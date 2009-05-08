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✔Ингредиенты:
✔1 кг картофеля (средний)
✔2-3 зубка чеснока
✔3 ст. ложки растительного масла
✔-зелень (укроп, петрушка …)
✔-приправа для картошки
✔-соль
✔Приготовление:
Картошку чистим, промываем, обсушиваем и помещаем в большую миску. Если картошечка крупная, разрежьте ее на части. Обязательно накалываем ее зубочисткой в нескольких местах.
Чеснок чистим и пропускаем через чесночницу.
Зелень промываем, просушиваем и мелко режем.
Для приготовления соуса в отдельной посуде смешиваем растительное масло, чеснок, зелень, приправу для картофеля, соль по вкусу и хорошо перемешиваем.
Полученным соусом поливаем картофель и все хорошо перемешиваем.
В пакет для запекания перекладываем картофель, защипываем его или завязываем. Для того, чтобы пакет при нагревании не лопнул, делаем в нем иголкой несколько проколов.
Пакет с картофелем помещаем на противень и ставим в предварительно разогретую духовку до 200 градусов.
Запекаем картофель приблизительно один час. Приблизительно, потому что размер картофелин у всех разный.
Для того, чтобы проверить готов ли картофель, проткните его вилочкой или ножом прямо через пакет. Если готов, выключаем духовку и даем постоять минут 10.
Затем вынимаем запеченный картофель из пакета и падаем его с любым мясом, рыбой или птицей, овощами или с салатиком.
Приятного аппетита!