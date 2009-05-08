Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Метки

Чеснок баклажаны блюда из мяса булочки булочки с начинкой булочки с творогом варенье ватрушки ватрушки с творогом видеорецепт вкусно и просто вторые блюда выпечка голубцы десерт десерты жареные пирожки заготовки заготовки на зиму закуска закуски здоровье израильская кухня итальянская кухня кабачки кабачки на зиму капуста кекс кекс на кефире кефир котлеты кулич куриное филе лук малосольные огурцы медовик молоко мороженое мука напитки пасха первые блюда печенье пирог пирог к чаю пирог на кефире пирог с абрикосами пирог с вишней пироги пирожки пирожки в духовке помидоры приготовление рецепт рецепт печенья рецепты рогалики рыба салат салат на зиму салаты свинина сливочное масло сметана специи супы сыр творог творожная запеканка творожное печенье творожный пирог тесто торт торт без выпечки торт на сковороде турецкая кухня фарш шоколад шоколадный торт яблочный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 251709


Польский маковый рулет

Понедельник, 08 Ноября 2021 г. 10:47 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Polskii_makovii_rylet (700x420, 40Kb)

Этот довольно простой рецепт очень долго мозолил мне глаза, но руки до него дошли только сейчас. Рулет просто бесподобный - его смели очень быстро - я и глазом моргнуть не успела:). В следующий раз буду делать двойную порцию.

Ингредиенты

Тесто

  • свежие дрожжи 10 г
  • молоко 90 мл
  • сахар 2 ст.л.
  • пшеничная мука 250 г
  • сливочное масло 50 г
  • соль 1/4 ч.л.
  • яйца 1 шт.
  • желтки 1 шт.

Начинка

  • мак 125 г
  • мёд 4 ст.л.
  • изюм 50 г
  • ром или коньяк 2 ст.л.

Как приготовить

 

Дрожжи разводим в молоке с сахаром.

Сливочное масло растираем с мукой и солью так, чтобы получилась влажная крошка.

Шаг 2: польского макового рулета

В мучную смесь вливаем молоко с дрожжами, вбиваем яйцо и замешиваем тесто (муки может понадобиться больше или меньше - смотрите по консистенции теста).

Шаг 3: польского макового рулета

Накрываем тесто салфеткой и ставим подходить. Оно должно увеличиться в объеме вдвое.

Пока подходит тесто, готовим начинку. Изюм заливаем алкоголем. Мак заливаем кипятком и даем постоять минут 5, затем сцеживаем воду. Размалываем мак в блендере или кофемолке. Смешиваем в кастрюльке изюм, мак и мед, ставим на огонь и даем смеси закипеть. Снимаем и охлаждаем.

Тесто обминаем и раскатываем в прямоугольник примерно 30 на 20.

Шаг 6: польского макового рулета

Сверху равномерно распределяем начинку.

Шаг 7: польского макового рулета

Скатываем рулет, начиная с широкой стороны. Кладем на застеленный пергаментом противень и оставляем на час подходить. Смазываем разбавленным 1 ч. л. молока желтком.

Шаг 8: польского макового рулета

Затем ставим в разогретую до 190 градусов духовку и печем 35 минут.

Шаг 9: польского макового рулета

Приятного чаепития!

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/рулеты
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте