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Нереально пахнет мандаринами. Новогодний торт за 5 минут: без духовки, муки и сгущенки

Среда, 14 Декабря 2022 г. 10:52 + в цитатник
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Многие пренебрегают приготовлением торта на Новый год или Рождество. Можно сказать, что люди зря так поступают. Десерты обязательно должны быть на праздничном столе. Это традиционно говорит про заключение вечера, а также дает приятное послевкусие после обилия салатов, основных блюд и прочего.
 
К тому же, торты — это приятная классическая традиция, которую соблюдают европейцы. Для них обязательно приготовление на Рождество какого-нибудь кекса, печенья или пирога. Также большое значение имеют новогодние десерты. Они приносят в дом уют, радость и гармонию.
 
Попробуем сами сделать праздничный торт без выпекания коржей и сгущенного молока.
 
Ингредиенты для торта:
 
печенье — 180 г;
мандарины — 3 шт.;
сливочное масло — 70 г;
лимонный сок — 30 мл;
желатин — 30 г;
вода — 250 мл;
сахар — 50 г;
сливочный сыр — 200 г;
йогурт — 500 мл;
сливки — 100 мл.
Приготовление торта:
Измельчаем до состояния мелкой крошки печенье. Растапливаем в микроволновке сливочное масло и выливаем в крошку из печенья, замешиваем “тесто”.
 
Застилаем кондитерскую форму 18 см в диаметре пергаментом, выкладываем полученное “тесто” и тщательно утрамбовываем.
 
Греем 100 мл воды до температуры 80 градусов. В две чаши высыпаем по 15 грамм желатина и заливаем горячей водой, перемешиваем.
 
Соединяем в таре сливочный сыр и сливки, взбиваем до еле заметных пиков. Добавляем в смесь йогурт, продолжаем взбивать миксером до однородности.
 
Интегрируем в смесь 50 мл желатиновой воды, продолжаем смешивать.
 
Выливаем жидкий крем в кондитерское кольцо, на корж из печенья.
 


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Выкладываем в крем кусочки мандаринов и убираем заготовку в холодильник до застывания.
 
Украшаем затвердевший слой торта мандаринами.


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В сотейник выливаем 150 мл воды, добавляем сахарный песок и лимонный сок с остатками желатиновой жидкости. Перемешиваем данную смесь и выливаем на декорированный торт в кольце.


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Оставляем жидкость до затвердения и получаем невероятно красивый торт.


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Он нереально пахнет мандаринами и создает атмосферу праздника.


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Рубрики:  торты/торты без выпечки
Моя_кулинарная_книга
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