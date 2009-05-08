Дрожжи разводим в молоке с сахаром.

Сливочное масло растираем с мукой и солью так, чтобы получилась влажная крошка.

В мучную смесь вливаем молоко с дрожжами, вбиваем яйцо и замешиваем тесто (муки может понадобиться больше или меньше - смотрите по консистенции теста).

Накрываем тесто салфеткой и ставим подходить. Оно должно увеличиться в объеме вдвое.

Пока подходит тесто, готовим начинку. Изюм заливаем алкоголем. Мак заливаем кипятком и даем постоять минут 5, затем сцеживаем воду. Размалываем мак в блендере или кофемолке. Смешиваем в кастрюльке изюм, мак и мед, ставим на огонь и даем смеси закипеть. Снимаем и охлаждаем.

Тесто обминаем и раскатываем в прямоугольник примерно 30 на 20.

Сверху равномерно распределяем начинку.

Скатываем рулет, начиная с широкой стороны. Кладем на застеленный пергаментом противень и оставляем на час подходить. Смазываем разбавленным 1 ч. л. молока желтком.

Затем ставим в разогретую до 190 градусов духовку и печем 35 минут.

Приятного чаепития!