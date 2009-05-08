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Пирог с яблоками, как пирожное: просто шедевр

Среда, 15 Сентября 2021 г. 10:35 + в цитатник
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Ингредиенты
 
Для теста
 
✓ 200 г муки
 
✓ 125 г сливочного масла или маргарина
 
✓ 3 яйца
 
✓ 125 г сахарного песка
 
✓ 1 щепотка соли
 
✓ 1 пакетик ванильного сахара
 
✓ 3 ч.л разрыхлителя
 
✓ 3 ст.л. сливок
 
✓ 600 г яблок
 
✓ 50 мл лимонного сока
 
Для заливки
 
✓ 200 г сметаны
 
✓ 75 г сахарного песка
 
✓ 2 яйца
 
✓ 1 ст.л сахарной пудры
 
Рецепт приготовления
Сливочное масло, соль, сахар и ванильный сахар растираем в миске.
 
Вводим по одному яйцу. Муку вводим частями, вместе с разрыхлителем.
 
Добавляем сливки. Выкладываем тесто в форму, смазанную жиром или маслом.
 
Яблоки очищаем, разрезаем на четвертинки, удаляем сердцевину, сбрызгиваем лимонным соком.
 
Выкладываем яблоки на тесто, слегка вдавливая.
 
Выпекаем при 175 С около 12 мин.
 
Для заливки: смешиваем сметану, яйца, сахар.
 
Пирог достаем из духовки и поливаем заливкой. Выпекать ещё 50 мин.
 
Готовый пирог, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
 
Приятного аппетита!

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 36 раз
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