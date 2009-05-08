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Шарлотка с вишнями

Среда, 22 Июля 2020 г. 09:09 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Летом самая ягодная выпечка на столах, самые ароматные пироги и красивейшие торты с украшением из свежих ягод. Сегодня ещё и самый лёгкий - шарлотка с вишнями. Угощайтесь.

Ингредиенты для «Шарлотка с вишнями»:
Тесто
 
Мука пшеничная / Мука — 150 г
Яйцо куриное — 3 шт
Сахар — 220 г
Коньяк — 2 ст. л.
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Дополнительно
 
Вишня — 2 стак.
Ванильный сахар — 1 ст. л.
Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
Масло сливочное — по вкусу
Семолина — по вкусу
Какао-порошок (1/2 ч.л.) — по вкусу
Сахарная пудра (1/2 ч.л.) — по вкусу
 

Рецепт «Шарлотка с вишнями»:

Вишню вымыть, обсушить, косточки удалить.

Духовку включить на разогрев.
Яйца взбить с сахаром, добавить коньяк.

Просеять муку и разрыхлитель, вмешать аккуратно в яичную массу.

Форму ( 24-26 см.) смазать сливочным маслом, обсыпать мелкой манкой.
Вишню смешать с ванильным сахаром и крахмалом.

Добавить вишню в тесто, аккуратно перемешать.
Вылить тесто в форму, поместить в духовку.

Выпекать при 180-190 градусах, 45-50 минут, до "сухой лучинки".
Горячий верх промять ложкой до трещинок. Слегка остудить.
Извлечь из формы, остудить полностью.

Перенести на блюдо для подачи.
Какао-порошок смешать с сахарной пудрой, припорошить
смесью пирог, украсить по желанию.





ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!!!









Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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