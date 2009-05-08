Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

Чеснок баклажаны блюда из мяса булочки булочки с корицей булочки с начинкой булочки с творогом варенье ватрушки ватрушки с творогом видеорецепт вкусно и просто вторые блюда выпечка говядина голубцы грузинская кухня десерт десерты жареные пирожки заготовки заготовки на зиму закуска закуски здоровье израильская кухня итальянская кухня кабачки кабачки на зиму капуста кекс на кефире куриное филе лук малосольные огурцы медовик молоко мороженое мука напитки первые блюда печенье пирог пирог к чаю пирог на кефире пирог с абрикосами пирог с вишней пироги пирожки пирожки в духовке пирожки с грибами пирожки с яблоками помидоры приготовление простой рецепт рецепт рецепт печенья рецепты рецепты салатов рогалики салат салат на зиму салаты свинина сливочное масло сметана специи супы сыр творог творожная запеканка творожное печенье творожный пирог тесто для пирожков торт торт без выпечки торт на сковороде турецкая кухня фарш шоколадный торт яблочный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 65240
Комментариев: 169938
Написано: 252039


Картофель к праздничному столу — быстро, вкусно, красиво.

Среда, 17 Ноября 2021 г. 09:10 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Kartofel_k_prazdnichnomy_stoly__bistro_vkysno_krasivo__ (700x391, 40Kb)

✔Ингредиенты:
✔1 кг картофеля (средний)
✔2-3 зубка чеснока
✔3 ст. ложки растительного масла
✔-зелень (укроп, петрушка …)
✔-приправа для картошки
✔-соль
✔Приготовление:
Картошку чистим, промываем, обсушиваем и помещаем в большую миску. Если картошечка крупная, разрежьте ее на части. Обязательно накалываем ее зубочисткой в нескольких местах.
Чеснок чистим и пропускаем через чесночницу.
Зелень промываем, просушиваем и мелко режем.
Для приготовления соуса в отдельной посуде смешиваем растительное масло, чеснок, зелень, приправу для картофеля, соль по вкусу и хорошо перемешиваем.
Полученным соусом поливаем картофель и все хорошо перемешиваем.
В пакет для запекания перекладываем картофель, защипываем его или завязываем. Для того, чтобы пакет при нагревании не лопнул, делаем в нем иголкой несколько проколов.
Пакет с картофелем помещаем на противень и ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов.
Запекаем картофель приблизительно один час. Приблизительно, потому что размер картофелин у всех разный.
Для того, чтобы проверить готов ли картофель, проткните его вилочкой или ножом прямо через пакет. Если готов, выключаем духовку и даем постоять минут 10.
Затем вынимаем запеченный картофель из пакета и падаем его с любым мясом, рыбой или птицей, овощами или с салатиком.
Приятного аппетита!

2835299_Kartofel_k_prazdnichnomy_stoly__bistro_vkysno_krasivo__1 (700x524, 127Kb)

Рубрики:  блюда из овощей
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 21 раз
Понравилось: 22 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте