Чтобы получить вкусный джем из смородины на зиму, не нужно особых усилий! Прекрасный мягкий вкус - такой джем быстро съедается! Проверено! И еще, нравится, когда нет косточек и шкурок. Хотя сейчас, я знаю, все будут говорить, что в них содержатся витамины... Для сохранения витаминов есть другой рецепт!

смородина, сахар