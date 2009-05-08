Картофель — это как земное яблоко, нам не обойтись без этого чудесного продукта, поэтому правильнее всего будет научиться готовить блюдо так, чтобы все облизывали пальчики. У нас на примете есть два способа приготовления вкусного картофеля. Сегодня мы о них расскажем.

Ингредиенты:

10 штук картофеля;

3 зубчика чеснока;

3 столовые ложки сливочного масла;

3 столовые ложки растительного масла;

Одна чайная ложка соли;

Одна чайная ложка розмарина;

Черный перец.

Приготовление:

Для начала чистим картофель, помещаем в кастрюлю с холодной водой и солим. Добавляем несколько кубиков льда. Оставляем примерно на 7 минут и только потом ставим на плиту. Благодаря этому действию, корочка будет хрустеть, а внутри картошка будет мягкая.

После того как вода закипит, варим не больше 3 минут. Мгновенно сливаем воду.

От чеснока отделяем 1-3 зубчика и нарезаем. Достаем противень и наливаем на него три столовые ложки растительного масла. Сюда же отправляем розмарин и чеснок.

Укладываем картофель на противень и добавляем черный перец по вкусу. Сливочное масло растапливаем микроволновые печи и добавляем три столовые ложки сверху на картофель.

Отправляем в духовку разогретую до 200 градусов. Время приготовления примерно 40 минут.





Для второго рецепта нам потребуется даже меньше ингредиентов, чем для первого. Единственное, что в списке продуктов могло бы быть новым – 3 ветки зелени укропа.

Приготовление:

Очищаем килограмм картошки от кожуры и режем на более маленькие части. Заливаем кастрюлю водой, солим и ждем закипания. В кипящую воду отправляем картофель. Когда вода с картошкой внутри закипит, готовим 7 минут.

Сливаем воду, перекладываем в другую ёмкость, накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозилку на пару часов.

Это действие нам нужно для того, чтобы картошка внутри была мягкой. Влага задерживается и во время запекания внутренняя часть не пересыхает.

Перекладываем картофель на противень с растительным маслом. Вся картошка должна быть смазана этим ингредиентом. Духовку разогреваем до 220 градусов и запекаем на протяжении 40 минут.





Вот такие два незамысловатых способа приготовления картошки мы знаем, чтобы при этом она была мягкой внутри и хрустящий снаружи.

Источник