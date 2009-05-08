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Кекс на твороге с грушами

Вторник, 13 Декабря 2022 г. 11:03 + в цитатник
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Чтобы результат вас не разочаровал, необходимо выполнить несколько простых, но обязательных в данном случае условий. Во-первых, творог надо обязательно протереть через сито. И чем жирнее возьмете творог, тем вкуснее получится кекс. Во-вторых, не экспериментируйте с количеством ингредиентов, а точно следуйте рецептуре, это не тот случай, где можно положить чего-то больше или чего-то меньше. В-третьих, продукты должны быть комнатной температуры.
 
Форма кирпичик 25 х 11 х 6,5 см. Соли в ингредиентах нет. Груши могут быть любыми, но самые вкусные эксперименты проходили с сортами Конференция и Добрая Луиза. Груши указываю по весу, а не штуками, потому что груши разные, не угадаешь. Груши надо разделить пополам, половину почистить от семенной коробочки и шкурки и нарезать кубиками, а вторую половину от шкурки не чистить и нарезать дольками. Обратите внимание на температуру выпечки, она не очень высокая, и кекс вы будете выпекать довольно долго.
Требуется
Для теста
Масло сливочное – 100 г
Сахар – 200 г
Ванильный сахар – 5-8 г
Творог – 200 г
Яйца – 2 шт.
Мука – 200 г
Разрыхлитель – 1 чайная ложка с небольшой горкой
Груша – 300-350 г
Сахар – 1-2 столовых ложки
Для украшения
Пудра сахарная – 1 столовая ложка
Делаем


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Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до кремообразного состояния. Добавляем сахар и ванильный сахар, взбиваем. Добавляем протертый через сито творог, взбиваем.


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Добавляем яйца по одному, каждый раз взбиваем.


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Просеиваем вместе муку и разрыхлитель, в два приема добавляем к тесту, замешивая ложкой. Добавляем порезанную кубиками грушу, перемешиваем.


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Выкладываем тесто в форму. Сверху выкладываем грушу дольками шкуркой вверх и присыпаем сахаром. Ставим в разогретую до 160 ºС духовку и выпекаем 1 час 20 минут.


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Готовый кекс остужаем сначала в форме, потом на решетке. Выкладываем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой.

Источник

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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