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Картофель готовлю по особому рецепту. Получается золотистый сверху и нежный внутри

Понедельник, 21 Ноября 2022 г. 09:33 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Картофель — это как земное яблоко, нам не обойтись без этого чудесного продукта, поэтому правильнее всего будет научиться готовить блюдо так, чтобы все облизывали пальчики. У нас на примете есть два способа приготовления вкусного картофеля. Сегодня мы о них расскажем.
 
Ингредиенты:
 
10 штук картофеля;
3 зубчика чеснока;
3 столовые ложки сливочного масла;
3 столовые ложки растительного масла;
Одна чайная ложка соли;
Одна чайная ложка розмарина;
Черный перец.
Приготовление:
Для начала чистим картофель, помещаем в кастрюлю с холодной водой и солим. Добавляем несколько кубиков льда. Оставляем примерно на 7 минут и только потом ставим на плиту. Благодаря этому действию, корочка будет хрустеть, а внутри картошка будет мягкая.
 
После того как вода закипит, варим не больше 3 минут. Мгновенно сливаем воду.
 
От чеснока отделяем 1-3 зубчика и нарезаем. Достаем противень и наливаем на него три столовые ложки растительного масла. Сюда же отправляем розмарин и чеснок.
 
Укладываем картофель на противень и добавляем черный перец по вкусу. Сливочное масло растапливаем микроволновые печи и добавляем три столовые ложки сверху на картофель.
 
Отправляем в духовку разогретую до 200 градусов. Время приготовления примерно 40 минут.
 


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Для второго рецепта нам потребуется даже меньше ингредиентов, чем для первого. Единственное, что в списке продуктов могло бы быть новым – 3 ветки зелени укропа.
 
Приготовление:
 
Очищаем килограмм картошки от кожуры и режем на более маленькие части. Заливаем кастрюлю водой, солим и ждем закипания. В кипящую воду отправляем картофель. Когда вода с картошкой внутри закипит, готовим 7 минут.
 
Сливаем воду, перекладываем в другую ёмкость, накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозилку на пару часов.
 
Это действие нам нужно для того, чтобы картошка внутри была мягкой. Влага задерживается и во время запекания внутренняя часть не пересыхает.
 
Перекладываем картофель на противень с растительным маслом. Вся картошка должна быть смазана этим ингредиентом. Духовку разогреваем до 220 градусов и запекаем на протяжении 40 минут.


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Вот такие два незамысловатых способа приготовления картошки мы знаем, чтобы при этом она была мягкой внутри и хрустящий снаружи.

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Рубрики:  блюда из овощей
Моя_кулинарная_книга
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