Суббота, 19 Февраля 2022 г. 10:33
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Готовим быстрые пирожки на кефире! Пышные и очень мягкие
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Метки:
пирожки на кефире
Тесто на кефире отлично подходит для пирожков – они получаются очень пышными, мягкими, воздушными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
— кефир теплый, 250 мл;
— масло растительное, 2 ст.л;
— соль, 1 ч.л;
— сахар, 1 ст.л;
— яйцо, 1 шт;
— мука, 600 г;
— сода, 1\2 ч.л.
Процесс приготовления
Теплый кефир смешиваем с яйцом, растительным маслом, солью и сахаром.
Муку просеиваем и смешиваем с содой ( это первый секрет), всыпаем частями в жидкую основу и вымешиваем мягкое и не липкое тесто. Накрываем его и оставляем на 20 минут. Пирожки нужно делать из этого теста уже через 20 минут (это второй секрет)
В качестве начинки вы можете брать все, что душе угодно – картофельное пюре с луком и зеленью, вареные яйца с зеленым луком и укропом, грибы с луком, тушеная капуста, обжаренный фарш с луком и специями, рис с яйцом и зеленью, печенка и т.д.
Формируем пирожки, смазанными растительным маслом руками и обжариваем их в небольшом количестве разогретого растительного масла с двух сторон до золотистости.
Складываем пирожки в емкость и накрываем полотенцем, так они дольше будут сохраняться мягким и пышными.
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