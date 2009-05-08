Сегодня приготовим мраморный рулет из курицы в духовке (с желатином). Отличное блюдо на Новогодний праздничный стол 2022. Рулет просто супер! Очень вкусный, красивый и делается очень легко и просто, без лишних хлопот и заморочек. Подробный пошаговый рецепт читайте ниже.







ИНГРЕДИЕНТЫ:

800 гр. филе бедра курицы (у меня без кожи)

450 гр. куриной грудки

1,5-2 ч.л. соли

1 ч.л. приправы для курицы

1 ч.л. сладкой паприки

1 ч.л. сухого чеснока

1/5 ч.л. куркумы

1 ч.л. сухих итальянских трав

1/4 ч.л. черного молотого перца

45 гр. желатина (любого, у меня гранулированный, но можно использовать как порошковый, так и листовой – в том же количестве)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

800 гр. филе куриного бедра и 450 гр. куриной грудки нарезаем небольшими кусочками (размером приблизительно 1х1 см). Складываем в глубокую емкость. Добавляем 1,5-2 ч.л. соли, 1 ч.л. приправы для курицы, 1 ч.л. сладкой паприки, 1 ч.л. сухого чеснока, 1/5 ч.л. куркумы, 1 ч.л. сухих итальянских трав, 1/4 ч.л. черного молотого перца (все приправы и специи добавляйте исключительно по своему вкусу и наличию). Можно делать только с солью и перцем, тоже получается отлично! Прекрасная альтернатива магазинной колбасе. Дети едят с удовольствием. Вкусно и полезно. Сюда же сразу высыпаем 45 гр. желатина (у меня гранулированный, но можно использовать и порошковый, и листовой – в таком же количестве). Всё тщательно перемешиваем руками, перекладываем в пакет для запекания и плотно заворачиваем. Затем плотно заворачиваем в несколько слоёв фольги (в 5-6 оборотов) и перекладываем на противень или подходящую по размеру жаропрочную форму. Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час (если духовка заранее не разогрета, то на 1 час 10 минут). Затем достаём, не разворачивая, остужаем до комнатной температуры и убираем в холодильник на несколько часов для стабилизации (или же сразу убираем на балкон). После стабилизации достаем рулет, освобождаем от фольги и пакета для запекания. Нарезаем и подаём к праздничному столу. Готовый мраморный рулет весит около 1350 гр. (+/-). Вы точно оцените этот простой рецепт закуски для новогоднего праздничного стола. А ваши гости от этой мясной нарезки будут в восторге! Рекомендую приготовить на новогодний праздничный стол 2022 – результат вас точно порадует. Обязательно готовьте и пишите свои отзывы в комментариях! Все подробности и нюансы приготовления смотрите в моём коротеньком видео.

Приятного аппетита!

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