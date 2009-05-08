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Готовим быстрые пирожки на кефире! Пышные и очень мягкие

Суббота, 19 Февраля 2022 г. 10:33 + в цитатник
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Тесто на кефире отлично подходит для пирожков – они получаются очень пышными, мягкими, воздушными.
 
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
 
— кефир теплый, 250 мл;
 
— масло растительное, 2 ст.л;
 
— соль, 1 ч.л;
 
— сахар, 1 ст.л;
 
— яйцо, 1 шт;
 
— мука, 600  г;
 
— сода, 1\2 ч.л.
 
Процесс приготовления
 
Теплый кефир смешиваем с яйцом, растительным маслом, солью и сахаром.
 
Муку просеиваем и смешиваем с содой ( это первый секрет), всыпаем частями в жидкую основу и вымешиваем мягкое и не липкое тесто. Накрываем его и оставляем на 20 минут. Пирожки нужно делать из этого теста уже через 20 минут (это второй секрет)
 
В качестве начинки вы можете брать все, что душе угодно – картофельное пюре с луком и зеленью, вареные яйца с зеленым луком и укропом, грибы с луком, тушеная капуста, обжаренный фарш с луком и специями, рис с яйцом и зеленью, печенка и т.д.
 
Формируем пирожки, смазанными растительным маслом руками и обжариваем их в небольшом количестве разогретого растительного масла с двух сторон до золотистости.
 
Складываем пирожки в емкость и накрываем полотенцем, так они дольше будут сохраняться мягким и пышными.

2835299_Gotovim_bistrie_pirojki_na_kefire_Pishnie_i_ochen_myagkie2 (700x516, 97Kb)

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/пирожки
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 38 раз
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