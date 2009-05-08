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Ароматное овощное рагу

Четверг, 13 Августа 2020 г. 08:57 + в цитатник
tanuuusa все записи автора

Ароматное овощное рагу

Рецепт: Ароматное овощное рагу

Рагу с кабачками и баклажанами актуально в любое время года - всегда приятно наслаждаться вкусом и богатым ароматом приготовленных овощей. Блюдо получается душистым из-за обилия в рецепте зелени, чеснока и перца. Кроме того, это блюдо приготовлено на основе мяса, которое отлично сочетается с молодыми овощами и блюдо получается очень сытным.

Ингредиенты для «Ароматное овощное рагу»:

  • Свинина — 350 г
  • Баклажан — 400 г
  • Кабачок — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Перец сладкий — 2 шт
  • Масло растительное — 5 ст. л.
  • Чеснок — 8 зуб.
  • Кинза (зелень) — 30 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Приправа (прованские травы) — 1 ст. л.

Время приготовления: 

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2041.6 ккал		 белки
78.8 г		 жиры
139.8 г		 углеводы
307.3 г
Порции
ккал
510.4 ккал		 белки
19.7 г		 жиры
35 г		 углеводы
76.8 г
100 г блюда
ккал
114.7 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
17.3 г
 

 

Рецепт «Ароматное овощное рагу»:

Ароматное овощное рагу фото

Лук и чеснок измельчить. Свинину порезать.

Ароматное овощное рагу ингредиенты

Баклажаны и кабачок порезать соломкой.

Ароматное овощное рагу Свинина

Сладкий перец и зелень кинзы порезать произвольно. Подготовить томатную пасту.

Ароматное овощное рагу Баклажан

Поджарить лук и чеснок на растительном масле до зарумянивания, добавить свинину и продолжать готовить десять минут. Затем добавить томатную пасту, остальные овощи, соль - готовить еще 20 минут, затем добавить зелень кинзы, перемешать. В завершении ароматизировать приправой.

Ароматное овощное рагу Кабачок

Подавать в горячем виде. Приятного аппетита!!!










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Рубрики:  блюда из свинины
Моя_кулинарная_книга
блюда из овощей
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