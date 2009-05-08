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Кукурузник + видео
Такого пирога вы точно еще не готовили. Это не манник, это кукурузник. Очень вкусный, нежный, с добавлением ягод. Такой пирог всегда порадует любителей домашней выпечки.
Ингредиенты:
• кефир - 1 стакан
• крупа кукурузная - 1 стакан
• мука пшеничная - 1 стакан
• сахар - 1 стакан
• сливочное масло - 100 г
• яйцо - 3 шт.
• голубика - 150 г
• сода - 1 ч. л.
• соль - 1 щепотка
Приготовление:
Подготовить необходимые ингредиенты.
Кукурузную крупу смешать с кефиром и оставить на 40-60 минут для набухания. Взбить яйца с щепоткой соли и с сахаром.
Добавить сливочное масло и снова хорошо перемешать.
Добавить разбухшую кукурузную крупу и пищевую соду. Перемешать. Вмешать пшеничную муку.
Промытые и обсушенные ягоды добавить к тесту и аккуратно перемешать.
Тесто вылить в форму и отправить в духовку выпекаться. Температура духовки 180С. Время выпечки 40 минут.
Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео:
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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