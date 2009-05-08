Вкусные, закусочные рулетики с разной начинкой станут прекрасным дополнением на ваш праздничный стол. Все готовится просто и быстро, а начинки вы можете сделать по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко и вода теплая по 100 мл;

масло растительное, 100 г;

масло сливочное, 2 ст.л;

йогурт натуральный 1 ст.л;

яйцо, 1 шт;

уксус яблочный, 2 ст.л;

соль щепотка;

мука, около 600 г.

Для приготовления начинок необходимо:

творог, зелень, соль, специи;

картофель, лук, зелень, соль, специи.

Процесс приготовления

Смешиваем теплое молоко с теплой водой и растительным маслом, растопленным сливочным маслом.

Добавляем яйцо, йогурт и уксус, соль, перемешиваем до однородности.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем мягкое и податливое тесто, чтобы оно не липло к рукам. Муки может потребоваться меньше или больше, смотрите по консистенции теста.

Накрываем его и оставляем на 30 минут.

Для первой начинки смешиваем творог с рубленой зеленью, специями по вкусу и солью. Для второй начинки отвариваем картофель и превращаем его в пюре с обжаренным луком, зеленью, кусочком сливочного масла.

Тесто делим на порции и каждую раскатываем с тонкую лепешку, смазываем ее растопленным сливочным маслом.

Выкладываем тонким слоем начинку и сворачиваем рулеты.

Выкладываем их на противень, смазанный растительным маслом.

Смазываем их сверху взбитым яйцом и режем небольшими порционными кусочками.

Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут до румяности.