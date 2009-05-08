Мягкие и пышные пироги с творожной начинкой, получаются всегда отлично. Тесто для пирогов готовится на молоке и сметане, за счет чего, оно выходит пышным, долго остается свежим.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 250 мл;

сметана, 1 ст.л;

сахар, 30 г;

дрожжи, 10 г;

соль щепотка;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 100 мл;

мука, около 500 г.

Для приготовления начинки возьмите:

творог, 180 г;

яйцо, 1 шт;

изюм по вкусу;

крахмал, 1 ст.л.

Для сахарной посыпки необходимо:

мука, 3 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

Молоко должно быть теплым. Все остальные продукты – комнатной температуры.

Для сладкой посыпки перетрите сливочное масло с сахаром и мукой в крошки и отправьте в холодильник.

Смешиваем молоко со сметаной, солью и сахаром и дрожжами, перемешиваем.

Добавляем яйцо и растительное масло, перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в массу.

Совет: муки вам может потребоваться чуть больше или меньше. Смотрите по своему тесту и не забивайте излишками муки.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Для начинки смешиваем творог, изюм и яйцо, сахар берите по вкусу.

Тесто делим на порционные кусочки, каждый раскатываем в небольшой круг, смазываем растопленным сливочным маслом, кладем начинку и сворачиваем треугольниками.

Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем треугольники, накрываем и оставляем на 20 минут.





Смазываем сливочным маслом или взбитым желтком, посыпаем крошкой, которая стояла в холодильнике.

Выпекаем при 180 градусах доя румяности.

Такие мягкие и пышные булочки с творожной начинкой, очень вкусно подавать детям с какао или молоком. Начинку можете делать по своему вкусу.

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