Летом самая ягодная выпечка на столах, самые ароматные пироги и красивейшие торты с украшением из свежих ягод. Сегодня ещё и самый лёгкий - шарлотка с вишнями. Угощайтесь.

Ингредиенты для «Шарлотка с вишнями»:

Тесто

Мука пшеничная / Мука — 150 г

Яйцо куриное — 3 шт

Сахар — 220 г

Коньяк — 2 ст. л.

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Дополнительно

Вишня — 2 стак.

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Масло сливочное — по вкусу

Семолина — по вкусу

Какао-порошок (1/2 ч.л.) — по вкусу

Сахарная пудра (1/2 ч.л.) — по вкусу