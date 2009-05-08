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Блюда из смородины - лучшие рецепты блюд из смородины

Четверг, 20 Августа 2020 г. 14:44 + в цитатник
Рецепты_блюд все записи автора

Блюда из смородины - лучшие рецепты блюд из смородины

Приходит лето, на даче или на базаре появляется смородина, чёрная, красная, белая. Ароматная и кисленькая. Напрашивается вопрос: что делать с черной смородиной, что приготовить из смородины красной? Рецепты со смородиной есть как со свежей смородиной, так и с обработанной для длительного хранения.

Фото к рецепту: Муссовый торт с чёрной смородиной (без выпечки)

Очень простой в приготовлении муссовый торт из чёрной смородины. Такой ягодный торт готовится без выпечки, получается очень освежающим и ярким.

 смородина чёрная, сметана, печенье, масло сливочное, сахар, желатин, вода, мята свежая
 
 
Фото к рецепту: Чёрная смородина, протёртая с сахаром (без варки)

Сохраняем все витамины! Это не только очень вкусно, но и очень полезно! Проверенный домашний рецепт протёртой чёрной смородины с сахаром!

 смородина чёрная, сахар
 
 
 
 
 
Фото к рецепту: Настоящий джем из смородины (без косточек)

Чтобы получить вкусный джем из смородины на зиму, не нужно особых усилий! Прекрасный мягкий вкус - такой джем быстро съедается! Проверено! И еще, нравится, когда нет косточек и шкурок. Хотя сейчас, я знаю, все будут говорить, что в них содержатся витамины... Для сохранения витаминов есть другой рецепт!

 смородина, сахар
 
Фото к рецепту: Пирог на сметане, с чёрной смородиной

Рекомендую вам приготовить вкуснейший пирог на сметане, с чёрной смородиной. Такой сметанный пирог со смородиной получается пышным, мягким, сочным и ароматным. Готовить пирог очень легко и просто. Самое главное, дождаться, когда пирог испечется, потому как аромат в доме стоит невероятный!

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Фото к рецепту: Творожный пирог со смородиной

Отличный рецепт летней выпечки для вас. Печём пирог с творогом и свежей смородиной. Получается ароматный и нежный творожный пирог.

 творог, смородина, сахар, яйца, мука, мука, разрыхлитель, масло растительное, масло растительное, ванилин, пудра сахарная, смородина
 
 
 
 
 
Фото к рецепту: Черносмородиновое печенье

Цвет, вкус и аромат черносмородинового печенья просто потрясающий!

 смородина чёрная, масло сливочное, пудра сахарная, мука, орех, крахмал кукурузный
 
Фото к рецепту: Смородина на зиму

Запасаемся на зиму витаминами. Это рецепт "сырого" варенья из смородины. Смородина с сахаром не варится, остается полезной и ароматной. Незаменимое средство при простуде. С такой заготовкой можно варить компоты, печь пироги, и просто подать смородину с сахаром к чаю.

 смородина, сахар
 
Фото к рецепту: Сорбет из чёрной смородины

Порой так хочется чего-то лёгкого и освежающего! Сорбет из чёрной смородины готовится без тепловой обработки, ягоды сохраняют максимум своей питательной ценности. Такой десерт прекрасно освежает. Готовить его очень просто!

 смородина чёрная, сахар, сок лимона, вода, мята свежая
 
Фото к рецепту: Кумачовый ликёр

Ликер из смородины по этому рецепту - идеальный во всех отношениях. Он вкусный, быстрый, простой и доступный. Напиток получается с ароматом живой ягоды и мягким вкусом. :) Подготовка к настаиванию занимает минуты, настаивается всего неделю. Можно использовать замороженные ягоды, количество сахара регулируется по вкусу. И, как выяснилось позже, готовить можно практически из любой ягоды! Но ликер из красной смородины особенно яркий.

 смородина красная, водка, сахар, вода
 
 
 
Фото к рецепту: Манник "Стаканник" с чёрной смородиной

Манник, который получается всегда! Даже весы не понадобятся. В тесто для манника можно добавлять различные ягоды, фрукты, орехи и т.п. Сегодня готовим манник с чёрной смородиной. Хрустящая корочка и нежный, слегка влажный мякиш - отличная выпечка к чаю или кофе.

 смородина чёрная, кефир, яйца, сахар, крупа манная, мука, масло растительное, разрыхлитель, крахмал, пудра сахарная
 
Фото к рецепту: Пирог со смородиной

В сезон сбора урожая смородины не спешите варить варенье на зиму. Приготовьте этот ароматный пирог с начинкой из чёрной смородины.

 масло сливочное, мука, сахар, яйца, лимон, смородина чёрная, сахар
 
Фото к рецепту: Варенье из черной смородины

Рецепт варенья из черной смородины очень простой. Варенье из смородины получается желеобразным, нежным и очень-очень вкусным.

 смородина чёрная, сахар, вода
 
Фото к рецепту: Черная смородина в собственном соку (заготовка на зиму)

Заготовки из смородины на зиму вкусны и полезны. В смородине много витамина С. Один из лучших способов заготовить смородину - в собственном соку.

 смородина, сахар
 
 

Ароматный напиток благородного насыщенного цвета со свежим вкусом черной смородины. Домашним черносмородиновым вином можно угостить самых взыскательных гостей.

 сок смородины черной, сахар, вода
 
Фото к рецепту: Смузи из чёрной смородины и кефира

Освежающий, питательный, бодрящий ягодный смузи из смородины и кефира.

 смородина чёрная, кефир, джем, лед
 
 
 
Фото к рецепту: Крамбл с ягодами и овсянкой

Ягодный крамбл с овсянкой - десерт из сочных ягод, запеченных под хрустящей корочкой.

 ягоды, сахар, крахмал, мука, хлопья овсяные, сахар коричневый, масло сливочное
 
Фото к рецепту: Хитрый пирог

Хитрый - потому что пирог из слоеного теста с ягодной начинкой быстр, лёгок и невероятно вкусен одновременно!

 тесто слоеное, ягоды, сахар, крахмал, желток
 
 

Ароматное вино из черной смородины – рецепт для домашнего приготовления.

 смородина чёрная, малина, сахар
 
Фото к рецепту: Лимонад с чёрной смородиной и мятой

Лимонад с чёрной смородиной и свежей мятой. Очень вкусный, полезный летний напиток, который отлично охлаждает в жаркую погоду.

 смородина, сахар, лимон, мята свежая, вода
 
Фото к рецепту: «Пятиминутка» из черной смородины (1)

Для приготовления варенья-пятиминутки часто используется черная смородина. Пятиминутка - быстрая заготовка смородины с минимальной термической обработкой, что сохраняет витаминную ценность ягод. Пятиминутка из смородины может вариться с большими или меньшим количеством сахара, но необходимо помнить о стерильности банок для расфасовки варенья.

 смородина чёрная, сахар, вода
 
 
 
 

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Рубрики:  пироги
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блюда из ягод, фруктов
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