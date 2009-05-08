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Вкусные помидоры по-корейски🍅

Вторник, 02 Ноября 2021 г. 10:33 + в цитатник
Ipola все записи автора

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изумительно вкусная холодная закуска. Помидоры благодаря этому рецепту получаются очень вкусными, в меру острыми, с приятной солоноватостью и кислинкой. Прекрасный вкус и великолепный аромат. Такое блюдо надолго запомниться вашим родным и близким.
 
Ингредиенты для приготовления:
Помидоры 2 кг.;
Заправка:
 
Уксус 9 % 100 мл.;
Масло подсолнечное рафинированное 100 мл.;
Соль 50 г.;
Сахар 100 г.;
Перец болгарский 2 шт.;
Перец острый 2 шт.;
Чеснок 2 головки.;
Зелень петрушки и укропа.
Вкусные помидоры по-корейски. Рецепт приготовления
  1. Приготовим для начала заправку, для этого, болгарский, горький перец и чеснок пропускаем через мясорубку с мелкой сеткой предварительно очистив перец от семян и плодоножки.
  2. Мелко нарезаем зелень, и отправляем в ранее подготовленную массу. 
  3. Далее засыпаем туда соль, сахар, вливаем уксус и подсолнечное масло. Все тщательно перемешиваем. 
  4. Теперь подготовим помидоры, для этого разрезаем каждый помидор на 2 части. Берем трехлитровую банку, на дно добавляем немного заправки, после идет слой помидоров, так делаем пока банка не заполниться.
  5. Далее плотно закрываем крышкой, слегка потряхиваем, затем ставим на верх крышкой на тарелку, и в таком положение отправляем в холодильник на 12 часов.
Вкусные помидоры по-корейски готовы. Храним в холодильнике в течение недели, но они такие вкусные, ароматные, сочные, что на неделю их просто не хватает, разметают гораздо раньше.
 
Кушайте на здоровье.

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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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