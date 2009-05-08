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Филе рыбы, запеченное в лаваше
Очень вкусные конвертики из лаваша с рыбкой и овощами. Готовить просто, а результат наверняка порадует любителей рыбы!
Ингредиенты (на 2 порции):
Приготовление:
PS: лук в конвертике чувствуется. Если не любите - лучше не кладите! При желании лук можно заменить кружочками картофеля заранее сваренными до полуготовности. Можно положить на дно кружочки кабачка.
Рыбу помыть, обсушить салфетками. Посолить, поперчить и оставить минут на 10 (можно сбрызнуть лимонным соком, мне нравится "лимонный" перец).
За это время порезать на шайбочки лук (примерно 5 мм толщиной) и кружочками помидор.
Лаваш заранее разрезать на пласты, исходя из размера и формы вашего куска рыбы (должно остаться достаточно много свободного места по краям, чтобы можно было нашу заготовку завернуть конвертиком). Начинаем с лука. Выкладываем в середину.
Сверху укладываем рыбку.
Немного смазываем сметаной
Выкладываем помидор
Присыпаем натертым на крупной терке сыром
и загибаем края по бокам. Промазываем заготовку сметаной, чтобы лаваш немного размок и склеился по шву.
Пригибаем нижний и верхний края и тоже смазываем сметаной.
Складываем в форму (на фото третий маленький для ребенка... без лука).
Прикрываем фольгой, чтобы рыба успела пропечься, а лаваш не подгорел, и ставим в духовку, разогретую до 180С на 30 минут. Затем фольгу снять и запекать еще 5-7 минут, пока на лаваше не появится золотистая корочка. Но в любом случае по времени запекания ориентируйтесь на свою духовку.
Конвертик с рыбкой получается очень вкусным и достаточно сытным! Вкуснее всего он, конечно, сразу из духовки. На второй день лаваш немного размокает и эффект блюда уже не совсем тот.
Хрустящая корочка лаваша сверху и нежная, сочная начинка внутри!
Приятного аппетита!
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