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Ароматное овощное рагу
Рагу с кабачками и баклажанами актуально в любое время года - всегда приятно наслаждаться вкусом и богатым ароматом приготовленных овощей. Блюдо получается душистым из-за обилия в рецепте зелени, чеснока и перца. Кроме того, это блюдо приготовлено на основе мяса, которое отлично сочетается с молодыми овощами и блюдо получается очень сытным.
Время приготовления:
Количество порций: 4
|Готового блюда
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ккал
2041.6 ккал
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белки
78.8 г
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жиры
139.8 г
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углеводы
307.3 г
|Порции
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ккал
510.4 ккал
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белки
19.7 г
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жиры
35 г
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углеводы
76.8 г
|100 г блюда
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ккал
114.7 ккал
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белки
4.4 г
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жиры
7.9 г
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углеводы
17.3 г
Поджарить лук и чеснок на растительном масле до зарумянивания, добавить свинину и продолжать готовить десять минут. Затем добавить томатную пасту, остальные овощи, соль - готовить еще 20 минут, затем добавить зелень кинзы, перемешать. В завершении ароматизировать приправой.
|Рубрики:
|блюда из свинины
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