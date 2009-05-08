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Вкуснее любого торта: нежный и вкусный пирог с ягодами. Фаворит в нашей семье

Вторник, 08 Ноября 2022 г. 11:01 + в цитатник
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Есть особый вид пирогов, который готовится с начинкой наружу. Его не нужно накрывать вторым пластом теста, что делает процесс приготовления легче обычного.
 
Подобные пироги мы нередко можем видеть в различных фильмах, мультфильмах и иных художественных произведениях. Почему бы не приготовить его самостоятельно? Это отличный способ приучить детей есть сладкую домашнюю выпечку.
 
Ингредиенты для пирога с ягодами:
 
сливочное масло — 100 г;
ягоды — 300 г;
сахар — 200 г;
сметана — 200 г;
ванильный сахар — 10 г;
разрыхлитель — ч. л.;
яйцо куриное — шт.;
мука — 200 г;
соль — щепотка.
Приготовление пирога с ягодами:
В одной таре соединяем холодное сливочное масло с 100 граммами сахарного песка. Высыпаем к смеси ванильный сахар и растираем, пока масло не станет размягчаться.
 
В сливочную массу разбиваем яйцо, солим и перемешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем двумя равными частями в сливочную смесь.
 
Замешиваем сперва ложкой, затем руками эластичное сахарное тесто. Скатываем сначала в шар, а затем в круглую лепешку равную диаметру формы. (Желательно 22 см).
 
Выкладываем пласт в застеленную бумагой для выпечки форму. Лепим бортики из теста в высоту не более пары см. В форму с тестом высыпаем ягоды и готовим в духовке полчаса при температуре — 180 градусов.
 
В это время к сметане добавляем оставшуюся часть сахара и тщательно смешиваем два ингредиента. Горячие ягоды внутри пирога заливаем сметаной с сахаром. 

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Даем пирогу час на то, чтобы остыть при комнатной температуре. Затем убираем десерт в холодное место на 3 часа.


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В разрезе данный ягодный пирог получается очень красивым. На вкус он не менее шикарный, глазурь отлично сочетается с ягодами и сахарным коржом.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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