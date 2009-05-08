Приготовление тортов — довольно кропотливое занятие. Оно требует определенных навыков и техники, а также знаний кондитерского мастерства. Так думают хозяйки, которые ранее не готовили домашние торты. Зря, так как это весьма интересный способ порадовать гостей на празднике.

Многие не знают, например, что можно готовить торты на Рождество или Новый год. Эти праздники почему то десерты обходят стороной. Однако, стоит хотя бы раз приготовить на это торжество торт.

Процесс готовки создаст праздничную атмосферу, сплотит семью. В результате получится вкусный и сладкий десерт.

Ингредиенты для рождественского торта:

яйца куриные — 10 шт.;

сливочный сыр — 300 г;

соль — 2 щепотки;

сахар — 230 г;

мука — 60 г;

сливки 33% — 400 мл;

молотый фундук — 200 г;

ванильный сахар — 8 г;

разрыхлитель — ч. л.;

какао — 15 г;

кукурузный крахмал — 120 г;

шоколад — 200 г;

молоко — литр;

сливочное масло — 200 г.

Приготовление рождественского торта:

В тару разбиваем 6 яиц, добавляем щепотку соли и 80 грамм сахарного песка. Взбиваем компоненты до не устойчивых пиков при помощи миксера.

Муку соединяем с разрыхлителем, всыпаем в полученный яичный крем. Дробленый фундук интегрируем в замешанное тесто и выливаем в форму для выпекания 24х24 см.

Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов, выпекаем бисквит в течение получаса. В это время в сотейнике смешиваем яйца, соль, 100 грамм сахара и кукурузный крахмал.

Выливаем в яичную массу молоко и тщательно взбиваем венчиком. На среднем огне готовим массу до загустения, постоянно помешивая.

Снимаем крем с огня, интегрируем в горячую смесь сливочное масло. Разделяем крем на две равные части, выкладываем по чашам.

В одну из чаш добавляем шоколад и какао, хорошо смешиваем продукты до красивого коричневого цвета. Высыпаем в шоколадный крем остатки орехов, а в белый молочный крем добавляем ванильный сахар.

Разрезаем бисквит на две горизонтальные части, одну из которых смазываем шоколадно-ореховым кремом.





Кладем на шоколадный слой второй бисквит, распределяем по поверхности ванильный крем.





В сливки высыпаем 50 грамм сахарного песка, взбиваем миксером до образования стоячих пиков. В крем из сливок интегрируем сливочный сыр, вмешиваем миксером до однородного состояния.

Украшаем верхушку торта приготовленным сливочным кремом. В холодильнике даем торту затвердеть примерно 4-5 часов.





Декорировать Рождественский торт можно клюквой и белым шоколадом.

Подробный Видео рецепт:







Получается необыкновенный ореховый, шоколадный и ванильный микс.

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