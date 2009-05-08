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Создан: 08.05.2009
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Овсяная запеканка с творогом

Четверг, 01 Октября 2020 г. 09:41 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Многие хозяюшки с целью понизить калорийность выпечки заменяют муку овсяными хлопьями. В результате получается интересная овсяная запеканка, начинка которой зависит лишь от вашей фантазии. К примеру, мне по вкусу пришлась вишневая. А недавно я наткнулась на совершенно необычный рецепт.
 
Наверное, это самая простая овсяная запеканка, которую я когда-либо готовила. На рецепт наткнулась в блоге одного фитнес-инструктора. Девушка настолько усердно нахваливала блюдо, что я решилась попробовать. Через неделю у меня эту запеканку ели все. Действительно вкусно!
Ингредиенты
Творог 400 г
Банан 1 шт.
Яйцо 2 шт.
Овсяные хлопья 3 ст. л.
Приготовление.
1. В глубокую миску вбейте яйца, взбейте их венчиком. Затем добавьте к ним овсяные хлопья быстрого приготовления. Перемешайте и оставьте минут на 10.
2. За это время хлопья должны набухнуть. Тогда добавьте к ингредиентам банан, нарезанный кружками. Разомните его, перемешайте с хлопьями.овсяная запеканка с творогом

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3. К этому овсяному тесту добавьте творог 5% жирности. Снова всё перемешайте до однородности. Форму для кекса выстелите пергаментом. Перелейте в нее тесто.
4. Готовьте овсяную запеканку в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут. Затем дайте ей немного остынуть, чтобы при нарезании она не разваливалась.

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Вот какая овсяная запеканка без муки и сахара готовится мной к завтраку несколько раз в неделю. Я ее ем без какого-либо соуса, потому что стараюсь следить за фигурой. А вот мои школьники обильно поливают ломтики запеканки малиновым или клубничным вареньем. Как говорится, как день начнешь, так его и проведешь!

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Рубрики:  запеканки
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 27 раз
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