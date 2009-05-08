Ингредиенты на форму 22–24 см:

Мука — 300 г

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 8 ст. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Для сметанной заливки:

Яйца — 5 шт.

Сметана 15–20 % — 700 мл

Картофельный или кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Сахар — 5 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

1. В миску просеять муку, добавить нарезанное на кубики сливочное масло, размять руками вместе с мукой для получения однородной массы–крошки. Добавить к массе сахар и яйцо,замесить мягкое и эластичное, не липнущее к рукам тесто. Убрать в холодильник на 1 час. Дно формы для выпечки застелить пергаментом. Распределить тесто по форме, сформировать пальцами дно и бортики пирога, убрать в холодильник.

2. Взбить яйца с сахаром минуты 3, добавить лимонный сок и сметану, перемешать, добавить крахмал, перемешать.

3. Вылить сметанную заливку на песочную основу.

4. Выпекать в разогретой до 170 ºС духовке 45–50 минут. Края должны чуть подрумяниться, серединка может подрагивать. Оставить остывать в приоткрытой духовке. После остывания отправить на пару часов в холодильник.

Приятного аппетита!