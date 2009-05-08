Кукурузник + видео

Такого пирога вы точно еще не готовили. Это не манник, это кукурузник. Очень вкусный, нежный, с добавлением ягод. Такой пирог всегда порадует любителей домашней выпечки.

Ингредиенты:

• кефир - 1 стакан

• крупа кукурузная - 1 стакан

• мука пшеничная - 1 стакан

• сахар - 1 стакан

• сливочное масло - 100 г

• яйцо - 3 шт.

• голубика - 150 г

• сода - 1 ч. л.

• соль - 1 щепотка

Приготовление:

Подготовить необходимые ингредиенты.

Кукурузную крупу смешать с кефиром и оставить на 40-60 минут для набухания. Взбить яйца с щепоткой соли и с сахаром.





Добавить сливочное масло и снова хорошо перемешать.

Добавить разбухшую кукурузную крупу и пищевую соду. Перемешать. Вмешать пшеничную муку.





Промытые и обсушенные ягоды добавить к тесту и аккуратно перемешать.

Тесто вылить в форму и отправить в духовку выпекаться. Температура духовки 180С. Время выпечки 40 минут.

Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!



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