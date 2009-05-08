Ингредиенты:⠀

Манная крупа — 1 стак.

Мука — 1 стак.

Сахар — ½ стак.

Ванильный сахар — 10 г

Апельсин — 2 шт.

Мак — 75 г

Сода — 1 ч. л.

Кукурузный крахмал — 3 г

Растительное масло — 100 мл ⠀

Приготовление: ⠀

1. Мак залить кипятком и дать ему набухнуть (оставить на 10 минут).

2. С апельсина снять цедру, измельчить ножом, выдавить сок (получается 250 мл; если меньше, то долить воду).

3. С мака слить воду, добавить сахар и перемешать.

4. В миске соединить муку, манку, кукурузный крахмал, соду, цедру апельсина, ванильный сахар.

5. Добавить в сухую смесь мак с сахарам, растереть лопаточкой.

6. Влить апельсиновый сок и масло, размешать до однородности и оставить минут на 20 (так манка набухает и манник будет нежнее)

7. Дно кольца диаметром 18 см затянуть фольгой и вылить тесто (можно взять любую форму, смазать дно маслом и посыпать манкой).

8. Выпекать в разогретой до 170 ºС духовке около 60 минут, готовность проверить шпажкой или зубочисткой.

9. Форму достать из духовки и дать маннику минут 20 остыть в форме, после этого извлечь и нарезать. ⠀

Приятного аппетита!