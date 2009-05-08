Чтобы результат вас не разочаровал, необходимо выполнить несколько простых, но обязательных в данном случае условий. Во-первых, творог надо обязательно протереть через сито. И чем жирнее возьмете творог, тем вкуснее получится кекс. Во-вторых, не экспериментируйте с количеством ингредиентов, а точно следуйте рецептуре, это не тот случай, где можно положить чего-то больше или чего-то меньше. В-третьих, продукты должны быть комнатной температуры.

Форма кирпичик 25 х 11 х 6,5 см. Соли в ингредиентах нет. Груши могут быть любыми, но самые вкусные эксперименты проходили с сортами Конференция и Добрая Луиза. Груши указываю по весу, а не штуками, потому что груши разные, не угадаешь. Груши надо разделить пополам, половину почистить от семенной коробочки и шкурки и нарезать кубиками, а вторую половину от шкурки не чистить и нарезать дольками. Обратите внимание на температуру выпечки, она не очень высокая, и кекс вы будете выпекать довольно долго.

Требуется

Для теста

Масло сливочное – 100 г

Сахар – 200 г

Ванильный сахар – 5-8 г

Творог – 200 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 чайная ложка с небольшой горкой

Груша – 300-350 г

Сахар – 1-2 столовых ложки

Для украшения

Пудра сахарная – 1 столовая ложка

Делаем





Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до кремообразного состояния. Добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем. Добавляем протертый через сито творог, взбиваем.





Добавляем яйца по одному, каждый раз взбиваем.





Просеиваем вместе муку и разрыхлитель, в два приема добавляем к тесту, замешивая ложкой. Добавляем порезанную кубиками грушу, перемешиваем.





Выкладываем тесто в форму. Сверху выкладываем грушу дольками шкуркой вверх и присыпаем сахаром. Ставим в разогретую до 160 ºС духовку и выпекаем 1 час 20 минут.





Готовый кекс остужаем сначала в форме, потом на решетке. Выкладываем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой.

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