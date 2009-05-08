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Беру банан и дрожжи: рецепт арабского повара! Лучшие блины которые я пробовала

Пятница, 21 Октября 2022 г. 11:06 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Торты сейчас возможно приготовить почти из любых продуктов. Главное определиться с коржами. Их можно испечь самостоятельно или купить в магазине. Гениальная идея, которая постигла одного из советских поваров, заключается в том, чтобы сделать коржи из блинов.
 
Этот алгоритм приготовления тортов облегчил задачу множеству хозяек. Процесс стал немного, но быстрее. Расскажем, как сделать банановый торт с коржами из блинчиков.
 
Ингредиенты для бананового торта:
 
банан — 3 шт.;
куриные яйца — 2 шт.;
сахар — 3 ст. л.;
соль — щепотка;
молоко — 200 мл;
дрожжи сухие — ст. л.;
вода — 200 мл;
мука — 260 г;
творог — 500 г;
сливочное масло — 200 г;
сгущенное молоко — 380 г.
Приготовление бананового торта:
Бананы очищаем и нарезаем поперек, на круглые дольки. В общей таре выкладываем к банановым долькам сахарный песок, сухие дрожжи. Разбиваем в чашу яйца, выливаем молоко, солим.
 
Блендером взбиваем продукты, доводим до однородной желтоватой массы.
 
Подогреваем воду до 50-60 градусов и выливаем в банановую смесь, дополнительно смешиваем все воедино венчиком.
 
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К полученной массе высыпаем муку, соединяем с ранее взбитыми продуктами. Когда образуется тесто, накрываем его пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
 
Разогреваем на сковороде растительное масло, приготовленное тесто частями выливаем на поверхность.
 
Готовим на среднем огне блины по стандартному алгоритму.


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Отдельно творог и сливочное масло взбиваем миксером до более однородной консистенции. В масло постепенно, частями вливаем сгущенку, продолжая работать миксером.
 
После того как сгущенное молоко полностью было добавлено в масло, начинаем вводить туда же творог. Не нужно выкладывать сразу всю творожную массу, разделите на три доли и постепенно вмешивайте миксером, соединяя продукты.
 
На каждый блин выкладываем 1,5 столовые ложки приготовленного крема.


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Соединяем импровизированные коржи воедино, образуя торт. Бока десерта из блинов также надо смазать остатками крема по желанию.


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Не забудьте украсить торт ягодами, фруктами или шоколадом. Это идеальная замена любому магазинному десерту.


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Рубрики:  блины, оладьи
Моя_кулинарная_книга
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