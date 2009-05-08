Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

баклажаны баклажаны на зиму банановый кекс беляши бисквит блины блюда из курицы блюда из овощей блюда из рыбы блюда из фарша булочки булочки с ореховой начинкой булочки с творогом варенье вкусно и просто вторые блюда выпечка горячий молочный пирог грецкие орехи десерт десерт за 5 минут десерты жареные пирожки заварные пирожные заготовки заготовки на зиму закуска закуски закусочный торт заливной пирог итальянская кухня итальянское печенье кабачки картофель картошка с мясом кекс кекс на кефире кефир кокосовая стружка консервирование круассаны кулич куличи куриная грудка курица ленивые пирожки лепешки лимонный пирог маковый пирог мандариновый пирог манник на кефире маринад маринованные огурцы масленица мед медовик медовый торт молоко напитки немецкая кухня новый год орехи пасха первые блюда песочный пирог печенье печенье за 5 минут печенье к чаю пирог пирог к чаю пирог с творогом пирог с ягодами пироги пирожки пирожки без дрожжей пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки-малышки пирожные пирожные к чаю помидоры на зиму праздничное блюдо приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салат салат с курицей салаты сливки сливочное масло слоеные салаты сметана советы кулинарам специи супы сыр творог творожная запеканка творожный пирог тесто для пирожков тонкие блины торт торт «коровка» торт «королевский» торт без выпечки торт за 15 минут торт за 5 минут торт к чаю торт на сковороде торт наполеон торты фарш форшмак французская кухня холодец без желатина чизкейк без выпечки шампиньоны шоколад шоколадный манник шоколадный пирог шоколадный торт шоколадный торт на кефире эклеры яблоки яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 68271
Комментариев: 169938
Написано: 255077


Нежный, мягкий и сладкий. Самый вкусный кокосовый пирог

Пятница, 16 Декабря 2022 г. 11:29 + в цитатник
Ipola все записи автора

1Рї (700x374, 235Kb)

Пироги всегда считались довольно вкусным и сытным блюдом. Во всех странах имеются свои способы приготовления этого хлебного изделия. Причем, предпочтения у людей по начинке для пирогов довольно разные. Кто-то предпочитает выпечку с мясом, кто-то любит фрукты или овощи в пирогах. Чтобы точно определиться с тем, что нравится, стоит постоянно пробовать новые начинки.
 
Можно готовить каждый раз пироги с разными наполнениями. Так вы получите опыт в готовке пирогов и сможете узнать нечто новое о данной выпечке. Одним из популярных видов пирогов в последнее время стал пирог из кокосовой стружки.
 
Ингредиенты для кокосового пирога:
 
кокосовая стружка — 250 г;
разрыхлитель — 7 г;
яйца куриные — 3 шт.;
соль — щепотка;
сахар — 150 г;
ванильный экстракт — ½ ч. л.;
сливки 30% — 250 мл.
Приготовление кокосового пирога:
Яйца разбиваем в глубокую тарелку, высыпаем сахарный песок, соль и добавляем ванильный экстракт. Хорошо перемешиваем компоненты до растворения песчинок сахара.
 
Выливаем в яичную массу сливки, интегрируем туда же кокосовую стружку. Смешиваем ингредиенты до получения кокосового теста и накрываем тару пищевой пленкой.
 
Тесто убираем в холодильник примерно на 20 минут. Далее добавляем в кокосовое тесто разрыхлитель, перемешиваем. Застилаем пергаментом форму для выпечки, перекладываем туда тесто и выравниваем по поверхности.
 


2Рї (700x378, 245Kb)
3Рї (700x388, 273Kb)

Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов, выпекаем пирог в течение 35 минут.


4Рї (700x384, 280Kb)

Оставляем пирог на некоторое время остужаться. Получается вкусная выпечка без добавления муки.

Источник

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 12 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте