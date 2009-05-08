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​Сметанник

Четверг, 19 Мая 2022 г. 10:29 + в цитатник
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Ингредиенты на форму 22–24 см:
 
Мука — 300 г 
Сливочное масло — 200 г 
Сахар — 8 ст. л. 
Разрыхлитель — 1,5 ч. л. 
Яйцо — 1 шт.
Для сметанной заливки:
 
Яйца — 5 шт. 
Сметана 15–20 % — 700 мл 
Картофельный или кукурузный крахмал — 1 ст. л. 
Сахар — 5 ст. л. 
Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление:
 
1. В миску просеять муку, добавить нарезанное на кубики сливочное масло, размять руками вместе с мукой для получения однородной массы–крошки. Добавить к массе сахар и яйцо,замесить мягкое и эластичное, не липнущее к рукам тесто. Убрать в холодильник на 1 час. Дно формы для выпечки застелить пергаментом. Распределить тесто по форме, сформировать пальцами дно и бортики пирога, убрать в холодильник. 
 
2. Взбить яйца с сахаром минуты 3, добавить лимонный сок и сметану, перемешать, добавить крахмал, перемешать. 
 
3. Вылить сметанную заливку на песочную основу. 
 
4. Выпекать в разогретой до 170 ºС духовке 45–50 минут. Края должны чуть подрумяниться, серединка может подрагивать. Оставить остывать в приоткрытой духовке. После остывания отправить на пару часов в холодильник.
 
Приятного аппетита!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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