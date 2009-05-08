Задумка о том, чтобы соединять в одном блюде различные овощи и фрукты родилась очень давно. Греки, римляне и египтяне довольно положительно относились к салатам. Уже тогда люди стали к нарезанным овощам и зелени добавлять соусы. Что-то схожее по компонентам с майонезом делали в Древнем Египте.

Однако настоящая эра салатов началась в конце XIX века. Тогда люди стали добавлять в салаты разнообразные мясные ингредиенты, яйца, рыбу, соусы и сыры. Результат в основном радовал любителей большой гастрономической кухни.

Приготовим легкий и при этом довольно праздничный салат из небольшого числа продуктов.

Ингредиенты для салата:

лук репчатый — 480 г;

печень — 700 г;

маринованные огурцы — 400 г;

соль — щепотка;

майонез — 2 ст. л.

Приготовление.





Луковицы очищаем от шелухи и нарезаем четверть кольцами. На разогретом растительном масле в сковороде обжариваем лук с добавлением соли и специй.

На среднем огне доводим лук до румяного состояния. В это время измельчаем до тонких коротких полосок маринованные огурцы.

Лук убираем со сковороды, на его месте жарим огурцы, выпаривая из них жидкость. Печень варим в подсоленной воде до готовности.

Субпродукт рубим на мелкие кусочки, смешиваем в салатнике с огурцами и луком. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

PS. Вкуснее салат получается, если печень обжарить в небольшом количестве масла, потом положить на салфетку.

Подавать салат рекомендуем с зеленым луком.

Это отличное незамысловатое сочетание продуктов часто становится фаворитом на столе.