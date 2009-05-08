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Помидоры на зиму как солить в ведре

Понедельник, 28 Сентября 2020 г. 09:20 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Традиция запасать помидоры на зиму в нашей семье живет уже несколько поколений. Помню, как в деревне бабушка еще за 2 недели до начала главного процесса приступала к подготовке бочек для квашения. Отмывала их, пропаривала, вымачивала. Занятие трудоемкое, зато соленья удавались на славу!
 
В квартире даже при большом желании с бочками не разгонишься. Поэтому здесь нас здорово выручат разные пластиковые емкости. Я приспособилась солить помидоры в ведре. Удобно, быстро и банок никаких не нужно!
Вот продукты для рассола на 5-литровое ведерко. Вес помидоров не указываю. Он зависит от размера овощей. Поэтому берите сколько поместится в емкость.
Ингредиенты
Вода 2,5 л
Соль 170 г
Сахар2 5 г
Петрушка по вкусу
Зонтики укропа 2–3 шт.
Листья хрена 2 шт.
Перец чили 1 шт.
Чеснок 5–6 зуб.
Горчичный порошок 2 ч. л.
Помидор 2–4 кг
Приготовление.

1. Плотные, спелые помидоры вымойте, выложите на полотенце, чтобы обсохли. Ведро вымойте с содой.

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2. Всю зелень, кроме листьев хрена, вымойте и сложите на дно ведра. Туда же поместите разрезанные вдоль зубчики чеснока. Сверху выложите помидоры, кусочки острого перца. Накройте всё листьями хрена.

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3. Приготовьте рассол. Воду прокипятите, остудите. Растворите в ней соль и сахар. Влейте рассол в ведро. Листья хрена посыпьте сухой горчицей, плотно закройте ведро крышкой. Уберите емкость в прохладное место кваситься.

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4. Если помидоры квасите не впрок, а, например, к застолью и хотите побыстрее отведать закуску, горчицей не посыпайте и оставьте кваситься на 3–5 дней при комнатной температуре. Будут что надо: плотные, пикантные, с приятной кислинкой. Удачи!

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Рубрики:  консервирование, заготовки
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