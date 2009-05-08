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Блины — 3 стакана: легко запомнить, и приготовить. Получаются с первого раза

Пятница, 04 Марта 2022 г. 11:09 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Идеально тонкие и вкусные блины по рецепту, который легко запомнить с первого раза. Многих останавливает от готовки сложность рецепта, который нужно где-то искать, записывать. В данном случае готовка не вызовет сложностей и не займет много времени. 

 
Строгое соблюдение пропорций даст идеальный результат. Простота дозировки ингредиентов наверное самая важная составляющая. Для меня всегда проблема, когда нужно искать мерный стакан или кухонные весы, не люблю с этим заморачиваться. Поэтому данный рецепт подходит даже самым ленивым.
 
В качестве мерной тары используем чашку, стакан, банку, которая станет ориентиром. Для измерения всех составляющих ингредиентов используем одну и ту же посудину.
 
Готовим тесто из:
 
1 чашки(стакана) молока;
1 чашки кипятка;
1 чашки муки;
1 стол.ложки сахара;
2-х яиц;
3 стол.ложек растительного масла.
Взбиваем яйца, соль и сахар до густого пенообразного состояния, добавляем кипяток, тем самым увеличим объем смеси в раза 2-3. Взбивая дальше вливаем холодное молоко, ждем, когда тесто слегка осядет, и добавляем муку, продолжая взбивать, вливаем растительное масло.
 
Теперь тесто необходимо оставить на 10-15 минут — это гарантия того, что даже первый блин не получится комом.
 
Выливаем тесто на раскаленную сковороду, распределяем по ее поверхности, формируя блин, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Соблюдение всех пропорций, запомнить их, как оказалось, легко и просто, главное выбрать мерную тару, даст отличный результат даже в том случае, когда казалось, что это блюдо явно не ваша история.
Блины получаются тонкие, ароматные, вкусные, за которые не будет стыдно. Подавать к столу можно с любыми подходящими добавками на свой вкус.

Источник

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Рубрики:  блины, оладьи
Моя_кулинарная_книга
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