Рагу с кабачками и баклажанами актуально в любое время года - всегда приятно наслаждаться вкусом и богатым ароматом приготовленных овощей. Блюдо получается душистым из-за обилия в рецепте зелени, чеснока и перца. Кроме того, это блюдо приготовлено на основе мяса, которое отлично сочетается с молодыми овощами и блюдо получается очень сытным.