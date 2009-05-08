Многие пренебрегают приготовлением торта на Новый год или Рождество. Можно сказать, что люди зря так поступают. Десерты обязательно должны быть на праздничном столе. Это традиционно говорит про заключение вечера, а также дает приятное послевкусие после обилия салатов, основных блюд и прочего.

К тому же, торты — это приятная классическая традиция, которую соблюдают европейцы. Для них обязательно приготовление на Рождество какого-нибудь кекса, печенья или пирога. Также большое значение имеют новогодние десерты. Они приносят в дом уют, радость и гармонию.

Попробуем сами сделать праздничный торт без выпекания коржей и сгущенного молока.

Ингредиенты для торта:

печенье — 180 г;

мандарины — 3 шт.;

сливочное масло — 70 г;

лимонный сок — 30 мл;

желатин — 30 г;

вода — 250 мл;

сахар — 50 г;

сливочный сыр — 200 г;

йогурт — 500 мл;

сливки — 100 мл.

Приготовление торта:

Измельчаем до состояния мелкой крошки печенье. Растапливаем в микроволновке сливочное масло и выливаем в крошку из печенья, замешиваем “тесто”.

Застилаем кондитерскую форму 18 см в диаметре пергаментом, выкладываем полученное “тесто” и тщательно утрамбовываем.

Греем 100 мл воды до температуры 80 градусов. В две чаши высыпаем по 15 грамм желатина и заливаем горячей водой, перемешиваем.

Соединяем в таре сливочный сыр и сливки, взбиваем до еле заметных пиков. Добавляем в смесь йогурт, продолжаем взбивать миксером до однородности.

Интегрируем в смесь 50 мл желатиновой воды, продолжаем смешивать.

Выливаем жидкий крем в кондитерское кольцо, на корж из печенья.





Выкладываем в крем кусочки мандаринов и убираем заготовку в холодильник до застывания.

Украшаем затвердевший слой торта мандаринами.





В сотейник выливаем 150 мл воды, добавляем сахарный песок и лимонный сок с остатками желатиновой жидкости. Перемешиваем данную смесь и выливаем на декорированный торт в кольце.





Оставляем жидкость до затвердения и получаем невероятно красивый торт.





Он нереально пахнет мандаринами и создает атмосферу праздника.





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