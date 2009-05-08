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Лимонный торт по рецепту Ирины Аллегровой

Суббота, 08 Августа 2020 г. 10:44 + в цитатник
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Лимонный торт по рецепту Ирины Аллегровой

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Хочу сегодня поделиться с вами рецептом любимого лимонного торта эстрадной певицы Ирины Аллегровой. Мне он тоже очень понравился, и я записала себе рецепт. Готовила его много раз, он всегда получается вкусным, ароматным, с насыщенным цитрусовым вкусом, оторваться от него очень тяжело. Торт очень прост в приготовлении, если вы еще незнакомы с рецептом этого торта, очень его вам рекомендую!

Ингредиенты:

Тесто:

- сливочное масло - 1 пач. (200 г)

- сахар - 2 стак.

- яйцо - 2 шт.

- разрыхлитель - 0,5 ч.л.

-  ванилин - 1 щепотка

- цедра лимона или апельсина - 1 ст.л.

- сметана - 2 ст.л.

- мука - 400 - 450 г

Начинка:

- лимоны - 3 шт.

- яблоки (зеленые) - 3 шт.

- сахар - 1 ст.

- желатин (быстрорастворимый) - 1 пакетик (15 г)

- крахмал - 4 ст.л.

Приготовление:

Тесто: сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйца, разрыхлитель, ванилин, цедру, сметану и взбить до растворения сахара.

Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто.

Разделить тесто на 2 части, 1 ч. - в морозильник, вторую - распределить по форме, сделать бортики и отправить в духовку на 15 - 20 мин. при 180С.

Начинка: обдать лимоны кипятком и вместе со шкуркой, но без косточек пропустить их через мясорубку.

Нарезать яблоки крупным кубиком.

Добавить в измельченный лимоны сахар и желатин. Перемешать.

Вынуть из духовки основу для торта и посыпать крахмалом. Сверху выложить яблоки и лимонную смесь.

На начинку натереть вторую часть теста из морозильника.

Возвратить торт в духовку при 170 - 180С и выпекать до золотистого цвета примерно 45 - 50 минут.

Разрезать торт, можно только, когда он полностью остынет!

Приятного аппетита!
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Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт

Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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