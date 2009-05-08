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Самый ленивый яблочный пирог: все смешала и на противень. Много начинки и мало теста

Суббота, 25 Июня 2022 г. 10:13 + в цитатник
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Один из самых простых рецептов вкусного, яблочного пирога, на готовку которого вы не потратите много времени, а результат получается просто чудесный
 
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
 
яйца, 3 шт;
соль щепотка;
сахар, 100 г;
ванилин по вкусу;
масло сливочное, 100 г;
мука, 300 г;
разрыхлитель, 8 г;
яблоки, 450 г;
сок лимона для сбрызгивания яблок;
изюм, 80 г;
пудра сахарная.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с солью и постепенно всыпаем сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до пышной и густой массы.
 
Сливочное масло растапливаем и охлаждаем, вливаем в яичную массу, перемешиваем.
 
Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем.
 
Всыпаем муку в массу, вымешиваем до полной однородности. Масса будет липкой, очень густой.

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Яблоки чистим и режем мелким кубиком или трем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком.
 
Добавляем в тесто изюм и яблоки, вымешиваем.

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Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом и выкладываем тесто, разравниваем его.

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Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, все зависит от особенностей вашей духовки.


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Охлаждаем пирог в форме. Посыпаем сахарной пудрой и режем порционными кусочками.

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Нежный, мягкий, очень ароматный и аппетитный пирог, на приготовление которого вы потратите всего 15 минут и немного времени на выпекание.

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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