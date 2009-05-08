Многие хозяюшки с целью понизить калорийность выпечки заменяют муку овсяными хлопьями. В результате получается интересная овсяная запеканка, начинка которой зависит лишь от вашей фантазии. К примеру, мне по вкусу пришлась вишневая. А недавно я наткнулась на совершенно необычный рецепт.

Наверное, это самая простая овсяная запеканка, которую я когда-либо готовила. На рецепт наткнулась в блоге одного фитнес-инструктора. Девушка настолько усердно нахваливала блюдо, что я решилась попробовать. Через неделю у меня эту запеканку ели все. Действительно вкусно!

Ингредиенты Творог 400 г Банан 1 шт. Яйцо 2 шт. Овсяные хлопья 3 ст. л. Приготовление.

1. В глубокую миску вбейте яйца, взбейте их венчиком. Затем добавьте к ним овсяные хлопья быстрого приготовления. Перемешайте и оставьте минут на 10.

2. За это время хлопья должны набухнуть. Тогда добавьте к ингредиентам банан, нарезанный кружками. Разомните его, перемешайте с хлопьями.овсяная запеканка с творогом

3. К этому овсяному тесту добавьте творог 5% жирности. Снова всё перемешайте до однородности. Форму для кекса выстелите пергаментом. Перелейте в нее тесто.

4. Готовьте овсяную запеканку в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут. Затем дайте ей немного остынуть, чтобы при нарезании она не разваливалась.

Вот какая овсяная запеканка без муки и сахара готовится мной к завтраку несколько раз в неделю. Я ее ем без какого-либо соуса, потому что стараюсь следить за фигурой. А вот мои школьники обильно поливают ломтики запеканки малиновым или клубничным вареньем. Как говорится, как день начнешь, так его и проведешь!