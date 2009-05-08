Есть особый вид пирогов, который готовится с начинкой наружу. Его не нужно накрывать вторым пластом теста, что делает процесс приготовления легче обычного.

Подобные пироги мы нередко можем видеть в различных фильмах, мультфильмах и иных художественных произведениях. Почему бы не приготовить его самостоятельно? Это отличный способ приучить детей есть сладкую домашнюю выпечку.

Ингредиенты для пирога с ягодами:

сливочное масло — 100 г;

ягоды — 300 г;

сахар — 200 г;

сметана — 200 г;

ванильный сахар — 10 г;

разрыхлитель — ч. л.;

яйцо куриное — шт.;

мука — 200 г;

соль — щепотка.

Приготовление пирога с ягодами:

В одной таре соединяем холодное сливочное масло с 100 граммами сахарного песка. Высыпаем к смеси ванильный сахар и растираем, пока масло не станет размягчаться.

В сливочную массу разбиваем яйцо, солим и перемешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем двумя равными частями в сливочную смесь.

Замешиваем сперва ложкой, затем руками эластичное сахарное тесто. Скатываем сначала в шар, а затем в круглую лепешку равную диаметру формы. (Желательно 22 см).

Выкладываем пласт в застеленную бумагой для выпечки форму. Лепим бортики из теста в высоту не более пары см. В форму с тестом высыпаем ягоды и готовим в духовке полчаса при температуре — 180 градусов.

В это время к сметане добавляем оставшуюся часть сахара и тщательно смешиваем два ингредиента. Горячие ягоды внутри пирога заливаем сметаной с сахаром.

Даем пирогу час на то, чтобы остыть при комнатной температуре. Затем убираем десерт в холодное место на 3 часа.





В разрезе данный ягодный пирог получается очень красивым. На вкус он не менее шикарный, глазурь отлично сочетается с ягодами и сахарным коржом.

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