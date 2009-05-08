Наиболее распространенными начинками для заливных пирогов являются капуста или грибы. А я хочу рассказать еще про одну начинку, достойную внимания и приготовления. Заливной пирог с картофелем и сайрой получается очень нежным и мягким. Он вкусен как с чашкой чая, так и в качестве закусочного пирога к первым блюдам. Очень советую приготовить пирог именно с сочетанием рыбы и картофеля.

Итак, подготовим необходимые продукты.

Яйца взбить, немного посолить.

Добавить к яйцам сметану и майонез, взбить.

Добавить соду и муку. Хорошо вымешать тесто. Должно получится жидкое, как 15% сметана, тесто.

Картофель натереть на крупной терке.

Лук нарезать мелко.

Сайру размять вилкой (жидкость из банки предварительно слить).

Половину теста вылить в форму, выложить лук.

Следующими слоями распределить картофель и сайру.

Залить пирог оставшимся тестом, разровнять.

Выпекать пирог с сайрой и картофелем 35-40 минут при 180 С до золотистой корочки.

Приятного аппетита!