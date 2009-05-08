Практически каждый пробовал торт медовик, ведь он очень популярный и вкусный. Его можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Причем, когда вы готовите дома, получается свежий торт с хорошей пропиткой. Определенно стоит уметь готовить эту нежную и тающую во рту сладость.

Десерт появился еще 200 лет назад и по сей день пользуется огромной любовью. Еще в древнем Египте, Греции и Риме стали добавлять мед в выпечку. Правда это делали не для вкуса, а для того, чтобы продлить свежесть продуктов. Муку соединяли с медом и ждали несколько недель. Затем из теста делали обычные лепешки. Только через века появился знакомый нам медовик. Сейчас мы расскажем вам о рецепте приготовления вкусного торта.

Ингредиенты:

3 столовые ложки меда;

280 гр муки;

4 яйца;

180 гр сливочного масла;

1 чайная ложка соды;

180 гр сахара.

Ингредиенты для крема:

750 гр сметаны 25%;

360 гр сгущенного молока;

50 мл сока лимона.

Приготовление:

Возьмем кастрюлю и отправим в нее 3 столовые ложки меда. Затем кладем большой кусок сливочного масла. Ставим на огонь, помешивая ингредиенты, чтобы масло полностью растопилось. Добавляем одну чайную ложку соды. Не доводя до кипения, снимаем с плиты.

В глубокую миску разбиваем 4 яйца и с помощью миксера перемешиваем. Добавляем 180 гр сахара, взбиваем до белого цвета. Понемногу вливаем нашу приготовленную на плите заготовку.

Пропускаем через сито 280 гр муки. Смешиваем сухие и жидкие ингредиенты.

На противень укладываем пергамент и на него выливаем получившееся тесто. Равномерно распределяем и выпекаем при температуре 160 градусов 18 минут.

Протыкаем корж с помощью зубочистки, чтобы проверить его на готовность.

Приступаем к приготовлению крема. В чашу кладем сметану, к ней вливаем сгущенное молоко. С помощью миксера перемешиваем. Выжимаем из лимона 50 мл сока и добавляем его тоже.

Теперь аккуратно снимаем корж с пергамента и делим на две части. Чтобы сделать коржи более тонкими, разрежем их вдоль. У нас получилось четыре заготовки. Крошку сохраняем на верхушку торта.

Укладываем коржи слоями, смазывая кремом.





Верхний слой медовика посыпаем крошкой.





Нарезаем торт на части и отправляем в холодильник на пару часов, чтобы он хорошо пропитался. Выставляем на стол и радуем гостей.





Приятного аппетита!

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