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Торт «Медовик» со сметанным кремом

Вторник, 13 Декабря 2022 г. 10:50 + в цитатник
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Ингредиенты
Для коржей:
Масло - 150 г
 
Яйцо - 1 шт.
 
Мед - 3 ст.л.
 
Сода - 2 ч.л.
 
Сахар - 150 г
 
Сметана - 4 ст.л.
 
Мука - 600 г
 
Для крема:
Сметана жирностью 25-30% - 600 г
 
Сахар - 1 стакан
 
Ягодный джем для прослойки - 6 ст.л.
 

Пошаговый рецепт с фото

Вчера в очередной раз готовила тортик, а сегодня делюсь рецептом и впечатлениями. Это вариант медового торта, но не классический и, честно признаться, очень мне полюбившийся с первой пробы. Если вы еще такой не готовили, то очень рекомендую попробовать. Экспериментировать с ним можно много, добавляя различные фрукты, ягоды или орешки. Приступим.

 

Для приготовления торта «Медовик» со сметанным кремом подготовим продукты по списку.

Ингредиенты для торта «Медовик» со сметанным кремом

 

В кастрюлю кладем мед, сахар, сметану, яйцо, соду. Перемешиваем, добавляем масло и ставим кастрюлю на водяную баню. Периодически помешивая, держим на бане 20 минут, масса получается пенной.

Нагреть сметану с яйцом, содой и медом

 

Даем немного остыть и в теплую добавляем муку, хорошо перемешиваем, я доверяю этот процесс комбайну.

Всыпать муку

 

Консистенция теста для «Медовика» на сметане - как на фото, хочется добавить еще муки, но этого делать не нужно. Убираем тесто в холод на 15 минут, за это время оно остынет и станет плотнее.

Размешать тесто

 

Тем временем можно заняться приготовлением сметанного крема.

Ингредиенты для крема

 

Взбиваем сметану с сахаром до кремообразного состояния. Если вы взяли сметану жирностью 30%, то крем должен получиться как на фото, не жидким. Не перебейте сметану, чтобы она не превратилась в масло.

Взбить сметану с сахаром

 

Охлажденное тесто делим на 6 частей. Каждую часть раскатываем в круг толщиной 3 мм и вырезаем по тарелке.

Порезать тесто на части

 

Накалываем дырочки вилкой.

Раскатать тесто в круг

 

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке по 6-8 минут(!)

Наколоть тесто вилкой

 

После выпекания коржи должны оставаться мягкими - не пересушенными и не зарумяненными. Обрезки от коржей тоже выпекаем - они нужны для обсыпки.

Испечь коржи

 

Приступаем к сборке «Медовика». Остывшие коржи смазываем джемом из ягод с кислинкой.

Смазать корж джемом

 

Затем кладем слой крема. По вкусу и желанию можно добавить вишню или другие порезанные фрукты.

Выложить на корж с джемом крем

 

Потом следующий корж и так далее. Верх и бока смазываем кремом.

Собрать торт

 

Измельчаем обрезки в крошку и посыпаем ей торт.

Измельчить корж в крошку

 

Убираем торт в холодильник для пропитки. Если при выпечке вы не пересушили коржи, то торт пропитается за несколько часов.

Посыпать торт крошкой

 

Торт «Медовик» со сметанным кремом готов! Можно приступать к дегустации...

Фото торта «Медовик» со сметанным кремом

 

Удачной вам выпечки)

Готовый торт «Медовик» со сметанным кремом

 

И приятного чаепития!

Рецепт торта «Медовик» со сметанным кремом

 
Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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