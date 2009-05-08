Жаркое из свинины

Жаркое из картофеля со свининой – аппетитное блюдо из простых ингредиентов. Необычным его делают травы – пряный базилик и пикантный тмин. Такое блюдо отлично дополнит разнообразные закуски из овощей, хорошо сочетается с разными соусами.

Свинина с яблоками в чесночной заправке – это вкусное, пикантное и ароматное блюдо простого приготовления. Мясо насыщено во вкусе, мягкое, сочное и очень аппетитное. Запеченные яблоки отлично дополняют свинину, в особенности, если их взбить запеченными и подавать в качестве соуса.

Свинина под пикантным соусом – вкусное праздничное блюдо, фаршированное луком и зеленью. Такая свинина подчеркнет как торжественное меню, так и отлично дополнит романтический ужин. Ингредиенты для блюда на первый взгляд очень просты, но результат – удивит многогранностью ароматов и вкусов.

Сочная и пикантная свиная лопатка с чесночным соусом удивит волшебным ароматом и простым приготовлением. Мясо перед запеканием нужно замариновать и выдержать в холодильнике не менее 12 часов, а лучше – целые сутки. Важно учитывать, что время запекания свинины будет варьироваться в зависимости от величины лопатки.

Свининка в томате получается очень нежной и сочной. Обилие томатного соуса придает блюду пикантности.

Для приготовления сытного блюда, которое, кстати, можно предложить в качестве второго к обеденному меню, потребуется размороженная мякоть свинины, несколько клубней картофеля, морковка, лук, специи и растительное масло. Тушить свинину будем в кастрюле. Подробности в рецепте.

Простое сочетание продуктов, но на выходе получаем безумно вкусное блюдо. Свинину брать необходимо с прожилками сала, тогда мясо не будет сухим, а картофель и лук получатся сочными и не пригорят. Блюдо не для правильного питания, но от него невозможно оторваться. Вариаций приготовления много, можно добавить в конце запекания тертый сыр,...

Хочу поделится одним рецептом который из года в год , из поколения в поколение готовится все вкуснее и вкуснее. Для приготовления этого блюда на семью из 3-4 человек, понадобится 1 кг свежего мяса. Репчатый лук сделает блюдо мягче и придаст пикантного запаха, достаточно будет 2 головки. Грибы придадут аромат блюду,...

Вкусное рагу из мяса и овощей украсит любой стол. Не требует больших затрат по времени и не теряет своих вкусовых качеств при хранении в холодильнике. Рецепт этого рагу несложный, но удачный, и ни разу меня не подводил. Продукты простые, доступные. При помощи же специй и небольших изменений в рецептуре, можно...

Грибы – очень полезный и легкоусваеваемый организмом продукт. Существует множество рецептов их приготовления. Хочу поделиться с вами своим рецептом блюда из грибов со свиным мясом и картошкой в горшочках. Готовится не сложно, а угощение получается – пальчики оближешь! Отлично подойдет даже к праздничному столу.

Для габаджоу лучше выбирать нежирное мясо. Идеально подойдет филейная часть. Свинину можно заменить курицей. Если в кисло-сладкий соус добавить кусочки консервированных ананасов, то блюдо получится еще вкуснее. Варианты подачи на стол: как самостоятельное блюдо или с гарниром, в качестве которого лучше использовать рис.

Гречневая лапша (соба) отличная альтернатива обычным макаронам или спагетти. Кроме того, что такая лапша очень вкусная, она еще и полезная.

Гуляш – это блюдо, которое готовится в каждой семье. Тем не менее, каждая хозяйка привносит в этот рецепт что-нибудь свое. В данном рецепте в гуляш добавлены морковь, томат и лечо. Получается насыщенный сбалансированный вкус. Подходит абсолютно к любому гарниру.

Истинная хозяйка должна уметь готовить жаркое по-домашнему! Это самое старое, самое простое и в то же время самое вкусное блюдо русской кухни.

Неимоверно сытный и простой в приготовлении ужин для большой семьи. Простые ингредиенты и мультиварка, в который ничто не подгорит творят чудеса. Если Вам надоели стандартные сочетания картошки и мяса, тогда стоит воспользоваться данным рецептом, чтобы разбавить свои вечера разнообразием пищи. Жаркое из свинины отлично сочетается с любым салатом или консервацией,...

Многие из нас не против, вечерком покушать, хоть это потом не очень хорошо сказывается на нашей весовой массе. Я рекомендую для таких товарищей довольно простой рецепт приготовления исконно русского блюда – жаркого из свинины. Именно об этом рецепте и пойдет речь дальше в моей статье! Перед приготовлением, хочу предупредить, что...

Свинина – это тот вид мяса, которые полюбился почти всем, как женщинам, так и мужчинам. Мягкое и нежное мясо молодой свинки, так и просится, что бы его непременно приготовили и съели. Существует большое количество блюд со свининой, это могут быть: салаты, гарниры, стейки, шашлыки, супы, бутерброды и многое другое. Приготовление...

Пряные ребра в остром маринаде станут хорошим дополнением к любому гарниру, а также отличным компонентом к жаркому в горшочках. Готовить ребра стоит не менее полутора часа, а мариновать не меньше 12 часов. Придерживаясь этих рекомендаций, у вас выйдет очень вкусное, ароматное и пряное блюдо!

Сочетание картошки и мяса практически беспроигрышное. Все дети любят его, да и взрослые вряд ли останутся равнодушными. Поэтому приготовим сегодня вкусное жаркое по-домашнему. Я буду использовать один большой горшочек, можно готовить в нескольких маленьких. Если вы решили готовить в порционных маленьких, то в конце приготовления можно посыпать горшочки сыром, он...

Самый частый вопрос, который ежедневно задает себе каждая хозяйка, что новенького возможно приготовить из обычного набора продуктов. Жаркое из свинины именно тот случай, когда прибегнув к нехитрой импровизации, столь привычное сочетание вкусов может заиграть новыми нотками.

Жаркое или по-другому тушенное мясо с картошкой, до сих пор остается любимым блюдом для многих. Его можно приготовить в совершенно обычный день на обед или же накрыть стол на праздничный ужин, и там и там оно будет очень уместно. Раньше это блюдо готовилось в печи и считалось традиционным русским блюдом....

Жаркое таким способом делает его очень вкусным, мясо просто тает во рту! У меня в рецепте горшочек объёмом 1 литр, если у вас такого не найдется, возьмите несколько порционных.

В горшочках мясо, грибы и овощи пропитываются соками друг друга, в результате чего вкусовые качества улучшаются. Витамины в блюдах, приготовленных таким образом, сохраняются лучше, тем самым повышая питательную ценность продукта. Вот поэтому и сейчас, как и много лет назад, хозяйки с удовольствием готовят жаркое по домашнему в горшочках, а не...

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