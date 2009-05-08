Очень вкусные конвертики из лаваша с рыбкой и овощами. Готовить просто, а результат наверняка порадует любителей рыбы!

Ингредиенты (на 2 порции):

филе любой белой рыбы - 2 шт. (у меня дори, можно взять филе морского окуня, трески весом примерно по 150 г)

Приготовление:

PS: лук в конвертике чувствуется. Если не любите - лучше не кладите! При желании лук можно заменить кружочками картофеля заранее сваренными до полуготовности. Можно положить на дно кружочки кабачка.

Рыбу помыть, обсушить салфетками. Посолить, поперчить и оставить минут на 10 (можно сбрызнуть лимонным соком, мне нравится "лимонный" перец).

За это время порезать на шайбочки лук (примерно 5 мм толщиной) и кружочками помидор.

Лаваш заранее разрезать на пласты, исходя из размера и формы вашего куска рыбы (должно остаться достаточно много свободного места по краям, чтобы можно было нашу заготовку завернуть конвертиком). Начинаем с лука. Выкладываем в середину.

Сверху укладываем рыбку.

Немного смазываем сметаной

Выкладываем помидор

Присыпаем натертым на крупной терке сыром

и загибаем края по бокам. Промазываем заготовку сметаной, чтобы лаваш немного размок и склеился по шву.

Пригибаем нижний и верхний края и тоже смазываем сметаной.

Складываем в форму (на фото третий маленький для ребенка... без лука).

Прикрываем фольгой, чтобы рыба успела пропечься, а лаваш не подгорел, и ставим в духовку, разогретую до 180С на 30 минут. Затем фольгу снять и запекать еще 5-7 минут, пока на лаваше не появится золотистая корочка. Но в любом случае по времени запекания ориентируйтесь на свою духовку.

Конвертик с рыбкой получается очень вкусным и достаточно сытным! Вкуснее всего он, конечно, сразу из духовки. На второй день лаваш немного размокает и эффект блюда уже не совсем тот.

Хрустящая корочка лаваша сверху и нежная, сочная начинка внутри!

Приятного аппетита!