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Творожная запеканка с яблоком в микроволновке

Четверг, 03 Ноября 2022 г. 10:34 + в цитатник
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Ингредиенты
Творог (не зернистый) - 200 г
 
Яйцо - 1 шт.
 
Яблоко (сладкое, большое) - 1 шт.
 

Пошаговый рецепт с фото

Чем завтракаете Вы и Ваша семья? Подарите утром себе и семье удовольствие, начав день с полезной, нежной, сочной и вкусной творожной запеканки с яблоком.

 

Приготовить творожную запеканку с яблоком в микроволновке просто и быстро.

Фото творожной запеканки с яблоком в микроволновке

 

Приготовим необходимые продукты.

Ингредиенты для творожной запеканки с яблоком в микроволновке

 

Яблоко очищаю от кожуры и сердцевины. Натираю на крупной терке.

Потереть яблоко

 

Яблоко и яйцо добавляю к творогу (у меня - протертый через сито), размешиваю. Если вы любите сладкие десерты, то в готовую массу можно добавить мед или сахар по вкусу.

Соединить творог, яблоко и яйцо

 

Полученной массой заполняю до верха формочки, подходящие для микроволновой печи. Ставлю наполненные формочки в микроволновую печь на 5-7 минут (время запекания зависит от мощности микроволновки). Готовность запеканки можно определить прикосновением пальца к его поверхности. Если на пальце останется след от творога, то увеличьте время выпекания на 2 минуты.

Выложить творожную массу в формочки

 

Приготовленная в микроволновке творожная запеканка с яблоком удалась! Перед подачей можно посыпать корицей или полить топпингом.

Готовая творожная запеканка с яблоком в микроволновке

 

Рецепт творожной запеканки с яблоком в микроволновке

 
Рубрики:  запеканки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 5 раз
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