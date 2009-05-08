Тесто на кефире отлично подходит для пирожков – они получаются очень пышными, мягкими, воздушными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— кефир теплый, 250 мл;

— масло растительное, 2 ст.л;

— соль, 1 ч.л;

— сахар, 1 ст.л;

— яйцо, 1 шт;

— мука, 600 г;

— сода, 1\2 ч.л.

Процесс приготовления

Теплый кефир смешиваем с яйцом, растительным маслом, солью и сахаром.

Муку просеиваем и смешиваем с содой ( это первый секрет), всыпаем частями в жидкую основу и вымешиваем мягкое и не липкое тесто. Накрываем его и оставляем на 20 минут. Пирожки нужно делать из этого теста уже через 20 минут (это второй секрет)

В качестве начинки вы можете брать все, что душе угодно – картофельное пюре с луком и зеленью, вареные яйца с зеленым луком и укропом, грибы с луком, тушеная капуста, обжаренный фарш с луком и специями, рис с яйцом и зеленью, печенка и т.д.

Формируем пирожки, смазанными растительным маслом руками и обжариваем их в небольшом количестве разогретого растительного масла с двух сторон до золотистости.

Складываем пирожки в емкость и накрываем полотенцем, так они дольше будут сохраняться мягким и пышными.