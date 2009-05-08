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Итальянский деревенский яблочный пирог
Воодушевленная тем, что нашла столько любителей и поклонников яблочной выпечки, как и я, решила поделиться с вами еще одним простым и вкусным рецептом яблочного пирога!!!
Желтки взбейте с сахаром до растворения сахара и посветления массы.
3 ст. л. сахара оставьте для посыпки пирога.
Тесто должно получиться однородным, без комочков.
Перелейте тесто в форму для выпечки (у меня 22 см в диаметре), застеленную пекарской бумагой.
В тесто выложите дольки яблок вертикально, утапливая их немного в тесте. В произвольном порядке, но чем больше яблок у вас войдет в пирог, тем вкуснее!!!
Присыпьте оставшимся сахаром (3 ст. л.).
Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 30-35 минут. Следите за готовностью пирога по своей духовке.
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