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Помидоры на зиму как солить в ведре
1. Плотные, спелые помидоры вымойте, выложите на полотенце, чтобы обсохли. Ведро вымойте с содой.
2. Всю зелень, кроме листьев хрена, вымойте и сложите на дно ведра. Туда же поместите разрезанные вдоль зубчики чеснока. Сверху выложите помидоры, кусочки острого перца. Накройте всё листьями хрена.
3. Приготовьте рассол. Воду прокипятите, остудите. Растворите в ней соль и сахар. Влейте рассол в ведро. Листья хрена посыпьте сухой горчицей, плотно закройте ведро крышкой. Уберите емкость в прохладное место кваситься.
4. Если помидоры квасите не впрок, а, например, к застолью и хотите побыстрее отведать закуску, горчицей не посыпайте и оставьте кваситься на 3–5 дней при комнатной температуре. Будут что надо: плотные, пикантные, с приятной кислинкой. Удачи!
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