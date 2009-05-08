Идеально тонкие и вкусные блины по рецепту, который легко запомнить с первого раза. Многих останавливает от готовки сложность рецепта, который нужно где-то искать, записывать. В данном случае готовка не вызовет сложностей и не займет много времени.

Строгое соблюдение пропорций даст идеальный результат. Простота дозировки ингредиентов наверное самая важная составляющая. Для меня всегда проблема, когда нужно искать мерный стакан или кухонные весы, не люблю с этим заморачиваться. Поэтому данный рецепт подходит даже самым ленивым.

В качестве мерной тары используем чашку, стакан, банку, которая станет ориентиром. Для измерения всех составляющих ингредиентов используем одну и ту же посудину.

Готовим тесто из:

1 чашки(стакана) молока;

1 чашки кипятка;

1 чашки муки;

1 стол.ложки сахара;

2-х яиц;

3 стол.ложек растительного масла.

Взбиваем яйца, соль и сахар до густого пенообразного состояния, добавляем кипяток, тем самым увеличим объем смеси в раза 2-3. Взбивая дальше вливаем холодное молоко, ждем, когда тесто слегка осядет, и добавляем муку, продолжая взбивать, вливаем растительное масло.

Теперь тесто необходимо оставить на 10-15 минут — это гарантия того, что даже первый блин не получится комом.

Выливаем тесто на раскаленную сковороду, распределяем по ее поверхности, формируя блин, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Соблюдение всех пропорций, запомнить их, как оказалось, легко и просто, главное выбрать мерную тару, даст отличный результат даже в том случае, когда казалось, что это блюдо явно не ваша история.

Блины получаются тонкие, ароматные, вкусные, за которые не будет стыдно. Подавать к столу можно с любыми подходящими добавками на свой вкус.

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