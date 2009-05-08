✔Ингредиенты:

✔1 кг картофеля (средний)

✔2-3 зубка чеснока

✔3 ст. ложки растительного масла

✔-зелень (укроп, петрушка …)

✔-приправа для картошки

✔-соль

✔Приготовление:

Картошку чистим, промываем, обсушиваем и помещаем в большую миску. Если картошечка крупная, разрежьте ее на части. Обязательно накалываем ее зубочисткой в нескольких местах.

Чеснок чистим и пропускаем через чесночницу.

Зелень промываем, просушиваем и мелко режем.

Для приготовления соуса в отдельной посуде смешиваем растительное масло, чеснок, зелень, приправу для картофеля, соль по вкусу и хорошо перемешиваем.

Полученным соусом поливаем картофель и все хорошо перемешиваем.

В пакет для запекания перекладываем картофель, защипываем его или завязываем. Для того, чтобы пакет при нагревании не лопнул, делаем в нем иголкой несколько проколов.

Пакет с картофелем помещаем на противень и ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов.

Запекаем картофель приблизительно один час. Приблизительно, потому что размер картофелин у всех разный.

Для того, чтобы проверить готов ли картофель, проткните его вилочкой или ножом прямо через пакет. Если готов, выключаем духовку и даем постоять минут 10.

Затем вынимаем запеченный картофель из пакета и падаем его с любым мясом, рыбой или птицей, овощами или с салатиком.

Приятного аппетита!