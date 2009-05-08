Блюда в казане

Тушеная капуста – блюдо универсальное. Во-первых, оно диетическое, служит гарнирам к мясным блюдам и различным колбаскам и сосискам, хорошо знакомо веганам и людям, придерживающимся системы правильного питания. Во-вторых, может служить начинкой для пирогов и пирожков. В-третьих, может быть приготовлена, как с рисом, так и с различными овощами, на выбор и...

Блюдо состоит из 2-ух основных процессов приготовления. Сначала готовим лапшу, затем готовим ваджу – тушим фарш с морковью, луком и перцем. Перед подачей все это объединяют в одной тарелке. Лагман удобен тем, что можно самому регулировать густоту блюда. Да и лапшу можно раскатать на свой вкус, потоньше или тольше и...

Для приготовления вам понадобится рис, мясо говядины, сухофрукты, казан и различные пряности.

Представляю вашему вниманию рецепт очень простого, но безумно вкусного плова.

Во время командировки в Таджикистан меня угощали пловом. Он был приготовлен во дворе, среди прекрасного сада, в огромном казане. Это очарование природы, запах – что-то не обыкновенное! Попробуйте провести выходные на пикнике с пловом! Что понадобится? – мясо (можно и другое, но вкуснее всего – баранина) – 1 кг; –...

Оригинальный вариант блюда «на второе». Сытное, вкусное кушанье, выполненное из недорогих продуктов в казане.

Рецепт простой и понятный. Мясо получается мягкое и нежное.

Блюдо полезное, вкусное, диетическое. Готовить просто и быстро. Продукты простые, есть в каждом доме.

Для приготовления нам понадобится самые простые продукты, которые есть всегда в доме: гречневая крупа, капуста, репчатый лук, соль, черный молотый перец, растительное масло и вода. Подготовив все необходимые продукты, можно приступать к приготовлению. Каша готовится быстро, поэтому ее можно готовить к завтраку. А для любителей мяса, эта каша прекрасно подойдет,...

Жаркое очень известное блюдо, славится не только простотой приготовления, но и своими вкусовыми качествами. Жаркое-сытное блюдо и с легкостью объединяет в себе и первое и второе блюдо. Предлагаю свой вариант жаркого по-домашнему, уверена, вы оцените его по достоинству.

Если немного подумать, то можно приготовить из обычных продуктов необычные блюда. Так, к примеру, предлагаем попробовать приготовить плов из рисовой крупы с овощами и курицей. Поверьте, этот рецепт не затеряется, а будет в вашей копилке быстрых, простых и вкусных блюд.

Отойдём немного в сторону от привычных гарниров. Аппетитное и сытное блюдо порадует своей простотой и вкусовыми качествами.

В странах Азии очень популярно такое первое блюдо, как Шурпа. Традиционно его готовят с использованием баранины. Это своеобразный овощной суп. Очень наваристый, сытный и ароматный. Если шурпу приготовить на открытом огне, на костре или специальном очаге, что чаще всего и использует азиатская национальная кухня, блюдо получается просто невероятное на вкус....

Плов – моё самое обожаемое блюдо детства. Не знаю, почему я его так полюбила, ведь у мамы получалась безвкусная (без единой приправы) каша с мясом и морковью… Я долго пробовала готовить разный плов – всем очень нравился…Недавно мы с мужем заказали его в кафе и он сказал “Вот это что...

История блюда уходят корнями в доевние века. Первое упоминание о плоде датируется еще 2 веком до нашей эры. Блюдо является частью национальной кухни множества стран. И в каждой народност его готовят по своему.

Рецепт из глубины веков, очень старинный и вкусный. Узбекистан, настоящий рай, где произрастает этот удивительный чудо – плод, который обязательно используют в приготовлении многих блюд. Одним из таких является плов, еще его называют узбеки Бехили палов. Готовят и едят его в большей мере осенью и зимой. В это время уже...

Сегодня речь пойдёт о плове. Я готовлю его по довольно-таки классическому рецепту, так что никакие особенно хитроаутентичные продукты не понадобятся. Кроме того, не будем следовать строгим канонам, если возможно что-то заменить, то и заменим. Итак, наточили ножи и поехали! В плове обязательно должны быть мясо, рис, лук и морковка. В...

Баранина, конечно же, не является самым доступным мясом на рынке. Хотя если подойти к поиску этого мяса серьёзно, то можно найти его по цене от 350 рублей за килограмм, причем достойного качества. Всё зависит от того давно ли вы занимаетесь этим вопросом. Скажу лишь несколько слов об этом продукте питания....

В данном рецепте вы узнаете, как разделать и подготовить утку и как приготовить жаркое с домашней уткой.

Разновидностей плова в Узбекистане насчитывается более ста пятидесяти видов. Плов может быть жирным, с добавлением курдючного сала. Может быть сладким. К такому плову подают чай. В каждом городе он разный. И с новым днем появляются различные вариации блюда. Этот рецепт был привезен из туристической поездки по прекрасной стране Узбекистан и...

На протяжении многих веков Чак-чак является излюбленным десертом башкир и татар, а также неизменным блюдом на их национальных свадьбах и иных торжественных случаях. Десерт формируется в виде горки из кусочков нежного теста, обжаренного во фритюре, и заливается медовой массой.

Для приготовления самого вкусного плова, который вы когда-либо ели вам понадобится не совсем обычные ингредиенты, которые обычно кладут в плов, но в этом как раз и есть секрет вкусного и ароматного плова.

Хочу поделиться изумительным рецептом приготовления самсы в казане.Этот вкус полностью отличается от вкуса самсушек приготовленных в духовке.Моя семья всегда просит испечь самсу каждые выходные. Приятного аппетита!!

Плов – блюдо восточное. Им встречают желанных гостей и в Средней, и в Передней Азии, и на Ближнем Востоке, и у нас на Кавказе и в Закавказье. Прижился он и в России, хотя национальным блюдом и не считается. Готовить Плов, о котором я поведаю ниже, давно научила меня соседка-подруга из...

Для того, чтобы приготовить плов из индейки запаситесь следующими продуктами: индейка, лук, морковь и рис – в классическом узбекском плове эти продукты при приготовлении плова берутся в равных пропорциях. Например, по килограмму. Однако, учтите, что казан или утятница, в которой Вы будете готовить, не должна быть заполнена полностью, а лишь...

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