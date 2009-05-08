Быстрый торт из печенья и нежнейшего сливочного крема. Готовится все довольно быстро, а результат получается просто изумительно. Печенье вы можете брать любое, белое с ароматом топленого молока или шоколадное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 600 мл;

сахар и крахмал кукурузный по 3 ст.л;

ванилин;

сливки жирные, 300 мл;

молоко, печенье;

шоколад по вкусу.

Процесс приготовления

Молоко смешиваем с сахаром и крахмалом, ванилином по вкусу и на небольшом огне варим крем до густого состояния, постоянно перемешивая, чтобы не пригорало. Остужаем.

Охлажденные сливки взбиваем до пышности.

В сливочный крем частями вводим заварной и взбиваем миксером до однородности и воздушности.

Совет: если у вас нет сливок, берите 200 г сливочного масла размягченного и взбивайте его и затем соединяйте с заварной основой.

Печенье берите любое, к примеру, со вкусом топленного молока или шоколадное.

Формировать торт будем в форме.

Каждое печенье смачиваем в молоке, выкладываем слой, который покрываем кремом.

Таким образом формируем весь торт, верхний слой – крем, который посыпаем тертым шоколадом.

Отправляем десерт в холодильник на ночь.

Убираем форму и подаем этот простейший, но очень вкусный и нежный тортик на завтрак.