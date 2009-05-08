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Жаркое из свинины - идеальное сочетание продуктов

Пятница, 31 Июля 2020 г. 14:07 + в цитатник
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Жаркое из свинины

Жаркое из свинины

Жаркое из свинины и картофеля с тмином в духовке - рецепт с фото

 

Жаркое из картофеля со свининой – аппетитное блюдо из простых ингредиентов. Необычным его делают травы – пряный базилик и пикантный тмин. Такое блюдо отлично дополнит разнообразные закуски из овощей, хорошо сочетается с разными соусами.


Свинина с яблоками и чесночной заправкой - рецепт с фото

 

Свинина с яблоками в чесночной заправке – это вкусное, пикантное и ароматное блюдо простого приготовления. Мясо насыщено во вкусе, мягкое, сочное и очень аппетитное. Запеченные яблоки отлично дополняют свинину, в особенности, если их взбить запеченными и подавать в качестве соуса.


Свинина запеченная в томатно-сметанном соусе - рецепт с фото

 

Свинина под пикантным соусом – вкусное праздничное блюдо, фаршированное луком и зеленью. Такая свинина подчеркнет как торжественное меню, так и отлично дополнит романтический ужин. Ингредиенты для блюда на первый взгляд очень просты, но результат – удивит многогранностью ароматов и вкусов.


Свинина в соевом соусе с лимонами - рецепт с фото

 

Сочная и пикантная свиная лопатка с чесночным соусом удивит волшебным ароматом и простым приготовлением. Мясо перед запеканием нужно замариновать и выдержать в холодильнике не менее 12 часов, а лучше – целые сутки. Важно учитывать, что время запекания свинины будет варьироваться в зависимости от величины лопатки.


Нежная свининка в томате - рецепт с фото

 

Свининка в томате получается очень нежной и сочной. Обилие томатного соуса придает блюду пикантности.


Свинина, тушенная с картофелем в кастрюле - рецепт с фото

 

Для приготовления сытного блюда, которое, кстати, можно предложить в качестве второго к обеденному меню, потребуется размороженная мякоть свинины, несколько клубней картофеля, морковка, лук, специи и растительное масло. Тушить свинину будем в кастрюле. Подробности в рецепте.


Картофель со свининой и луком в духовке - рецепт с фото

 

Простое сочетание продуктов, но на выходе получаем безумно вкусное блюдо. Свинину брать необходимо с прожилками сала, тогда мясо не будет сухим, а картофель и лук получатся сочными и не пригорят. Блюдо не для правильного питания, но от него невозможно оторваться. Вариаций приготовления много, можно добавить в конце запекания тертый сыр,...


Грибное жаркое с грибами и картофелем в горшочках - рецепт с фото

 

Хочу поделится одним рецептом который из года в год , из поколения в поколение готовится все вкуснее и вкуснее. Для приготовления этого блюда на семью из 3-4 человек, понадобится 1 кг свежего мяса. Репчатый лук сделает блюдо мягче и придаст пикантного запаха, достаточно будет 2 головки. Грибы придадут аромат блюду,...


Рагу из свинины с картофелем и зеленым горошком - рецепт с фото

 

Вкусное рагу из мяса и овощей украсит любой стол. Не требует больших затрат по времени и не теряет своих вкусовых качеств при хранении в холодильнике. Рецепт этого рагу несложный, но удачный, и ни разу меня не подводил. Продукты простые, доступные. При помощи же специй и небольших изменений в рецептуре, можно...


Жаркое горшочках из картофеля и свинины с вешенками - рецепт с фото

 

Грибы – очень полезный и легкоусваеваемый организмом продукт. Существует множество рецептов их приготовления. Хочу поделиться с вами своим рецептом блюда из грибов со свиным мясом и картошкой в горшочках. Готовится не сложно, а угощение получается – пальчики оближешь! Отлично подойдет даже к праздничному столу.


Габаджоу из свинины - рецепт с фото

 

Для габаджоу лучше выбирать нежирное мясо. Идеально подойдет филейная часть. Свинину можно заменить курицей. Если в кисло-сладкий соус добавить кусочки консервированных ананасов, то блюдо получится еще вкуснее. Варианты подачи на стол: как самостоятельное блюдо или с гарниром, в качестве которого лучше использовать рис.


Соба (лапша) со свининой - рецепт с фото

 

Гречневая лапша (соба) отличная альтернатива обычным макаронам или спагетти. Кроме того, что такая лапша очень вкусная, она еще и полезная.


Гуляш - рецепт с фото

 

Гуляш – это блюдо, которое готовится в каждой семье. Тем не менее, каждая хозяйка привносит в этот рецепт что-нибудь свое. В данном рецепте в гуляш добавлены морковь, томат и лечо. Получается насыщенный сбалансированный вкус. Подходит абсолютно к любому гарниру.


Жаркое по-домашнему из свинины - рецепт с фото

 

Истинная хозяйка должна уметь готовить жаркое по-домашнему! Это самое старое, самое простое и в то же время самое вкусное блюдо русской кухни.


Жаркое из свинины в мультиварке - рецепт с фото

 

Неимоверно сытный и простой в приготовлении ужин для большой семьи. Простые ингредиенты и мультиварка, в который ничто не подгорит творят чудеса. Если Вам надоели стандартные сочетания картошки и мяса, тогда стоит воспользоваться данным рецептом, чтобы разбавить свои вечера разнообразием пищи. Жаркое из свинины отлично сочетается с любым салатом или консервацией,...


Жаркое из свинины с овощами - рецепт с фото

 

Многие из нас не против, вечерком покушать, хоть это потом не очень хорошо сказывается на нашей весовой массе. Я рекомендую для таких товарищей довольно простой рецепт приготовления исконно русского блюда – жаркого из свинины. Именно об этом рецепте и пойдет речь дальше в моей статье! Перед приготовлением, хочу предупредить, что...


Жаркое из свинины, тушеное в вине - рецепт с фото

 

Свинина – это тот вид мяса, которые полюбился почти всем, как женщинам, так и мужчинам. Мягкое и нежное мясо молодой свинки, так и просится, что бы его непременно приготовили и съели. Существует большое количество блюд со свининой, это могут быть: салаты, гарниры, стейки, шашлыки, супы, бутерброды и многое другое. Приготовление...


Жаркое из свиных ребрышек в духовке - рецепт с фото

 

Пряные ребра в остром маринаде станут хорошим дополнением к любому гарниру, а также отличным компонентом к жаркому в горшочках. Готовить ребра стоит не менее полутора часа, а мариновать не меньше 12 часов. Придерживаясь этих рекомендаций, у вас выйдет очень вкусное, ароматное и пряное блюдо!


Жаркое по-домашнему в горшочках - рецепт с фото

 

Сочетание картошки и мяса практически беспроигрышное. Все дети любят его, да и взрослые вряд ли останутся равнодушными. Поэтому приготовим сегодня вкусное жаркое по-домашнему. Я буду использовать один большой горшочек, можно готовить в нескольких маленьких. Если вы решили готовить в порционных маленьких, то в конце приготовления можно посыпать горшочки сыром, он...


Жаркое из свинины - рецепт с фото

 

Самый частый вопрос, который ежедневно задает себе каждая хозяйка, что новенького возможно приготовить из обычного набора продуктов. Жаркое из свинины именно тот случай, когда прибегнув к нехитрой импровизации, столь привычное сочетание вкусов может заиграть новыми нотками.


Жаркое по-домашнему - рецепт с фото

 

Жаркое или по-другому тушенное мясо с картошкой, до сих пор остается любимым блюдом для многих. Его можно приготовить в совершенно обычный день на обед или же накрыть стол на праздничный ужин, и там и там оно будет очень уместно. Раньше это блюдо готовилось в печи и считалось традиционным русским блюдом....


Жаркое из свинины с кефиром в горшочках - рецепт с фото

 

Жаркое таким способом делает его очень вкусным, мясо просто тает во рту! У меня в рецепте горшочек объёмом 1 литр, если у вас такого не найдется, возьмите несколько порционных.


Жаркое в горшочках, по-домашнему, со свининой и грибами - рецепт с фото

 

В горшочках мясо, грибы и овощи пропитываются соками друг друга, в результате чего вкусовые качества улучшаются. Витамины в блюдах, приготовленных таким образом, сохраняются лучше, тем самым повышая питательную ценность продукта. Вот поэтому и сейчас, как и много лет назад, хозяйки с удовольствием готовят жаркое по домашнему в горшочках, а не...


Свиное раксо - рецепт с фото

 

 


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Рубрики:  блюда из свинины
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