Торты сейчас возможно приготовить почти из любых продуктов. Главное определиться с коржами. Их можно испечь самостоятельно или купить в магазине. Гениальная идея, которая постигла одного из советских поваров, заключается в том, чтобы сделать коржи из блинов.

Этот алгоритм приготовления тортов облегчил задачу множеству хозяек. Процесс стал немного, но быстрее. Расскажем, как сделать банановый торт с коржами из блинчиков.

Ингредиенты для бананового торта:

банан — 3 шт.;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

молоко — 200 мл;

дрожжи сухие — ст. л.;

вода — 200 мл;

мука — 260 г;

творог — 500 г;

сливочное масло — 200 г;

сгущенное молоко — 380 г.

Приготовление бананового торта:

Бананы очищаем и нарезаем поперек, на круглые дольки. В общей таре выкладываем к банановым долькам сахарный песок, сухие дрожжи. Разбиваем в чашу яйца, выливаем молоко, солим.

Блендером взбиваем продукты, доводим до однородной желтоватой массы.

Подогреваем воду до 50-60 градусов и выливаем в банановую смесь, дополнительно смешиваем все воедино венчиком.

К полученной массе высыпаем муку, соединяем с ранее взбитыми продуктами. Когда образуется тесто, накрываем его пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.

Разогреваем на сковороде растительное масло, приготовленное тесто частями выливаем на поверхность.

Готовим на среднем огне блины по стандартному алгоритму.





Отдельно творог и сливочное масло взбиваем миксером до более однородной консистенции. В масло постепенно, частями вливаем сгущенку, продолжая работать миксером.

После того как сгущенное молоко полностью было добавлено в масло, начинаем вводить туда же творог. Не нужно выкладывать сразу всю творожную массу, разделите на три доли и постепенно вмешивайте миксером, соединяя продукты.

На каждый блин выкладываем 1,5 столовые ложки приготовленного крема.





Соединяем импровизированные коржи воедино, образуя торт. Бока десерта из блинов также надо смазать остатками крема по желанию.





Не забудьте украсить торт ягодами, фруктами или шоколадом. Это идеальная замена любому магазинному десерту.





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