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Ингредиенты:⠀
Манная крупа — 1 стак.
Мука — 1 стак.
Сахар — ½ стак.
Ванильный сахар — 10 г
Апельсин — 2 шт.
Мак — 75 г
Сода — 1 ч. л.
Кукурузный крахмал — 3 г
Растительное масло — 100 мл ⠀
Приготовление: ⠀
1. Мак залить кипятком и дать ему набухнуть (оставить на 10 минут).
2. С апельсина снять цедру, измельчить ножом, выдавить сок (получается 250 мл; если меньше, то долить воду).
3. С мака слить воду, добавить сахар и перемешать.
4. В миске соединить муку, манку, кукурузный крахмал, соду, цедру апельсина, ванильный сахар.
5. Добавить в сухую смесь мак с сахарам, растереть лопаточкой.
6. Влить апельсиновый сок и масло, размешать до однородности и оставить минут на 20 (так манка набухает и манник будет нежнее)
7. Дно кольца диаметром 18 см затянуть фольгой и вылить тесто (можно взять любую форму, смазать дно маслом и посыпать манкой).
8. Выпекать в разогретой до 170 ºС духовке около 60 минут, готовность проверить шпажкой или зубочисткой.
9. Форму достать из духовки и дать маннику минут 20 остыть в форме, после этого извлечь и нарезать. ⠀
Приятного аппетита!