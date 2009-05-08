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Курник - секрет приготовления сытного пирога

Пятница, 06 Мая 2022 г. 10:41 + в цитатник
photorecept все записи автора

Курник

Курник

Курник с фаршем и картошкой (тесто без яиц) - рецепт с фото

 

Для рецепта подготовьте нужные продукты. Сливочное масло для теста сразу растопите и остудите. Молоко немного прогрейте в ковшике. Заранее размораживаем фарш (подойдет любой). Очищаем картофель и лук.


Курник с грибами, картофелем и курицей - рецепт с фото

 

Курник пришел к нам из древней Руси. Готовился он на большие гулянья и праздники. В то время он считался королем пирогов, но со временем его значимость на праздничном столе по угасла и теперь его редко можно встретить на празднике. Ну а по сути он очень вкусный, питательный и уникальный.


Курник с курицей и картофелем - рецепт с фото

 

Мини-курники это традиционная русская выпечка. Сытные пирожки с сочной начинкой понравятся взрослым, детям и вашим гостям. В качестве основы будет бездрожжевое тесто на сметане. Оно легко замешивается, становится эластичным и податливым. Главная составляющая начинки это куриное филе. Выпечка получается ароматной и невероятно вкусной.


Курник с картофелем, луком и куриной грудкой - рецепт с фото

 

Предлагаю приготовить очень вкусный пирог-курник, который подойдёт в качестве перекуса в обед или на ужин.


Курник на кефире - рецепт с фото

 

Если возникает вопрос о том, чтобы вкусного приготовить на этот раз, предлагаю такой вариант Курник на кефире. Такой пирог станет просто находкой для каждой хозяйки. Домочадцы будут в восторге.


Курник с картофелем и куриным фаршем - рецепт с фото

 

Тесто для курника замесим на маргарине и молоке. Для начинки потребуется картофель, куриный фарш (покупной или приготовленный из куриного филе в домашних условиях), репчатый лук и свежий зеленый, специи. Курник получается аппетитным, сочным и сытным.


Тесто для курника на майонезе - рецепт с фото

 

Тесто для пирога курника замесим с использованием такого продукта как майонез. Также используется вода, соль, растительное масло и мука. Тесто из этого состава ингредиентов выходит в меру нежным. Курник на таком тесте обязательно получится у вас вкусным, аппетитным и сытным.


Пирог с картошкой и мясом - рецепт с фото

 

Тесто для пирога с картошкой и мясом замесим на сметане. Рецепт прост, на него не требуется много времени. В тёплой воде растворяем соль, добавляем сметану и перемешиваем. В глубокую миску просеиваем муку. В муку добавляем сметанную жидкость, яйцо, растительное масло и замешиваем эластичное тесто. Пока будем готовить начинку, тесто накрываем...


Курник из слоеного дрожжевого теста с курицей и картофелем - рецепт с фото

 

Тесто для курника используется слоеное дрожжевое. Рекомендуется этот готовый полуфабрикат для готовки курника заранее разморозить при комнатной температуре. Когда тесто станет размягченным, можно приступать к выпечке. Подробности – у нас в рецепте.


Курник с фаршем (мясной пирог) - рецепт с фото

 

Судя по названию предлагаемой выпечки, в ней должна присутствовать курица. Действительно, как правило, курник делают с начинкой из куриного мяса, дополненного измельченным картофелем и луком. Мы заменили куриный ингредиент мясным фаршем. Получился очень вкусный курник! Попробуйте приготовить такую домашнюю выпечку и вы.


Тесто для курника на кефире - рецепт с фото

 

Тесто, замешанное для курника на кефире и сливочном масле, обеспечит вашей выпечке непревзойденный вкус! Для рецепта нужно заранее растопить сливочное масло. Остальные подробности замеса теста для домашнего курника у нас в описании.


Тесто для курника на маргарине и молоке - рецепт с фото

 

Для того, чтобы замесить тесто для курника, заранее достаньте маргарин с полки холодильника. Продукт должен размягчиться при комнатной температуре. Молоко немного подогрейте, чтобы оно стало тёплым. Для реализации рецепта нам потребуется миска и ручной венчик. Итак, приступаем.


Дрожжевое тесто для курника на молоке - рецепт с фото

 

Предлагаемый рецепт замеса дрожжевого теста для домашнего пирога – курника понравится вам обязательно, ведь на выходе выпечка из такого теста получается пышной и очень вкусной. Для реализации рецепта вам потребуются бюджетные ингредиенты: яйцо, мука пшеничная, теплое молоко, маргарин, специи. Итак, приступаем.


Ленивый курник из рубленого мяса и картофеля - рецепт с фото

 

Вы до сих пор считаете, что курник это пирог из курицы? Тогда мы покажем и расскажем Вам о нем все. Курник это традиционный пирог русской кухни, который принято было готовить на торжественные мероприятия, потому он и считался блюдом праздничным или даже царским. Готовили этот праздничный пирог с самыми...


Деревенский курник с блинами - рецепт с фото

 

Сложное и вкусное блюдо с большим количеством ингредиентов. Существует множество вариантов этого старорусского блюда. В моем рецепте я расскажу как делать курник с блинами. Начинку можно выбирать абсолютно любую. Например, классический курник делали с гречкой.


Курник - рецепт с фото

 

Этот вкусный, заливной пирог готовится не долго и понадобится не много продуктов, но результат превзойдёт ваши ожидания! Даже если вы ещё не разу не готовили пирог и считаете что с тестом у вас дружба не сложилась, то непременно попробуйте его приготовить! Получится обязательно!


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Наш дневник: photorecept

Рубрики:  пироги
Моя_кулинарная_книга
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