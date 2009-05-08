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Польский маковый рулет
Этот довольно простой рецепт очень долго мозолил мне глаза, но руки до него дошли только сейчас. Рулет просто бесподобный - его смели очень быстро - я и глазом моргнуть не успела:). В следующий раз буду делать двойную порцию.
Дрожжи разводим в молоке с сахаром.
Сливочное масло растираем с мукой и солью так, чтобы получилась влажная крошка.
В мучную смесь вливаем молоко с дрожжами, вбиваем яйцо и замешиваем тесто (муки может понадобиться больше или меньше - смотрите по консистенции теста).
Накрываем тесто салфеткой и ставим подходить. Оно должно увеличиться в объеме вдвое.
Пока подходит тесто, готовим начинку. Изюм заливаем алкоголем. Мак заливаем кипятком и даем постоять минут 5, затем сцеживаем воду. Размалываем мак в блендере или кофемолке. Смешиваем в кастрюльке изюм, мак и мед, ставим на огонь и даем смеси закипеть. Снимаем и охлаждаем.
Тесто обминаем и раскатываем в прямоугольник примерно 30 на 20.
Сверху равномерно распределяем начинку.
Скатываем рулет, начиная с широкой стороны. Кладем на застеленный пергаментом противень и оставляем на час подходить. Смазываем разбавленным 1 ч. л. молока желтком.
Затем ставим в разогретую до 190 градусов духовку и печем 35 минут.
Приятного чаепития!
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/рулеты
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