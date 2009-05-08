Один из самых простых рецептов вкусного, яблочного пирога, на готовку которого вы не потратите много времени, а результат получается просто чудесный

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

соль щепотка;

сахар, 100 г;

ванилин по вкусу;

масло сливочное, 100 г;

мука, 300 г;

разрыхлитель, 8 г;

яблоки, 450 г;

сок лимона для сбрызгивания яблок;

изюм, 80 г;

пудра сахарная.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с солью и постепенно всыпаем сахар и ванильный сахар, взбиваем миксером до пышной и густой массы.

Сливочное масло растапливаем и охлаждаем, вливаем в яичную массу, перемешиваем.

Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем.

Всыпаем муку в массу, вымешиваем до полной однородности. Масса будет липкой, очень густой.

Яблоки чистим и режем мелким кубиком или трем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком.

Добавляем в тесто изюм и яблоки, вымешиваем.

Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом и выкладываем тесто, разравниваем его.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, все зависит от особенностей вашей духовки.





Охлаждаем пирог в форме. Посыпаем сахарной пудрой и режем порционными кусочками.

Нежный, мягкий, очень ароматный и аппетитный пирог, на приготовление которого вы потратите всего 15 минут и немного времени на выпекание.

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