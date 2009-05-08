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Закусочный торт из вафельных коржей с курицей и грибами
Вафельные коржи можно применять не только для десертов, слоёный тортик с курицей и грибами тому вкусное доказательство!
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварную или копченую курятину разобрать на волокна или нарезать небольшими кубиками.
Грибы нарезать кубиками и обжарить с луком на сливочном масле.
Сыр натереть на терке и смешать с измельченной зеленью. По отдельности измельчить яичные желтки и белки.
Все начинки смешать с майонезом, по вкусу добавив соли и перца. Затем формируем торт.
1 слой - курятина. Для пикантности, в нее можно добавить граммов 100 измельченного чернослива;
2 слой - жареные с луком грибы;
3 слой - сыр с зеленью;
4 слой - измельченные яйца с майонезом.
Накрыть закусочный тортик последним коржом и украсить на свое усмотрение.
Под первый слой для надежности можно положить 2 вафельных коржа.
Если этот торт покажется вам тонковатым, то можно увеличить количество продуктов вдвое и взять 10 вафельных коржей, повторив чередование слоев дважды.
Приятного аппетита!
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