Такое вкусное праздничное блюдо, как куриный рулет с сыром и зеленью, готовится по этому рецепту достаточно быстро, но оно обязательно должно охладиться перед нарезкой, чтобы не распадалось на части.

куриное филе, сыр твёрдый, укроп, сухари панировочные, масло растительное, яйца, соль, перец чёрный молотый