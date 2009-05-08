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Лимонный торт по рецепту Ирины Аллегровой
Хочу сегодня поделиться с вами рецептом любимого лимонного торта эстрадной певицы Ирины Аллегровой. Мне он тоже очень понравился, и я записала себе рецепт. Готовила его много раз, он всегда получается вкусным, ароматным, с насыщенным цитрусовым вкусом, оторваться от него очень тяжело. Торт очень прост в приготовлении, если вы еще незнакомы с рецептом этого торта, очень его вам рекомендую!
Ингредиенты:
Тесто:
- сливочное масло - 1 пач. (200 г)
- сахар - 2 стак.
- яйцо - 2 шт.
- разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- ванилин - 1 щепотка
- цедра лимона или апельсина - 1 ст.л.
- сметана - 2 ст.л.
- мука - 400 - 450 г
Начинка:
- лимоны - 3 шт.
- яблоки (зеленые) - 3 шт.
- сахар - 1 ст.
- желатин (быстрорастворимый) - 1 пакетик (15 г)
- крахмал - 4 ст.л.
Приготовление:
Тесто: сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйца, разрыхлитель, ванилин, цедру, сметану и взбить до растворения сахара.
Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто.
Разделить тесто на 2 части, 1 ч. - в морозильник, вторую - распределить по форме, сделать бортики и отправить в духовку на 15 - 20 мин. при 180С.
Начинка: обдать лимоны кипятком и вместе со шкуркой, но без косточек пропустить их через мясорубку.
Нарезать яблоки крупным кубиком.
Добавить в измельченный лимоны сахар и желатин. Перемешать.
Вынуть из духовки основу для торта и посыпать крахмалом. Сверху выложить яблоки и лимонную смесь.
На начинку натереть вторую часть теста из морозильника.
Возвратить торт в духовку при 170 - 180С и выпекать до золотистого цвета примерно 45 - 50 минут.
Разрезать торт, можно только, когда он полностью остынет!
Приятного аппетита!
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