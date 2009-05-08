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Салат "Новогодние часы"
Новый год - это один из любимых праздников. Все мы его очень ждём, а за новогодним столом считаем минуты до наступления Нового года. Хочу поделиться рецептиком новогоднего салата, оформленного в виде часов.
Для приготовления салата "Новогодние часы" нам потребуется:
куриная грудка - 2 шт.;
Грибы помыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг. Затем тонко нарезать.
Обжарить грибы на сковороде в течение 15 минут.
Куриную грудку, картофель, морковь, яйца сварить до готовности и остудить. Приготовить плоскую тарелку и бортик для формирования салата. Картофель почистить, натереть на крупной тёрке и выложить первым слоем. Немного посолить и смазать майонезом.
Куриную грудку мелко нарезать или порвать на волокна. Выложить грудку поверх картофеля, разровнять, немного посолить и смазать майонезом.
Выложить грибы поверх грудки и разровнять.
Яйца почистить, натереть на крупной тёрке и выложить на грибы. Смазать майонезом.
Сыр натереть на мелкой тёрке. Аккуратно снять бортики с салата. Покрыть салат щедрым слоем сыра.
Морковь почистить, нарезать ровные, тонкие кружочки и сделать стрелку для часов. Выложить кружочки и стрелки на салат.
Украсить салат зеленью и нарисовать майонезом цифры.
Наш праздничный салат "Новогодние часы" готов.
Приятного аппетита!!!С Новым годом!!!
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