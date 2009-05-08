Среда, 15 Сентября 2021 г. 10:35
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Пирог с яблоками, как пирожное: просто шедевр
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Метки:
Пирог с яблоками
Ингредиенты
Для теста
✓ 200 г муки
✓ 125 г сливочного масла или маргарина
✓ 3 яйца
✓ 125 г сахарного песка
✓ 1 щепотка соли
✓ 1 пакетик ванильного сахара
✓ 3 ч.л разрыхлителя
✓ 3 ст.л. сливок
✓ 600 г яблок
✓ 50 мл лимонного сока
Для заливки
✓ 200 г сметаны
✓ 75 г сахарного песка
✓ 2 яйца
✓ 1 ст.л сахарной пудры
Рецепт приготовления
Сливочное масло, соль, сахар и ванильный сахар растираем в миске.
Вводим по одному яйцу. Муку вводим частями, вместе с разрыхлителем.
Добавляем сливки. Выкладываем тесто в форму, смазанную жиром или маслом.
Яблоки очищаем, разрезаем на четвертинки, удаляем сердцевину, сбрызгиваем лимонным соком.
Выкладываем яблоки на тесто, слегка вдавливая.
Выпекаем при 175 С около 12 мин.
Для заливки: смешиваем сметану, яйца, сахар.
Пирог достаем из духовки и поливаем заливкой. Выпекать ещё 50 мин.
Готовый пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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