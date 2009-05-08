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Блюда из смородины - лучшие рецепты блюд из смородины
Блюда из смородины - лучшие рецепты блюд из смородины
Приходит лето, на даче или на базаре появляется смородина, чёрная, красная, белая. Ароматная и кисленькая. Напрашивается вопрос: что делать с черной смородиной, что приготовить из смородины красной? Рецепты со смородиной есть как со свежей смородиной, так и с обработанной для длительного хранения.
Очень простой в приготовлении муссовый торт из чёрной смородины. Такой ягодный торт готовится без выпечки, получается очень освежающим и ярким.
Сохраняем все витамины! Это не только очень вкусно, но и очень полезно! Проверенный домашний рецепт протёртой чёрной смородины с сахаром!
Чтобы получить вкусный джем из смородины на зиму, не нужно особых усилий! Прекрасный мягкий вкус - такой джем быстро съедается! Проверено! И еще, нравится, когда нет косточек и шкурок. Хотя сейчас, я знаю, все будут говорить, что в них содержатся витамины... Для сохранения витаминов есть другой рецепт!
Рекомендую вам приготовить вкуснейший пирог на сметане, с чёрной смородиной. Такой сметанный пирог со смородиной получается пышным, мягким, сочным и ароматным. Готовить пирог очень легко и просто. Самое главное, дождаться, когда пирог испечется, потому как аромат в доме стоит невероятный!
Отличный рецепт летней выпечки для вас. Печём пирог с творогом и свежей смородиной. Получается ароматный и нежный творожный пирог.
Цвет, вкус и аромат черносмородинового печенья просто потрясающий!
Запасаемся на зиму витаминами. Это рецепт "сырого" варенья из смородины. Смородина с сахаром не варится, остается полезной и ароматной. Незаменимое средство при простуде. С такой заготовкой можно варить компоты, печь пироги, и просто подать смородину с сахаром к чаю.
Порой так хочется чего-то лёгкого и освежающего! Сорбет из чёрной смородины готовится без тепловой обработки, ягоды сохраняют максимум своей питательной ценности. Такой десерт прекрасно освежает. Готовить его очень просто!
Ликер из смородины по этому рецепту - идеальный во всех отношениях. Он вкусный, быстрый, простой и доступный. Напиток получается с ароматом живой ягоды и мягким вкусом. :) Подготовка к настаиванию занимает минуты, настаивается всего неделю. Можно использовать замороженные ягоды, количество сахара регулируется по вкусу. И, как выяснилось позже, готовить можно практически из любой ягоды! Но ликер из красной смородины особенно яркий.
Манник, который получается всегда! Даже весы не понадобятся. В тесто для манника можно добавлять различные ягоды, фрукты, орехи и т.п. Сегодня готовим манник с чёрной смородиной. Хрустящая корочка и нежный, слегка влажный мякиш - отличная выпечка к чаю или кофе.
В сезон сбора урожая смородины не спешите варить варенье на зиму. Приготовьте этот ароматный пирог с начинкой из чёрной смородины.
Рецепт варенья из черной смородины очень простой. Варенье из смородины получается желеобразным, нежным и очень-очень вкусным.
Заготовки из смородины на зиму вкусны и полезны. В смородине много витамина С. Один из лучших способов заготовить смородину - в собственном соку.
Ароматный напиток благородного насыщенного цвета со свежим вкусом черной смородины. Домашним черносмородиновым вином можно угостить самых взыскательных гостей.
Освежающий, питательный, бодрящий ягодный смузи из смородины и кефира.
Ягодный крамбл с овсянкой - десерт из сочных ягод, запеченных под хрустящей корочкой.
Хитрый - потому что пирог из слоеного теста с ягодной начинкой быстр, лёгок и невероятно вкусен одновременно!
Ароматное вино из черной смородины – рецепт для домашнего приготовления.
Лимонад с чёрной смородиной и свежей мятой. Очень вкусный, полезный летний напиток, который отлично охлаждает в жаркую погоду.
Для приготовления варенья-пятиминутки часто используется черная смородина. Пятиминутка - быстрая заготовка смородины с минимальной термической обработкой, что сохраняет витаминную ценность ягод. Пятиминутка из смородины может вариться с большими или меньшим количеством сахара, но необходимо помнить о стерильности банок для расфасовки варенья.
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