Чем завтракаете Вы и Ваша семья? Подарите утром себе и семье удовольствие, начав день с полезной, нежной, сочной и вкусной творожной запеканки с яблоком.

Приготовить творожную запеканку с яблоком в микроволновке просто и быстро.

Приготовим необходимые продукты.

Яблоко очищаю от кожуры и сердцевины. Натираю на крупной терке.

Яблоко и яйцо добавляю к творогу (у меня - протертый через сито), размешиваю. Если вы любите сладкие десерты, то в готовую массу можно добавить мед или сахар по вкусу.

Полученной массой заполняю до верха формочки, подходящие для микроволновой печи. Ставлю наполненные формочки в микроволновую печь на 5-7 минут (время запекания зависит от мощности микроволновки). Готовность запеканки можно определить прикосновением пальца к его поверхности. Если на пальце останется след от творога, то увеличьте время выпекания на 2 минуты.

Приготовленная в микроволновке творожная запеканка с яблоком удалась! Перед подачей можно посыпать корицей или полить топпингом.