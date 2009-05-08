|
Шарлотка с вишнями
Летом самая ягодная выпечка на столах, самые ароматные пироги и красивейшие торты с украшением из свежих ягод. Сегодня ещё и самый лёгкий - шарлотка с вишнями. Угощайтесь.
Форму ( 24-26 см.) смазать сливочным маслом, обсыпать мелкой манкой.
Вишню смешать с ванильным сахаром и крахмалом.
Выпекать при 180-190 градусах, 45-50 минут, до "сухой лучинки".
Горячий верх промять ложкой до трещинок. Слегка остудить.
Извлечь из формы, остудить полностью.
Перенести на блюдо для подачи.
Какао-порошок смешать с сахарной пудрой, припорошить
смесью пирог, украсить по желанию.
|Рубрики:
|пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]