Пироги всегда считались довольно вкусным и сытным блюдом. Во всех странах имеются свои способы приготовления этого хлебного изделия. Причем, предпочтения у людей по начинке для пирогов довольно разные. Кто-то предпочитает выпечку с мясом, кто-то любит фрукты или овощи в пирогах. Чтобы точно определиться с тем, что нравится, стоит постоянно пробовать новые начинки.

Можно готовить каждый раз пироги с разными наполнениями. Так вы получите опыт в готовке пирогов и сможете узнать нечто новое о данной выпечке. Одним из популярных видов пирогов в последнее время стал пирог из кокосовой стружки.

Ингредиенты для кокосового пирога:

кокосовая стружка — 250 г;

разрыхлитель — 7 г;

яйца куриные — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

ванильный экстракт — ½ ч. л.;

сливки 30% — 250 мл.

Приготовление кокосового пирога:

Яйца разбиваем в глубокую тарелку, высыпаем сахарный песок, соль и добавляем ванильный экстракт. Хорошо перемешиваем компоненты до растворения песчинок сахара.

Выливаем в яичную массу сливки, интегрируем туда же кокосовую стружку. Смешиваем ингредиенты до получения кокосового теста и накрываем тару пищевой пленкой.

Тесто убираем в холодильник примерно на 20 минут. Далее добавляем в кокосовое тесто разрыхлитель, перемешиваем. Застилаем пергаментом форму для выпечки, перекладываем туда тесто и выравниваем по поверхности.







Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов, выпекаем пирог в течение 35 минут.





Оставляем пирог на некоторое время остужаться. Получается вкусная выпечка без добавления муки.

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