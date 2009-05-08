Салат "Новогодние часы"

Новый год - это один из любимых праздников. Все мы его очень ждём, а за новогодним столом считаем минуты до наступления Нового года. Хочу поделиться рецептиком новогоднего салата, оформленного в виде часов.

Для приготовления салата "Новогодние часы" нам потребуется:

куриная грудка - 2 шт.;

картофель - 2 шт.;

морковь - 1 шт.;

шампиньоны свежие - 500 г;

сыр твёрдых сортов - 100 г;

яйцо - 3 шт.;

майонез;

соль - по вкусу;

зелень (для украшения).



Грибы помыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг. Затем тонко нарезать.

Обжарить грибы на сковороде в течение 15 минут.

Куриную грудку, картофель, морковь, яйца сварить до готовности и остудить. Приготовить плоскую тарелку и бортик для формирования салата. Картофель почистить, натереть на крупной тёрке и выложить первым слоем. Немного посолить и смазать майонезом.

Куриную грудку мелко нарезать или порвать на волокна. Выложить грудку поверх картофеля, разровнять, немного посолить и смазать майонезом.

Выложить грибы поверх грудки и разровнять.

Яйца почистить, натереть на крупной тёрке и выложить на грибы. Смазать майонезом.

Сыр натереть на мелкой тёрке. Аккуратно снять бортики с салата. Покрыть салат щедрым слоем сыра.

Морковь почистить, нарезать ровные, тонкие кружочки и сделать стрелку для часов. Выложить кружочки и стрелки на салат.

Украсить салат зеленью и нарисовать майонезом цифры.

Наш праздничный салат "Новогодние часы" готов.

Приятного аппетита!!!С Новым годом!!!

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