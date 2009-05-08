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Закусочный торт из вафельных коржей с курицей и грибами

Суббота, 28 Ноября 2020 г. 10:54 + в цитатник
Galche все записи автора

Закусочный торт из вафельных коржей с курицей и грибами

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Вафельные коржи можно применять не только для десертов, слоёный тортик с курицей и грибами тому вкусное доказательство!

Ингредиенты:

  • вафельные коржи - 5 шт.
  • курятина отварная или  - 200 - 300 г
  • шампиньоны - 300 г
  • сыр твердый - 200 г
  • яйцо (вареное) - 5 шт.
  • лук - 1 - 2 шт.
  • майонез - по вкусу
  • петрушка и укроп, зеленый лук - для украшения
  • соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Отварную или копченую курятину разобрать на волокна или нарезать небольшими кубиками.

Грибы нарезать кубиками и обжарить с луком на сливочном масле.

Сыр натереть на терке и смешать с измельченной зеленью. По отдельности измельчить яичные желтки и белки.

Все начинки смешать с майонезом, по вкусу добавив соли и перца. Затем формируем торт.

1 слой - курятина. Для пикантности, в нее можно добавить граммов 100 измельченного чернослива;

2 слой - жареные с луком грибы;

3 слой - сыр с зеленью;

4 слой - измельченные яйца с майонезом.

Накрыть закусочный тортик последним коржом и украсить на свое усмотрение.

Под первый слой для надежности можно положить 2 вафельных коржа.

Если этот торт покажется вам тонковатым, то можно увеличить количество продуктов вдвое и взять 10 вафельных коржей, повторив чередование слоев дважды.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  закуски
Моя_кулинарная_книга
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