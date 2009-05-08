Ингредиенты

Для теста

✓ 200 г муки

✓ 125 г сливочного масла или маргарина

✓ 3 яйца

✓ 125 г сахарного песка

✓ 1 щепотка соли

✓ 1 пакетик ванильного сахара

✓ 3 ч.л разрыхлителя

✓ 3 ст.л. сливок

✓ 600 г яблок

✓ 50 мл лимонного сока

Для заливки

✓ 200 г сметаны

✓ 75 г сахарного песка

✓ 2 яйца

✓ 1 ст.л сахарной пудры

Рецепт приготовления

Сливочное масло, соль, сахар и ванильный сахар растираем в миске.

Вводим по одному яйцу. Муку вводим частями, вместе с разрыхлителем.

Добавляем сливки. Выкладываем тесто в форму, смазанную жиром или маслом.

Яблоки очищаем, разрезаем на четвертинки, удаляем сердцевину, сбрызгиваем лимонным соком.

Выкладываем яблоки на тесто, слегка вдавливая.

Выпекаем при 175 С около 12 мин.

Для заливки: смешиваем сметану, яйца, сахар.

Пирог достаем из духовки и поливаем заливкой. Выпекать ещё 50 мин.

Готовый пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!