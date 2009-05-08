Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 60392
Комментариев: 169938
Написано: 247174



Домашний яблочный пирог с миндалем

Пятница, 18 Декабря 2020 г. 09:59 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Domashnii_yablochnii_pirog_s_mindalem1 (700x366, 75Kb)

Многие хозяйки способны определять вес ингредиентов на глаз. Они с легкостью отмеряют нужное количество муки и сахара для теста. Но такое умение есть не у каждого. Что же делать, если под рукой не оказалось весов, а хочется порадовать близких вкусной выпечкой? Домашний яблочный пирог станет для вас настоящей палочкой-выручалочкой.
 
Дело в том, что его можно приготовить даже без весов. Рецепт пирога с яблоками и миндалем еще называют «3 х 9». Это значит, что для теста вам понадобится 3 яблока и яйца, по 9 столовых ложек муки, сахара и масла. Проще некуда! Согласны? Тогда давайте готовить.
Ингредиенты
Яблоко 3 шт.
Яйцо 3 шт.
Пшеничная мука 9 ст. л.
Сахар1 0 ст. л.
Подсолнечное масло 9 ст. л.
Разрыхлитель 1 ч. л.
Миндальные лепестки 30 г
Лимон1 шт.
Приготовление.

Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевину. Разделите их на дольки, а затем нарежьте ломтиками. Чтобы избежать почернения, сбрызните их несколькими каплями лимонного сока.

2835299_Domashnii_yablochnii_pirog_s_mindalem2 (700x466, 37Kb)

Вбейте яйца в глубокую миску, добавьте 9 ложек сахара и начните взбивать венчиком до получения пенной массы.

2835299_Domashnii_yablochnii_pirog_s_mindalem3 (700x466, 43Kb)

Всыпьте муку и разрыхлитель, влейте масло и продолжайте взбивать тесто венчиком до однородности.

2835299_Domashnii_yablochnii_pirog_s_mindalem4 (700x466, 48Kb)

Добавьте яблоки и тертую цедру лимона. Хорошо перемешайте. Форму диаметром 20–22 см смажьте маслом и припорошите мукой. Выложите тесто и разровняйте.

2835299_Domashnii_yablochnii_pirog_s_mindalem5 (700x466, 39Kb)

Посыпьте пирог хлопьями миндаля и оставшимся сахаром. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут. Проверьте готовность зубочисткой. Дайте пирогу полностью остыть.

2835299_Domashnii_yablochnii_pirog_s_mindalem6 (700x466, 56Kb)

Хранится пирог до 4 дней под колпаком и без холодильника. Летом в тесто вместо яблок можно положить спелые персики или сливы. Хорош пирог и с грушами. Также вы можете использовать другие орехи, например, грецкие. Чтобы добавить выпечке аромата, замените растительное масло на топленое сливочное. Главное — придерживаться правила 9 ложек. Приятного аппетита!
 
Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 25 раз
Понравилось: 13 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте