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Век живи, век учись. Праздничное блюдо, гениально и просто: закусочные рулетики с разной начинкой

Вторник, 21 Декабря 2021 г. 09:40 + в цитатник
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Вкусные, закусочные рулетики с разной начинкой станут прекрасным дополнением на ваш праздничный стол. Все готовится просто и быстро, а начинки вы можете сделать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

 
  • молоко и вода теплая по 100 мл;
  • масло растительное, 100 г;
  • масло сливочное, 2 ст.л;
  • йогурт натуральный 1 ст.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • уксус яблочный, 2 ст.л;
  • соль щепотка;
  • мука, около 600 г.

Для приготовления начинок необходимо:

  • творог, зелень, соль, специи;
  • картофель, лук, зелень, соль, специи.

Процесс приготовления

Смешиваем теплое молоко с теплой водой и растительным маслом, растопленным сливочным маслом.

Добавляем яйцо, йогурт и уксус, соль, перемешиваем до однородности.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем мягкое и податливое тесто, чтобы оно не липло к рукам. Муки может потребоваться меньше или больше, смотрите по консистенции теста.

Накрываем его и оставляем на 30 минут.

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Для первой начинки смешиваем творог с рубленой зеленью, специями по вкусу и солью.

Для второй начинки отвариваем картофель и превращаем его в пюре с обжаренным луком, зеленью, кусочком сливочного масла.

Тесто делим на порции и каждую раскатываем с тонкую лепешку, смазываем ее растопленным сливочным маслом.

Выкладываем тонким слоем начинку и сворачиваем рулеты.

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Выкладываем их на противень, смазанный растительным маслом.

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Смазываем их сверху взбитым яйцом и режем небольшими порционными кусочками.

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Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут до румяности.

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Рулетики получаются мягкими и нежными, тесто слоеное, с хрустящей корочкой, отлично пропекается. Идеальная закуска на праздничный стол. Вкусное еще получается с грибной начинкой.

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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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