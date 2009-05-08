Вчера в очередной раз готовила тортик, а сегодня делюсь рецептом и впечатлениями. Это вариант медового торта, но не классический и, честно признаться, очень мне полюбившийся с первой пробы. Если вы еще такой не готовили, то очень рекомендую попробовать. Экспериментировать с ним можно много, добавляя различные фрукты, ягоды или орешки. Приступим.

Для приготовления торта «Медовик» со сметанным кремом подготовим продукты по списку.

В кастрюлю кладем мед, сахар, сметану, яйцо, соду. Перемешиваем, добавляем масло и ставим кастрюлю на водяную баню. Периодически помешивая, держим на бане 20 минут, масса получается пенной.

Даем немного остыть и в теплую добавляем муку, хорошо перемешиваем, я доверяю этот процесс комбайну.

Консистенция теста для «Медовика» на сметане - как на фото, хочется добавить еще муки, но этого делать не нужно. Убираем тесто в холод на 15 минут, за это время оно остынет и станет плотнее.

Тем временем можно заняться приготовлением сметанного крема.

Взбиваем сметану с сахаром до кремообразного состояния. Если вы взяли сметану жирностью 30%, то крем должен получиться как на фото, не жидким. Не перебейте сметану, чтобы она не превратилась в масло.

Охлажденное тесто делим на 6 частей. Каждую часть раскатываем в круг толщиной 3 мм и вырезаем по тарелке.

Накалываем дырочки вилкой.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке по 6-8 минут(!)

После выпекания коржи должны оставаться мягкими - не пересушенными и не зарумяненными. Обрезки от коржей тоже выпекаем - они нужны для обсыпки.

Приступаем к сборке «Медовика». Остывшие коржи смазываем джемом из ягод с кислинкой.

Затем кладем слой крема. По вкусу и желанию можно добавить вишню или другие порезанные фрукты.

Потом следующий корж и так далее. Верх и бока смазываем кремом.

Измельчаем обрезки в крошку и посыпаем ей торт.

Убираем торт в холодильник для пропитки. Если при выпечке вы не пересушили коржи, то торт пропитается за несколько часов.

Торт «Медовик» со сметанным кремом готов! Можно приступать к дегустации...

Удачной вам выпечки)

И приятного чаепития!