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Рулет куриный - подборка лучших рецептов

Среда, 09 Декабря 2020 г. 15:44 + в цитатник
Рецепты_блюд все записи автора

Рулет куриный - подборка лучших рецептов

 

Фото к рецепту: Куриные рулетики с сыром

Рулетики из куриного филе - с хрустящей корочкой, нежные и сочные внутри! Куриные рулетики с начинкой из сыра и зелени готовить легко, а улетают они со стола в мгновение ока!

 куриное филе, сыр твёрдый, зелень, чеснок, соль, перец чёрный молотый, мука, масло растительное
 
 
Фото к рецепту: Домашний куриный рулет

Приготовить настоящий куриный рулет вкуснее, чем из магазина, совсем не сложно. Нужна курица. Приятное удивление, что вы можете приготовить так вкусно, гарантировано.

 курица, соль, перец чёрный молотый, паприка, травы сухие итальянские, чеснок, перец чили, масло растительное, вода
 
Фото к рецепту: Рулетики из куриной грудки с грибами

Когда вы разрежете рулетик из куриного филе, внутри окажется расплавленный сыр и ароматная грибная начинка – идеальное вкусовое сочетание и очень аппетитно выглядит!

 куриное филе, шампиньоны, сыр твёрдый, зелень укропа, чеснок, соль, перец чёрный молотый, яйца, сухари панировочные, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Куриные рулетики "Кордон Блю" (в духовке)

Хотите приготовить вкусное и быстрое блюдо? Тогда этот рецепт для Вас! Великолепные рулетики "Кордон блю" (Le Cordon Bleu) из куриного филе, с добавлением ветчины и сыра, запеченные в духовке. Вкусный ужин на раз-два-три! Вся семья обожает!

 куриное филе, ветчина, колбаса, сыр, масло сливочное, яйца, мука, сухари панировочные, соль, перец
 
Фото к рецепту: Домашняя куриная колбаса (без оболочки)

Рецепт домашней куриной колбасы, которая состоит только из куриного мяса и специй, без добавления желатина или крахмала. Для формовки не нужна натуральная оболочка, рецепт очень простой, без лишних заморочек. А получается отличная полезная замена магазинной колбасе.

 Куриные бедрышки, масло сливочное, сок лимона, чеснок, орех мускатный, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Рулет куриный

Рулет куриный – отличная альтернатива магазинным колбасам и мясным изделиям сомнительного качества. Предлагаем вариант рулета с перепелиными яйцами, но начинять его также можно различными ингредиентами: сыром, грибами, овощами или сухофруктами.

 куриное филе, яйцо перепелиное, соль, перец, чеснок
 
Фото к рецепту: Куриные рулетики с грибами

Очень просто и очень вкусно!) Рулетики из куриного филе с грибной начинкой - сперва обжаренные, а затем запеченные под сыром. Прекрасное праздничное блюдо из курицы.

 куриное филе, шампиньоны, яйца, мука, соль, перец чёрный молотый, масло растительное, соус соевый, сыр твёрдый, чеснок, зелень
 
Фото к рецепту: Куриные рулеты с черносливом и грецкими орехами

Сегодня готовлю куриные рулеты, запеченные в духовке, с пикантной начинкой из чернослива с грецкими орехами, зеленью и чесноком. Они получаются сочными, с насыщенным вкусом и превосходным ароматом. Отличное блюдо к праздничному столу. Такое замечательное вкусовое сочетание никого не оставит равнодушным!

 куриное филе, орех грецкий, чернослив, зелень, чеснок, сыр твёрдый, майонез, масло сливочное, масло растительное, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Мраморный рулет (мясная нарезка) из курицы

Мраморный рулет - очень простое и оригинальное блюдо из курицы, которое украсит праздничный стол и разнообразит меню на каждый день. Отличная замена колбасе!

 куриная грудка, Куриные бедрышки, желатин, чеснок, хмели-сунели, укроп, соль, перец
 
 
 
Фото к рецепту: Куриный рулет с начинкой из сыра и варёных яиц

Очень вкусный куриный рулет с нежной и ароматной начинкой из плавленого сыра, варёных яиц и свежей зелени. Приготовить проще, чем пожарить котлеты. Получается более полезно, менее жирно и намного быстрее.

 куриное филе, лук репчатый, сухари панировочные, соль, перец чёрный молотый, сыр плавленый, масло сливочное, яйца отварные, чеснок, зелень петрушки, соль...
 
Фото к рецепту: Куриный рулет с сыром и укропом

Такое вкусное праздничное блюдо, как куриный рулет с сыром и зеленью, готовится по этому рецепту достаточно быстро, но оно обязательно должно охладиться перед нарезкой, чтобы не распадалось на части.

 куриное филе, сыр твёрдый, укроп, сухари панировочные, масло растительное, яйца, соль, перец чёрный молотый
 
Фото к рецепту: Куриные рулетики в беконе

Нежное куриное филе приобретает особый вкус, если приготовить куриные рулетики со сливочным сыром в полосках бекона.

 куриное филе, сыр сливочный, бекон, лук репчатый, лук зелёный, масло сливочное, соль
 
Фото к рецепту: Рулет из куриной грудки

Очень доступный рецепт даже для начинающих хозяек. Рецепт придуман мной. Требуется минимальный набор продуктов, а получается очень нарядно. Можно порадовать родных и удивить друзей

 куриное филе, лук репчатый, яйца, соль, перец, крахмал, чеснок, зелень укропа, масло растительное
 
Фото к рецепту: Куриный рулет с сыром и томатами

Этот куриный рулет с начинкой из плавленого сыра, помидоров и перца, жаренного с чесноком, станет отличным праздничным блюдом!

 куриная грудка, помидоры, сыр плавленый, перец болгарский, чеснок, масло подсолнечное, зелень укропа, соль, перец чёрный молотый, приправа
 
Фото к рецепту: Пастрома из куриной грудки

Однажды приготовив пикантную пастрому из куриной грудки, вы перестанете покупать магазинную колбасу для бутербродов.

 куриная грудка, вода, соль, сахар, лавровый лист, перец душистый горошком, соус соевый, мёд, куркума, паприка, карри, приправа, чеснок, перец чили
 
 
 
Фото к рецепту: Куриный рулет "Полосатый" с сыром, запечённый в фольге

Сегодня готовлю закуску из куриного филе. На приготовление рулета понадобится всего 2 ингредиента, не считая специй. Получается очень сытное и вкусное блюдо, которое быстро готовится. Подавать такую закуску можно на праздничный стол или просто сделать бутерброд на завтрак.

 куриное филе, сыр твёрдый, приправа, соль, масло растительное, паприка молотая
 
 
 

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Рубрики:  закуски
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