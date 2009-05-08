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Кукурузник + видео

Среда, 11 Ноября 2020 г. 10:48 + в цитатник
Galche все записи автора

Кукурузник + видео

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Такого пирога вы точно еще не готовили. Это не манник, это кукурузник. Очень вкусный, нежный, с добавлением ягод. Такой пирог всегда порадует любителей домашней выпечки.

Ингредиенты:

• кефир - 1 стакан
• крупа кукурузная - 1 стакан
• мука пшеничная - 1 стакан
• сахар - 1 стакан
• сливочное масло - 100 г
• яйцо - 3 шт.
• голубика - 150 г
• сода - 1 ч. л.
• соль - 1 щепотка

Приготовление:

Подготовить необходимые ингредиенты.

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Кукурузную крупу смешать с кефиром и оставить на 40-60 минут для набухания. Взбить яйца с щепоткой соли и с сахаром.
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Добавить сливочное масло и снова хорошо перемешать.

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Добавить разбухшую кукурузную крупу и пищевую соду. Перемешать. Вмешать пшеничную муку.
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Промытые и обсушенные ягоды добавить к тесту и аккуратно перемешать.

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Тесто вылить в форму и отправить в духовку выпекаться. Температура духовки 180С. Время выпечки 40 минут.

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Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

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Приятного аппетита!
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Смотрите видео:



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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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