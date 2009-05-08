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Заливной пирог с картофелем и сайрой

Суббота, 25 Июня 2022 г. 10:05 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Вкусный рыбный пирог на заливном тесте из сметаны и майонеза. Начинка состоит из консервированной сайры, картофеля и лука.
Ингредиенты
Для теста:
Сметана – 250 г
 
Майонез – 250 г
 
Мука – 6 ст.л.
 
Яйцо – 3 шт
 
Сода – 0,5 ч.л.
 
Соль – 0,5 ч.л.
 
Для начинки:
Сайра - 1-2 банки
 
Картофель – 2 шт
 
Лук репчатый - 1 шт

Пошаговый рецепт с фото

 Наиболее распространенными начинками для заливных пирогов являются капуста или грибы. А я хочу рассказать еще про одну начинку, достойную внимания и приготовления. Заливной пирог с картофелем и сайрой получается очень нежным и мягким. Он вкусен как с чашкой чая, так и в качестве закусочного пирога к первым блюдам. Очень советую приготовить пирог именно с сочетанием рыбы и картофеля.

 

Итак, подготовим необходимые продукты.

 

Яйца взбить, немного посолить.

 

Добавить к яйцам сметану и майонез, взбить.

 

Добавить соду и муку. Хорошо вымешать тесто. Должно получится жидкое, как 15% сметана, тесто.

 

Картофель натереть на крупной терке.

 

Лук нарезать мелко.

 

Сайру размять вилкой (жидкость из банки предварительно слить).

 

Половину теста вылить в форму, выложить лук.

 

Следующими слоями распределить картофель и сайру.

 

Залить пирог оставшимся тестом, разровнять.

Готовим рыбный заливной пирог

 

Выпекать пирог с сайрой и картофелем 35-40 минут при 180 С до золотистой корочки.

Пирог с картофелем и сайрой

Приятного аппетита!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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