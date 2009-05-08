



Тончайшие, нежнейшие лепешки, просто и быстро готовятся, из минимального набора продуктов. Вы можете сделать их сладкими и подавать со сладкими добавками или солеными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, около 450 г;

вода, 200 мл;

майонез, 5 ст.л;

соль щепотка;

сахар, 3 ст.л;

сода, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Майонез смешиваем с содой, чтобы уксус, входящий в состав соуса, погасил ее.

Вливаем кипяток, перемешиваем и всыпаем соль и сахар, вымешиваем до однородности.

Муку просеиваем и частями вводим в жидкую основу, вымешиваем.

Масса должна получится эластичной и мягкой, если муки мало, можете добавить еще, но не забивайте тесто.

Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.

Режем тесто на 8 кусочков.

Каждый раскатываем в тонкую лепешку и обжариваем в растительном масле с двух сторон по паре минут.







Лепешки получаются нежными, с воздушными пузырьками, с хрустящей корочкой.

Количество кусочков, на которые будете резать тесто, зависеть от размеров вашей сковороды, чтобы лепешки были равными ее диаметру.

Лепешки можно подавать просто к чаю или использовать в качестве съедобной тарелки, на которую можно выкладывать салаты и мясные, рыбные, сырные закуски. За счет майонеза лепешки получаются мягкими, не резиновыми, тесто просто идеальное, даже когда оно полностью остывает.

Приятного аппетита!



