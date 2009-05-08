Многие хозяйки способны определять вес ингредиентов на глаз. Они с легкостью отмеряют нужное количество муки и сахара для теста. Но такое умение есть не у каждого. Что же делать, если под рукой не оказалось весов, а хочется порадовать близких вкусной выпечкой? Домашний яблочный пирог станет для вас настоящей палочкой-выручалочкой.

Дело в том, что его можно приготовить даже без весов. Рецепт пирога с яблоками и миндалем еще называют «3 х 9». Это значит, что для теста вам понадобится 3 яблока и яйца, по 9 столовых ложек муки, сахара и масла. Проще некуда! Согласны? Тогда давайте готовить.

Ингредиенты Яблоко 3 шт. Яйцо 3 шт. Пшеничная мука 9 ст. л. Сахар1 0 ст. л. Подсолнечное масло 9 ст. л. Разрыхлитель 1 ч. л. Миндальные лепестки 30 г Лимон1 шт. Приготовление.

Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевину. Разделите их на дольки, а затем нарежьте ломтиками. Чтобы избежать почернения, сбрызните их несколькими каплями лимонного сока.

Вбейте яйца в глубокую миску, добавьте 9 ложек сахара и начните взбивать венчиком до получения пенной массы.

Всыпьте муку и разрыхлитель, влейте масло и продолжайте взбивать тесто венчиком до однородности.

Добавьте яблоки и тертую цедру лимона. Хорошо перемешайте. Форму диаметром 20–22 см смажьте маслом и припорошите мукой. Выложите тесто и разровняйте.

Посыпьте пирог хлопьями миндаля и оставшимся сахаром. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут. Проверьте готовность зубочисткой. Дайте пирогу полностью остыть.

Хранится пирог до 4 дней под колпаком и без холодильника. Летом в тесто вместо яблок можно положить спелые персики или сливы. Хорош пирог и с грушами. Также вы можете использовать другие орехи, например, грецкие. Чтобы добавить выпечке аромата, замените растительное масло на топленое сливочное. Главное — придерживаться правила 9 ложек. Приятного аппетита!