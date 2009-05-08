Среда, 21 Декабря 2022 г. 09:45
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Простой шоколадный пирог
Ингредиенты:
Мука — 150 г
Какао — 40 г
Яйца — 2 шт. (120 г)
Сахарная пудра — 200 г
Сливочное масло — 100 г
Ванильный сахар — 10 г
Соль — 1 щепотка
Приготовление:
1. Масло растопить и остудить, взбить яйца с сахарной пудрой и ванильным сахаром, добавить масло, взбить.
2. Смешать венчиком какао, муку и соль (обязательно просеять через мелкое сито).
3. В жидкую смесь в 2–3 приема всыпать сухие ингредиенты, замесить тесто.
4. Кольцо (диаметр 20 см) смазать маслом и дно затянуть фольгой, выложить тесто, разровнять.
5. Выпекать в середине разогретой до 180°С духовке минут 15–20.
6. Достать из духовки, остудить. Пройти по внутренней стороне кольца ножом, вынуть пирог, нарезать. ⠀
Приятного аппетита!
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