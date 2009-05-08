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Всего 3 ингредиента! Рецепт салата на все праздники

Среда, 21 Декабря 2022 г. 10:25 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Задумка о том, чтобы соединять в одном блюде различные овощи и фрукты родилась очень давно. Греки, римляне и египтяне довольно положительно относились к салатам. Уже тогда люди стали к нарезанным овощам и зелени добавлять соусы. Что-то схожее по компонентам с майонезом делали в Древнем Египте.
 
Однако настоящая эра салатов началась в конце XIX века. Тогда люди стали добавлять в салаты разнообразные мясные ингредиенты, яйца, рыбу, соусы и сыры. Результат в основном радовал любителей большой гастрономической кухни.
 
Приготовим легкий и при этом довольно праздничный салат из небольшого числа продуктов.
 
Ингредиенты для салата:
 
лук репчатый — 480 г;
печень — 700 г;
маринованные огурцы — 400 г;
соль — щепотка;
майонез — 2 ст. л.

Приготовление.


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Луковицы очищаем от шелухи и нарезаем четверть кольцами. На разогретом растительном масле в сковороде обжариваем лук с добавлением соли и специй.
 
На среднем огне доводим лук до румяного состояния. В это время измельчаем до тонких коротких полосок маринованные огурцы.
 
Лук убираем со сковороды, на его месте жарим огурцы, выпаривая из них жидкость. Печень варим в подсоленной воде до готовности.
 
Субпродукт рубим на мелкие кусочки, смешиваем в салатнике с огурцами и луком. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
PS. Вкуснее салат получается, если печень обжарить в небольшом количестве масла, потом положить на салфетку.

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Подавать салат рекомендуем с зеленым луком.

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Это отличное незамысловатое сочетание продуктов часто становится фаворитом на столе.
 
Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 16 раз
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