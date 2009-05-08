История салата весьма необычна, оказывается это блюдо довольно древнее. Оно пришло к нам из кухни Древнего Рима, было популярно у германцев. В средние века из Италии салаты перекочевали во Францию, где стали модернизироваться.

Изначально салатом считалось блюдо, состоящее исключительно из зелени. Позднее в кушанье стали добавлять различные ингредиенты. Первым из непривычных для древнего классического салата продуктов стал латук. Идея добавок различной зелени понравилась французам, вскоре блюдо было начинено одуванчиками, цикорием и иной европейской зеленью.

До полноценных салатов, привычных современному человеку, было далеко. Но кухня уже развивалась и становилась более обширной и многослойной. Разберем хороший салат для Нового года — “Куриный рай”.

Ингредиенты для салата “Куриный рай”:

картофель — 2 шт.;

копченое куриное мясо — 200 г;

огурец — 2 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

сыр — 100 г;

майонез — 100 г;

консервированная кукуруза — 200 г;

соль — щепотка.

Приготовление салата “Куриный рай”:

Картофель отвариваем до мягкости, очищаем и нарезаем небольшими квадратиками. С куриным мясом поступаем аналогичным образом. Из огурца удаляем середину, рубим весьма мелко.

Куриные яйца отвариваем вкрутую, очищаем и режем маленькими квадратиками. Застилаем салатник пищевой пленкой, выкладываем слой измельченного на средней терке сыра.

Сыр покрываем слоем майонеза, застилаем поверхность консервированной кукурузой. Все ярусы салата необходимо обрабатывать майонезом.

На кукурузу кладем яйца, затем высыпаем огурцы, солим. Создаем слой из курицы на огурцах, обильно смазываем майонезом. На поверхность выкладываем измельченный картофель.

Утрамбовываем слои в салатнике, покрываем поверхность слоем из пищевой пленки. В холодильнике даем салату настояться.

Затем убираем пленку с верхушки и аккуратно переворачиваем салат, вынимая из тары.





Получается красивый и сочный многослойный салат.





Ингредиенты между собой сочетаются, что дает вереницу вкусов.

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