Вкусные, закусочные рулетики с разной начинкой станут прекрасным дополнением на ваш праздничный стол. Все готовится просто и быстро, а начинки вы можете сделать по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко и вода теплая по 100 мл;
- масло растительное, 100 г;
- масло сливочное, 2 ст.л;
- йогурт натуральный 1 ст.л;
- яйцо, 1 шт;
- уксус яблочный, 2 ст.л;
- соль щепотка;
- мука, около 600 г.
Для приготовления начинок необходимо:
- творог, зелень, соль, специи;
- картофель, лук, зелень, соль, специи.
Процесс приготовления
Смешиваем теплое молоко с теплой водой и растительным маслом, растопленным сливочным маслом.
Добавляем яйцо, йогурт и уксус, соль, перемешиваем до однородности.
Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем мягкое и податливое тесто, чтобы оно не липло к рукам. Муки может потребоваться меньше или больше, смотрите по консистенции теста.
Накрываем его и оставляем на 30 минут.
Для первой начинки смешиваем творог с рубленой зеленью, специями по вкусу и солью.
Для второй начинки отвариваем картофель и превращаем его в пюре с обжаренным луком, зеленью, кусочком сливочного масла.
Тесто делим на порции и каждую раскатываем с тонкую лепешку, смазываем ее растопленным сливочным маслом.
Выкладываем тонким слоем начинку и сворачиваем рулеты.
Выкладываем их на противень, смазанный растительным маслом.
Смазываем их сверху взбитым яйцом и режем небольшими порционными кусочками.
Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут до румяности.
Рулетики получаются мягкими и нежными, тесто слоеное, с хрустящей корочкой, отлично пропекается. Идеальная закуска на праздничный стол. Вкусное еще получается с грибной начинкой.