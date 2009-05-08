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Итальянский деревенский яблочный пирог

Четверг, 20 Августа 2020 г. 08:57 + в цитатник
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Воодушевленная тем, что нашла столько любителей и поклонников яблочной выпечки, как и я, решила поделиться с вами еще одним простым и вкусным рецептом яблочного пирога!!!

Ингредиенты для «Итальянский деревенский яблочный пирог»:
Желток яичный — 2 шт
Сахар — 140 г
Масло сливочное — 50 г
Молоко — 125 мл
Мука пшеничная / Мука — 180 г
Разрыхлитель теста — 4 г
Соль — 1 щепот.
Яблоко — 4 шт
 

Рецепт «Итальянский деревенский яблочный пирог»:

Желтки взбейте с сахаром до растворения сахара и посветления массы.
3 ст. л. сахара оставьте для посыпки пирога.

Растопите сливочное масло. Влейте половину (!) масла в яичную массу, добавьте молоко и размешайте.

Добавьте щепотку соли, просеянные муку и разрыхлитель. Все перемешайте.

Тесто должно получиться однородным, без комочков.
Перелейте тесто в форму для выпечки (у меня 22 см в диаметре), застеленную пекарской бумагой.

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, разрежьте на четвертинки и затем еще на дольки.

В тесто выложите дольки яблок вертикально, утапливая их немного в тесте. В произвольном порядке, но чем больше яблок у вас войдет в пирог, тем вкуснее!!!

Сверху полейте пирог оставшимся маслом (25 г).

Присыпьте оставшимся сахаром (3 ст. л.).
Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 30-35 минут. Следите за готовностью пирога по своей духовке.

Готовый пирог остудить и подавать! Приятного!

Пирог прост и вкусен! )) К сожалению, нет фото кусочка, так как пирог пекла (по просьбе) и относила своему свекру - большому любителю яблочных пирогов!

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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