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Быстрый торт из печенья и нежнейшего сливочного крема. Готовится все довольно быстро, а результат получается просто изумительно. Печенье вы можете брать любое, белое с ароматом топленого молока или шоколадное.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
молоко, 600 мл;
сахар и крахмал кукурузный по 3 ст.л;
ванилин;
сливки жирные, 300 мл;
молоко, печенье;
шоколад по вкусу.
Процесс приготовления
Молоко смешиваем с сахаром и крахмалом, ванилином по вкусу и на небольшом огне варим крем до густого состояния, постоянно перемешивая, чтобы не пригорало. Остужаем.
Охлажденные сливки взбиваем до пышности.
В сливочный крем частями вводим заварной и взбиваем миксером до однородности и воздушности.
Совет: если у вас нет сливок, берите 200 г сливочного масла размягченного и взбивайте его и затем соединяйте с заварной основой.
Печенье берите любое, к примеру, со вкусом топленного молока или шоколадное.
Формировать торт будем в форме.
Каждое печенье смачиваем в молоке, выкладываем слой, который покрываем кремом.
Таким образом формируем весь торт, верхний слой – крем, который посыпаем тертым шоколадом.
Отправляем десерт в холодильник на ночь.
Убираем форму и подаем этот простейший, но очень вкусный и нежный тортик на завтрак.