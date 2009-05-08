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Создан: 08.05.2009
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​Постный манник с апельсином и маком

Пятница, 23 Декабря 2022 г. 09:41 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Ингредиенты:⠀
 
Манная крупа — 1 стак.
Мука — 1 стак. 
Сахар — ½ стак. 
Ванильный сахар — 10 г 
Апельсин — 2 шт. 
Мак — 75 г 
Сода — 1 ч. л. 
Кукурузный крахмал — 3 г 
Растительное масло — 100 мл ⠀
Приготовление: ⠀ 
 
1. Мак залить кипятком и дать ему набухнуть (оставить на 10 минут). 
 
2. С апельсина снять цедру, измельчить ножом, выдавить сок (получается 250 мл; если меньше, то долить воду).
 
3. С мака слить воду, добавить сахар и перемешать. 
 
4. В миске соединить муку, манку, кукурузный крахмал, соду, цедру апельсина, ванильный сахар. 
 
5. Добавить в сухую смесь мак с сахарам, растереть лопаточкой. 
 
6. Влить апельсиновый сок и масло, размешать до однородности и оставить минут на 20 (так манка набухает и манник будет нежнее) 
 
7. Дно кольца диаметром 18 см затянуть фольгой и вылить тесто (можно взять любую форму, смазать дно маслом и посыпать манкой). 
 
8. Выпекать в разогретой до 170 ºС духовке около 60 минут, готовность проверить шпажкой или зубочисткой. 
 
9. Форму достать из духовки и дать маннику минут 20 остыть в форме, после этого извлечь и нарезать. ⠀ 
 
Приятного аппетита!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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