда из овощей блюда из рыбы блюда из свинины блюда из фарша булочки варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты домашний хлеб жареные пирожки заварные пирожные завтрак заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог запеканка израильская кухня итальянская кухня кабачки картофель кекс кекс на кефире кефир консервирование королевская ватрушка котлеты круассаны куличи куриная грудка куриное филе курица ленивые пирожки лимонный пирог манник на кефире маринованные огурцы масленица мед медовик молоко морковь напитки начинка немецкая кухня нисуаз орехи пасха паштет из куриной печени первые блюда песочный пирог печенье печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки без дрожжей пирожки на кефире пирожки с капустой пирожное буше пирожные помидоры на зиму праздничное блюдо приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт торта рыба в сливках рыба за 15 минут салат салат с курицей салаты сливки сливочное масло слоеные салаты сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожный пирог тонкие блины торт торт «королевский» торт «прага» торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт на сковороде торт наполеон торты турецкая кухня узбекская кухня фарш форшмак французская кухня хинкали чизкейк без выпечки шампиньоны шницель шницель в особой панировке шоколад шоколадный манник шоколадный торт эклеры яблоки яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68326
Комментариев: 169938
Написано: 255132


Медовик за 12 минут. Готовлю коржи только так: ленивый медовик

Вторник, 03 Января 2023 г. 10:33 + в цитатник
Ipola все записи автора

1 (700x354, 241Kb)

Практически каждый пробовал торт медовик, ведь он очень популярный и вкусный. Его можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Причем, когда вы готовите дома, получается свежий торт с хорошей пропиткой. Определенно стоит уметь готовить эту нежную и тающую во рту сладость.
 
Десерт появился еще 200 лет назад и по сей день пользуется огромной любовью. Еще в древнем Египте, Греции и Риме стали добавлять мед в выпечку. Правда это делали не для вкуса, а для того, чтобы продлить свежесть продуктов. Муку соединяли с медом и ждали несколько недель. Затем из теста делали обычные лепешки. Только через века появился знакомый нам медовик. Сейчас мы расскажем вам о рецепте приготовления вкусного торта.
 
Ингредиенты:
 
3 столовые ложки меда;
280 гр муки;
4 яйца;
180 гр сливочного масла;
1 чайная ложка соды;
180 гр сахара.
Ингредиенты для крема:
 
750 гр сметаны 25%;
360 гр сгущенного молока;
50 мл сока лимона.
Приготовление:
Возьмем кастрюлю и отправим в нее 3 столовые ложки меда. Затем кладем большой кусок сливочного масла. Ставим на огонь, помешивая ингредиенты, чтобы масло полностью растопилось. Добавляем одну чайную ложку соды. Не доводя до кипения, снимаем с плиты.
 
В глубокую миску разбиваем 4 яйца и с помощью миксера перемешиваем. Добавляем 180 гр сахара, взбиваем до белого цвета. Понемногу вливаем нашу приготовленную на плите заготовку.
 
Пропускаем через сито 280 гр муки. Смешиваем сухие и жидкие ингредиенты.
 
На противень укладываем пергамент и на него выливаем получившееся тесто. Равномерно распределяем и выпекаем при температуре 160 градусов 18 минут.
 
Протыкаем корж с помощью зубочистки, чтобы проверить его на готовность.
 
Приступаем к приготовлению крема. В чашу кладем сметану, к ней вливаем сгущенное молоко. С помощью миксера перемешиваем. Выжимаем из лимона 50 мл сока и добавляем его тоже.
 
Теперь аккуратно снимаем корж с пергамента и делим на две части. Чтобы сделать коржи более тонкими, разрежем их вдоль. У нас получилось четыре заготовки. Крошку сохраняем на верхушку торта.
 
Укладываем коржи слоями, смазывая кремом. 


2 (700x381, 264Kb)

Верхний слой медовика посыпаем крошкой.


3 (700x370, 338Kb)

Нарезаем торт на части и отправляем в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался. Выставляем на стол и радуем гостей.


4 (700x367, 256Kb)

Приятного аппетита!

Источник

Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 15 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте