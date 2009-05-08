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Беру майонез, соды и муки. Век живи, век учись: гениальный рецепт нежных лепешек

Воскресенье, 16 Января 2022 г. 08:48 + в цитатник
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Тончайшие, нежнейшие лепешки, просто и быстро готовятся, из минимального набора продуктов. Вы можете сделать их сладкими и подавать со сладкими добавками или солеными.
 
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
 
мука, около 450 г;
вода, 200 мл;
майонез, 5 ст.л;
соль щепотка;
сахар, 3 ст.л;
сода, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
 
Майонез смешиваем с содой, чтобы уксус, входящий в состав соуса, погасил ее.
 
Вливаем кипяток, перемешиваем и всыпаем соль и сахар, вымешиваем до однородности.
 
Муку просеиваем и частями вводим в жидкую основу, вымешиваем.
 
Масса должна получится эластичной и мягкой, если муки мало, можете добавить еще, но не забивайте тесто.
 
Накрываем тесто и оставляем на 30 минут.
 
Режем тесто на 8 кусочков.
 
Каждый раскатываем в тонкую лепешку и обжариваем в растительном масле с двух сторон по паре минут.
 


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Лепешки получаются нежными, с воздушными пузырьками, с хрустящей корочкой.
 
Количество кусочков, на которые будете резать тесто, зависеть от размеров вашей сковороды, чтобы лепешки были равными ее диаметру.
Лепешки можно подавать просто к чаю или использовать в качестве съедобной тарелки, на которую можно выкладывать салаты и мясные, рыбные, сырные закуски. За счет майонеза лепешки получаются мягкими, не резиновыми, тесто просто идеальное, даже когда оно полностью остывает.
Приятного аппетита!


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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники
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